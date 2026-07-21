국방부, 안규백 장관 관련 의혹 제기에 "헌병대 보고서·인사명령 등 자료 부존재"

큰사진보기 ▲정빛나 국방부 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국방부는 일각에서 제기하고 있는 안규백 장관의 과거 방위병 시절 군무이탈 의혹과 관련한 군 기록은 존재하지 않는다고 21일 밝혔다.정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "여러 의원실에서 실제로 요청한 자료의 존재 여부를 관련 기관에서 확인을 했으나 헌병대 수사결과 보고서와 구금 인사명령 그리고 군 판사 체포영장 기록 등의 자료는 부존재한 것으로 확인이 돼서 그렇게 회신이 된 걸로 알고 있다"고 밝혔다.안 장관은 관련 의혹과는 무관하다는 취지의 설명이다.앞서 국회 국방위 소속 천하람 개혁신당 원내대표는 자신의 SNS에 올린 글을 통해 "방첩사에 안 장관 탈영의혹에 관한 수사·조사 자료 제출을 요청하자 '해체 결정에 따라 보관 기록물을 각 기관으로 인계중이라 인력이 없다'는 이유로 제출이 어렵다고 했다"고 주장했다.천 원내대표는 또 "방첩사 해체를 결정한 사람은 안 장관"이라면서 "방첩사 해체를 핑계삼아 탈영 자료를 숨기고 있는 것 아닌가"라고 비판하기도 했다.그러면서 "안 장관에 대한 탄핵을 요구하는 국회 국민동의청원에는 30만명 넘는 국민이 서명했다"며 "지금이라도 자신의 병적기록을 공개하고 병역 의혹을 해소해야 한다"고 촉구했다.안 장관은 1983년 11월 방위병으로 소집돼 전북 고창군 대산면의 육군 제35사단 중대에서 복무하던 중 7개월간 군무를 이탈했다는 의혹을 받고 있다.안 장관은 지난해 인사청문회 과정에서 관련 의혹을 일축했지만, 지난달 27일 해군 소령출신 김영수 국방권익연구소장(청렴사회를 위한 공익신고센터장)은 안 장관이 인사청문회 당시 군무이탈 사실을 숨기고 거짓 진술을 했다고 주장하면서 국회증언감정법 위반 혐의로 안 장관을 고발했다.