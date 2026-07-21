이 대통령 "어떤 개혁도 국민 삶과 동떨어져선 성공 못해"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.7.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"어떤 정책이나 개혁도 국민의 삶과 동떨어져서는 성공할 수 없습니다."

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이재명 대통령이 21일 주재한 국무회의에서 다시 한 번 '민생 중심 국정'을 강조했다. 이 대통령은 지난 15일부터 시작된 2차 부처 업무보고에 국민참여단이 함께 하고 있음을 짚으면서 이를 강조했다.이 대통령은 "각 정부 부처와 기관들은 업무보고를 통해서 우리 주권자들께서 직접 지적한 사항들을 그냥 흘려버리지 말고 정책에 세심하게 반영해 주기 바란다"라고 했다.또 "이미 알고 있는 거라면 참고하시고 새로운 것이라면 어차피 직면할 문제들을 미리 알려주는 것이기 때문에 귀하게 여겨주면 좋겠다"며 "그런 걸 사전적으로 잘 대비하는 게 국정에 대한 평가를 개선하는 길이 될 것"이라고 말했다.임기 2년 차를 맞아 국정 전반의 속도를 더욱 높여야 한다면서도 민생을 중심에 놓아야 한다고 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "우리는 공적인 일을 하고 그에 대해 책임을 지는 사람들이기 때문에 일상적으로 국민들의 삶에 어떤 영향을 미치는지를 정말로 세심하게 신경 써야 된다"며 "국민들의 삶에 대한 적극적인 공감, 이해가 매우 중요하다고 판단된다"고 말했다.이어 "우리들의 이상과 가치 중요하다. 그것 때문에 우리가 공직을 하기도 하고 정치를 하기도 하지만 더 중요한 것은 그 권력을 맡긴 주체인 국민들의 삶"이라며 "항상 민심을 경청하고 이를 국정에 반영하는 자세를 잃지 않아야 되겠다"고 당부했다.한편 이 대통령은 이날 "언제든 정책의 전 과정을 투명하게 공개하고 끊임없이 국민과 소통하는 자세를 갖춰야 한다"라며 "각 부처나 소속 기관들이 정보 공개에서 좀 더 열린 자세를 취해 주시면 좋겠다"고도 당부했다.이 대통령은 "최근 언론보도를 보니깐 정보공개청구 가지고 자꾸 소송하고 소송할 때까지 안 주고 있다가 소송하더라도 자꾸 항소하고 상고하고 이러면서 시간 끌고 다 공개를 안 한다고 하던데 이게 행정 불신의 원인이 된다"고 지적했다.특히 "법원이 (정보 공개를 청구한) 원고 승소 판결을 할 정도 사안이면 사실 (정부의) 최초 판단이 잘못됐다는 뜻"이라며 "정부는 행정 과정을 공개하는 것이 원칙이다. 이런 것 가지고 불신을 사지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.