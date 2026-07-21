울산시 시금고 예금금리 인상, 경남은행 2.65%·농협은행 2.39%로 조정

▲울산시는 21일 오전 10시 시청 본관 7층 상황실에서 시금고인 경남은행, 농협은행과 예금금리를 상향 조정하는 내용을 담은 '시금고 업무 변경 약정'을 체결했다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기