조철기 의장 "건설 노동자 권익 보호와 안전한 일터 조성에 최선"

큰사진보기 ▲충남도의회 조철기 의장이 20일 의회 국제회견장에서 한국산업건설노동조합 세종충남본부 간부들과 간담회를 개최했다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남도의회 조철기 의장(아산4·더불어민주당)이 20일 의회 국제회견장에서 한국산업건설노동조합 세종충남본부 간부들과 간담회를 개최했다.지역 건설 현장의 주요 현안과 애로사항 청취를 위한 간담회에는 한국산업건설노동조합 세종충남본부 간부 11명이 참석해 지역 건설 노동자들의 생존권 보장, 안전한 작업 환경 조성, 노동조건 개선 등 현장의 절박한 요구사항들을 전달하고 도의회 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.노조 관계자들은 "최근 건설경기 침체로 인해 지역 건설 노동자들이 큰 어려움을 겪고 있다"며 "건설사와 노동조합의 상생을 위해 최저입찰제 지양과 대금결제일 단축, 그리고 지역 건설사 양성 등에 충남도의회가 적극적으로 나서주시길 바란다"고 건의했다.이에 조철기 의장은 현장의 목소리를 경청한 뒤, 노동자들의 노고에 감사를 표하며 현안 해결을 위한 적극적인 의지를 밝혔다.조 의장은 "건설 노동자는 지역 경제와 기반 시설을 받치는 지역의 소중한 구성원임에도 불구하고 여전히 열악한 환경과 불안정한 산업 구조에 노출되어 있다"며 "노조원분들께서 전달해 주신 정당한 요구사항과 현장 애로사항들이 도정에 적극 반영될 수 있도록 최선을 다해 협조하고 조율하겠다"고 약속했다.이어 "앞으로도 건설 노동자들의 권익 보호와 안전한 일터 조성을 위해 지속적인 소통의 자리를 마련하고, 실질적인 지원 방안을 모색해 나갈 것"이라고 덧붙였다.