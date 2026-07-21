여수시의회 민덕희 운영위원장, 3대 혁신 과제 제시

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 제9대 여수시의회 의원들이 개원식을 마치고 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 여수시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시 여수시의회 운영위원장이자 더불어민주당 원내대표를 맡고 있는 민덕희 의원(여서·광림)이 제9대 여수시의회 원구성을 계기로 의회 운영 방향을 담은 '3대 의정 혁신 과제'를 발표했다.민 원내대표는 21일 보도자료를 통해 ▲철저한 집행력 검증 ▲상생의 협치 ▲청렴 혁신을 핵심 과제로 제시하며 "정책 제안에 그치지 않고 시민이 체감하는 성과를 끝까지 점검하는 의회를 만들겠다"고 밝혔다.이를 위해 개원 후 100일 이내 '민생정책 집행점검 TF'를 구성해 소상공인 지원사업, 공공의료·돌봄서비스, 청년 주거·일자리 사업 등 주요 민생 정책의 예산 집행률과 현장 체감도를 점검할 계획이다. 점검 결과는 상임위원회별 보고서로 정례화해 시정질문과 행정사무감사, 예산심사에 반영함으로써 행정의 책임성을 높이겠다는 구상이다.다당제 구도로 재편된 의회 운영과 관련해서는 조국혁신당과 무소속 의원들과의 상시 협의체를 운영해 협치를 강화하겠다고 밝혔다. 특히 2026여수세계섬박람회, 예산 편성, 대형 투자사업, 산업위기 대응 등 주요 현안은 정당을 떠나 공동 대응 원칙을 마련하고, 상임위원회 심사 이전부터 충분한 의견 수렴 절차를 거치겠다고 강조했다.의회 신뢰 회복을 위한 청렴 혁신 방안도 제시했다. 의원 행동강령과 이해충돌 방지 기준을 강화하고 수의계약 예방 장치를 보완하는 한편, 국외연수 심사에 시민과 외부 전문가 참여를 확대해 투명성을 높일 방침이다. 또한 의정활동과 예산 집행 정보를 적극 공개하고 정기적인 시민 보고를 실시하기 위해 제1호 공동결의안으로 '의회 청렴혁신 공동결의안'을 추진하겠다고 밝혔다.민 원내대표는 "협치는 원칙 없는 타협이 아니라 시민의 이익을 위한 책임 있는 정치"라며 "기득권보다 책임이 앞서는 의회를 만들어 시민에게 신뢰받는 제9대 여수시의회를 만들겠다"고 말했다.