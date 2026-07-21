세종에서 전국 최초 '의료인의 날' 열린다… 대규모 무료 진료·마을 축제 개최

큰사진보기 ▲지난 20일 세종시자원봉사센터와 대한중앙의료봉사회가 지역사회 의료봉사 활성화를 위해 업무협약을 체결했다. ⓒ 세종시자원봉사센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오는 24일 열리는 ‘제1회 대한민국 의료인의 날’ 행사 홍보 웹자보 ⓒ 세종시 마을공동체 가치가세 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 24일 열리는 ‘의료인과 함께하는 가치있는 삶 행복한 동행(두번째 이야기)’ 행사 홍보 웹자보 ⓒ 세종시 마을공동체 가치가세 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 20일 세종시자원봉사센터(이사장 박하진)와 대한중앙의료봉사회(회장 이은우)가 세종시자원봉사센터에서 업무협약(MOU)을 체결하고, 지역사회 의료봉사 활성화와 자원봉사 협력체계 구축에 나섰다.'2026 세계 자원봉사자의 해'를 맞아 마련된 이번 협약은 의료인의 전문성과 자원봉사의 가치를 결합해 지역 주민의 건강을 증진하고 나눔문화를 확산하기 위해 추진됐다.양 측은 이번 협약을 통해 ▲ 의료취약계층 및 지역 주민을 위한 의료봉사·건강증진 활동 ▲ 지역 행사와 연계한 무료 건강상담·교육·질병예방 활동 ▲의 료봉사 현장에 필요한 자원봉사자 연계 및 현장 지원 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.이날 협약식에는 대한민국 자원봉사 대표 캐릭터 '자봉이'와 의료봉사 대표 캐릭터 '의봉이'가 함께 참석해 협력과 나눔의 의미를 더했다.특히 오는 7월 24일 세종시농어민문화체육센터에서는 세종에서 전국 최초로 '제1회 대한민국 의료인의 날' 선포 및 기념행사가 개최되어 눈길을 끈다.'대한민국 의료인의 날'은 행정안전부, 한국자원봉사협의회, 대한중앙의료봉사회가 함께 추진하는 'K-자원봉사 및 K-의료봉사 비전 선포'의 일환으로, 의료인의 헌신과 봉사정신을 널리 알리고 의료봉사 문화를 확산하기 위해 마련됐다.특히 이번 선포식과 발맞춰 세종 현장에서는 대한중앙의료봉사회와 지역 공동체인 가치가세, 실버사랑회, 코리아브리핑이 뜻을 모아 세종시 마을공동체육성지원사업인 '의료인과 함께하는 가치있는 삶 행복한 동행(두번째 이야기)' 행사를 공동 개최한다. 이에 따라 이날 현장은 오전에 시작해 저녁 시간대까지 온 세대가 함께 즐길 수 있는 의료·문화 종합 축제로 꾸며질 예정이다.이번 행사를 위해 전국에 있는 내과, 치과, 한의과, 응급의학과 등 40~50여 명에 달하는 전문 의료진과 봉사단이 세종을 찾을 것으로 전망된다. 이들은 현장에 '찾아가는 이동진료소'를 구축하고, 오전 9시부터 오후 4시까지 시민과 의료취약계층을 위한 무료 맞춤형 진료를 펼친다.진료 항목은 종합검사, 혈액검사, 골밀도검사를 비롯해 수액·통증·연골 주사, 물리·도수치료, 한방 침·약침 등 다양하게 구성된다. 특히 성장기 어린이를 위한 성장판 검사부터 어르신 대상 건강검진까지 마련돼 전 연령대를 아우르는 종합 의료 지원이 이뤄질 것으로 기대된다.의료 진료와 함께 운영되는 다양한 체험 프로그램과 즐길 거리는 오후 6시까지 이어진다. 현장에는 먹거리 부스를 비롯해 상추 및 꽃 심기 원예 체험, 인지놀이 체험, 체력 테스트 등이 마련되어 지역 주민들이 부담 없이 참여하는 소통과 축제의 장이 될 전망이다.이날 세종시자원봉사센터는 자원봉사자 인력 지원과 현장 운영을 전담해 행사의 성공적인 개최를 도울 예정이다.박하진 세종시자원봉사센터 이사장은 "이번 협약은 의료봉사와 자원봉사가 함께 만들어가는 새로운 지역사회 협력 모델의 시작"이라며 "앞으로도 의료인의 전문성과 자원봉사의 가치를 잇는 다양한 협력사업을 통해 따뜻한 나눔문화를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.이은우 대한중앙의료봉사회 회장은 "의료인의 전문성을 바탕으로 지역사회에 꼭 필요한 의료봉사를 지속 실천하며, 시민 건강증진과 의료복지 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.이번 행사를 함께 주관하는 김해영 가치가세 대표는 "지역의 소중한 보조금 사업으로 출발한 봉사 활동이 의료진들의 자발적인 참여와 열정 덕분에 '전국 최초 대한민국 의료인의 날'이라는 뜻깊은 대형 행사로 확대됐다"며 "아이부터 어르신까지 온 가족이 진료도 받고 체험도 즐기며 따뜻한 소통을 나누는 건강한 공동체를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.