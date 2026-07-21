전남광주 광산구 '반도체 시대, 시민과 미래를 그린다'

큰사진보기 ▲지난 20일 전남광주통합특별시 광산구 7층 윤상원홀에서 '반도체 시대, 광산의 미래를 읽다'를 주제로 이봉렬 오마이뉴스 시민기자 초청 특별 강연이 열렸다. ⓒ 광산구청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 20일 전남광주통합특별시 광산구 7층 윤상원홀에서 '반도체 시대, 광산의 미래를 읽다'를 주제로 이봉렬 오마이뉴스 시민기자 초청 특별 강연이 열렸다. ⓒ 광산구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박병규 광산구청장이 지난 20일 전남광주통합특별시 광산구 7층 윤상원홀에서 '반도체 시대, 광산의 미래를 읽다'를 주제로 진행된 이봉렬 오마이뉴스 시민기자 초청 특별 강연에 앞서 인사말을 하고 있다. ⓒ 광산구청 관련사진보기

전남광주통합특별시 광산구가 호남 반도체 클러스터 조성을 앞두고 시민과 공직자의 반도체 산업 이해를 높이고 미래 성장 전략을 함께 모색하는 자리를 마련했다.광산구는 지난 20일 오후 4시 구청 7층 윤상원홀에서 이봉렬 오마이뉴스 시민기자를 초청해 '반도체 시대, 광산의 미래를 읽다' 특별 강연을 진행했다고 21일 밝혔다.이번 특강은 호남 반도체 클러스터 조성을 앞두고 시민과 공직자의 반도체 산업 이해를 높이고, 국가 첨단전략산업 정책과 호남 RE100 반도체 산단의 의미를 이해하는 시간을 갖기 위해 추진했다.강의는 '시대적 과제, 호남 RE100 반도체 산단'을 주제로 1시간 넘게 이어졌다.반도체 산업의 성장 배경과 국가 정책 방향, 호남권 반도체 산업단지 조성의 필요성, 광산이 갖춘 산업 기반과 미래 발전 가능성을 살펴보고, 반도체 산업이 지역경제와 일자리, 도시 경쟁력에 가져올 변화를 공유했다.강연 후에는 참석자들과 질의응답을 통해 반도체 산업과 지역 발전 방향에 대한 다양한 의견을 나누는 시간도 가졌다.이봉렬 기자는 특히 반도체 클러스터 부지로 확정된 광주 군공항에 대해 반도체 공장 건설에 필요한 3대 요소인 부지, 전력, 용수를 모두 갖춘 '최적지'라고 평가했다.광주 군공항 지역은 250만 평 규모의 부지 확보가 가능하고 공항 특성상 이미 평탄화가 완료된 만큼 부지 공사 기간을 최소화할 수 있는 장점이 있다.또한 현재 글로벌 반도체 시장에서 요구하고 있는 RE100(재생에너지 100% 사용) 대응이 가능한 지역이라고 강조했다.이 기자는 "재생에너지는 선택이 아니라 필수"라며 "애플과 구글 등 세계적인 기업들이 탄소 감축을 요구하는 상황에서 태양광과 풍력 에너지가 풍부한 전남광주에 반도체 생태계를 구축해야 한다"고 말했다.박병규 광산구청장은 인사말을 통해 "호남 반도체 클러스터 조성은 광산의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 성장동력"이라며 "이번 특강이 시민과 공직자가 시대 변화를 함께 이해하고 광산의 미래를 준비하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"라고 말했다.