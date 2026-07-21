조치원비행장 비행안전구역 90% 풀어냈다

큰사진보기 ▲월하3리 일원 항공 사진 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲국방부 군사시설보호구역 변동지역 세부 현황 ⓒ 김종민의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조치원비행장 일대 주민들의 10년 숙원이었던 비행안전구역 규제가 사실상 대부분 해제된다. 전체 구역 면적의 90%가 해제되면서 오랜 기간 건축물 높이 제한 등 재산권 행사에 큰 제약을 받아온 지역 주민들의 삶에 숨통이 트일 전망이다.세종특별자치시는 국방부가 오는 22일 조치원비행장 일원 비행안전구역 69만 5080㎡(약 0.7㎢)를 추가 해제한다고 밝혔다. 이번에 완화되는 군사시설보호구역은 22일 관보 고시를 거쳐 즉시 효력이 발생한다.당초 16.2㎢에 달했던 조치원비행장 비행안전구역은 지원항공작전기지에서 헬기전용작전기지로 용도가 변경되면서 지난 2023년 12월 약 2.5㎢로 1차 축소됐다. 이어 군비행장 활주로 이전 및 기존 활주로 철거 계획이 구체화되면서 22일부터는 약 1.8㎢ 규모로 최종 조정된다.당초 국방부는 2028년 이후 추가 해제가 가능하다는 입장이었으나, 세종시는 활주로 철거로 비행안전구역 존치 사유가 소멸했다는 점을 지속해서 건의해 계획보다 앞당겨 조기 해제를 이끌어낸 것으로 전해졌다.이로써 시가 2016년 국방부에 군사시설 이전 협의 요청서를 제출한 지 10년 만에 전체 면적의 약 90%가 규제에서 풀려나는 성과를 거두게 됐다.이번 추가 해제로 월하3리 일원 가옥 밀집지역을 비롯해 조치원 일대 토지 소유자들의 건축물 신축 및 개보수 등 자유로운 재산권 행사가 가능해질 것으로 기대된다.김회산 세종시 도농상생국장은 "시민들의 적극적인 협조와 관계 기관과의 끊임없는 소통 덕분에 비행안전구역 조기 해제가 이뤄질 수 있었다"며 "남아있는 군비행장 이전사업도 차질 없이 마무리해 지역 균형 발전과 주민 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.이에 대해 김종민 국회의원(세종갑, 산자중기위) 역시 21일 환영 입장문을 내고 "이번 비행안전구역 해제는 오랜 기간 재산권 행사에 제약을 받아온 조치원 주민들의 숙원을 해소하는 실질적 성과"라고 평가했다.김 의원은 "남은 절차가 차질 없이 마무리되도록 관계 기관과 지속적으로 협력하겠다"며 "이번 비행안전구역 해제를 통해 시민들이 오랫동안 요구해 온 지역 발전과 실수요에 부합하는 방향으로 개발될 수 있도록 세종시와 적극적으로 살피겠다"고 강조했다.