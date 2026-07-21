장동혁 압박 수위 높이는 오세훈, '국힘 당대표 폐지' 강공

▲올림픽공원 찾은 장동혁 대표6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어진 17일 국민의힘 장동혁 대표가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞으로 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기