샹들리에와 벽난로까지, 옛 서울역에 이런 공간이?

큰사진보기 ▲문화공간 '문화역 서울 284'로 변모한 옛 서울역사의 정경. 겉모습은 예전 그대로다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲웅장한 아치형 천장과 빛바랜 듯 아름다운 중앙홀의 스테인드글라스. 자연 조명과 어우러져 우아한 멋을 자아냈다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲연도별로 정리된 열차 모형 전시. 우리나라 철도 역사를 한눈에 들여다볼 수 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲과거의 골조를 유지한 채 현대적인 감각으로 재해석된 전시 공간. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 '그릴'의 기억을 담은 붉은색 원탁과 그 뒤로 보이는 음식 운반용 엘리베이터. 당시 최고급 레스토랑의 분주했던 풍경을 짐작하게 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲샹들리에와 벽난로가 남아있는 고풍스러운 귀빈실 내부. 이런 공간이 있었다는 사실을 전시회를 통해 알게 되었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲추억이 깃든 기차 사진. 봄날의 설렘과 여정을 연상시킨다. 철도 건널목이 아련한 추억을 생각나게 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

서울역은 우리나라 철도 역사의 중심이자 수많은 사람의 애환이 담긴 추억의 장소이다. 만남과 이별, 여행과 삶의 기억을 오롯이 품어온 공간이었다. ​지금은 새로 지은 역사에 자리를 내어주고 '문화역서울284'라는 이름의 문화 공간으로 거듭났다. '284'라는 숫자는 대한민국 사적 제284호로 지정된 문화재라는 데서 따왔다고 한다.​지난 18일, 장마철인데도 해가 반짝 모습을 드러냈다. 서울역의 옛 정취를 느끼고 싶던 차에 마침 <서울역 2026 : 다시 뛰는 심장> 전시가 열린다는 소식을 듣고 반가운 마음에 발걸음을 옮겼다. ​서울역 광장에 들어서는 순간 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 너무도 익숙한 옛 서울역사였다. 오랜 세월을 버텨온 건물은 서울의 근현대사를 묵묵히 들려주는 한 권의 두터운 역사책처럼 그 자리에 서 있었다.이번 <서울역 2026 : 다시 뛰는 심장>은 옛 서울역의 역사성과 현대 예술이 어우러진 전시였다. 철도와 도시, 그리고 그곳을 오갔던 사람들의 삶을 다양한 작품으로 풀어냈으며, '100년의 시간여행' 내부 공간투어도 함께 운영되어 볼거리가 풍성했다.​1925년에 완공된 옛 서울역사는 어느덧 한 세기의 세월을 품었다. 르네상스 양식을 연상시키는 건축미는 오늘날에도 그 가치를 인정받고 있다. 붉은 벽돌 외벽과 중앙의 웅장한 돔, 시간을 묵묵히 새겨 온 커다란 시계는 여전히 서울역의 상징으로 남아 있다. 내부의 대리석 바닥과 목재 장식은 당시의 모습을 고스란히 간직하고 있어 많은 이들의 추억을 불러일으키기에 충분했다.이곳에서 본격적으로 해설사의 안내를 받으며 평소에는 무심코 지나쳤을 역장실과 대합실 등을 차례로 둘러보기 시작했다. 그중에서도 중앙홀 스테인드글라스는 오래 기억에 남는 장면이었다. 돔 상부에서 쏟아져 내린 햇살을 받아 눈부시게 빛나는 모습이 참 아름다웠다. 태극 문양을 중심으로 강강술래를 형상화한 작품이라는데, 우리 전통의 아름다움과 화합의 의미를 담아낸 듯해 더욱 인상 깊었다. 낡은 공간에 새로운 생명을 불어넣는 듯한 풍경이었다.​해설사를 따라 전시 공간을 차례로 둘러보며 새롭게 알게 된 사실도 적지 않았다. 서울역은 단순히 매표소와 대합실만 있는 줄 알았는데, 이용객의 신분과 목적에 따라 1·2·3등 대합실이 따로 마련되어 있었고, 특등 표를 구한 여성만을 위한 부인대합실까지 갖추고 있었다. 당시 철도 문화와 사회상을 엿볼 수 있는 흥미로운 흔적들이었다.특히 대합실 위층에 자리한 옛 서울역의 양식당 '그릴(Grill)'은 깊은 인상을 남겼다. 넓은 홀과 높은 천장, 화려한 샹들리에를 갖춘 데다 음식을 올려 보내는 전용 엘리베이터까지 설치되어 있었다. 당시로서는 매우 현대적인 시설이었으며, 오늘날의 특급호텔 레스토랑에 견주어도 손색이 없었을 만큼 품격 있는 공간이었음을 짐작하게 했다.​'그릴'을 나와 발걸음을 옮긴 대합실 한쪽에는 우리 철도의 발자취를 연도별로 정리한 전시가 마련되어 있었다. 인천과 서울을 잇는 경인선에서 시작해 오늘날 세계적인 수준의 고속철도에 이르기까지, 철도 모형과 함께 펼쳐진 역사의 흐름은 우리 사회가 걸어온 발전의 시간을 한눈에 보여주었다. 기차는 단순한 교통수단이 아니라 산업을 일으키고 사람을 이어 주며 나라의 성장을 함께 견인한 동반자였음을 새삼 느끼게 했다.​이어서 발길이 닿은 곳은 국가 귀빈과 고위 인사들이 이용했던 귀빈실이었다. 절제된 품격과 고풍스러운 분위기를 간직한 이 장소는, 평소에는 존재조차 알지 못했던 공간이었지만 당시 서울역이 대한민국의 관문이었음을 말없이 증명해 주고 있었다.​이처럼 '100년의 시간여행' 공간투어는 경성역에서 서울역으로 이어진 시간의 궤적을 따라 걷는 여정이었다. 철도와 함께 성장한 산업과 문화, 그리고 그 속에서 살아온 사람들의 이야기로 자연스럽게 이어졌다. 과거의 역사가 오늘의 문화와 만나는 이곳은 이제 단순한 옛 역사가 아니라, 기억과 예술이 교차하는 새로운 문화 공간으로 자리 잡고 있었다.​전시는 '진입, 대기, 이동, 승차, 도착, 또 다른 시작'이라는 여정의 흐름에 따라 짜임새 있게 이어졌다. 관람객은 하나의 승객이 되어 서울역을 통과하는 경험을 하며, 철도가 단순히 사람을 실어 나르는 수단이 아니라 시대의 기억과 감정을 함께 실어 나르는 존재였음을 자연스럽게 마주하게 된다.기차를 기다리던 설렘, 누군가를 떠나보내던 아쉬움, 새로운 삶을 향해 출발하던 희망까지. 작품 하나하나에는 수많은 사람들의 이야기가 녹아 있었고, 오래된 서울역은 그 기억들을 다시 현재로 불러내고 있었다.​이번 전시는 서울역과 함께 걸어온 우리 철도의 역사와 산업, 그리고 문화를 깊이 읽어낼 수 있었던 소중한 시간이었다. 철길 위를 달리던 열차는 사람과 사람을 이어 주었고, 지역과 지역을 연결하며 대한민국의 성장을 이끌어 왔다.서울역은 그 중심에서 수많은 만남과 이별, 희망과 눈물을 묵묵히 지켜본 역사의 증인이었다. 또한 이번 전시는 우리 철도의 역사성과 기억을 되새기는 데 그치지 않고, 철도를 둘러싼 다양한 감성과 문화를 함께 보여준 귀한 자리였다. 오래된 공간은 현대 예술과 만나 새로운 생명을 얻었고, 과거와 현재는 자연스럽게 이어지며 또 다른 미래를 향해 달리고 있었다. '다시 뛰는 심장'이라는 전시 제목이 더욱 깊게 다가온 이유이기도 하다.​한 가지 아쉬움도 남았다. '문화역서울284'라는 이름은 처음에는 무엇을 뜻하는지 쉽게 이해되지 않았다. 나중에서야 대한민국 사적 제284호에서 따온 명칭이라는 사실을 알게 되었다. 역사적 의미는 담았지만 '옛 서울역'이라는 친숙한 이름이 주는 상징성은 다소 옅어진 느낌이다. 누구나 쉽게 기억하고 부를 수 있는 '서울역 역사문화관' 같은 이름이었다면 더 좋지 않았을까 하는 생각이 들었다.​다시 서울역 광장으로 나왔다. 쉼 없이 열차가 오가고 수많은 사람들이 바쁘게 발걸음을 재촉하는 서울역의 풍경은 백 년 전과는 비교할 수 없을 만큼 발전해 있었다.하지만 광장 한편에는 허름한 옷차림으로 하루를 보내는 노숙인으로 보이는 분들도 여전히 눈에 띄었다. 백 년 동안 서울역은 수많은 사람의 희망과 출발을 함께해 왔지만, 한편으로는 삶의 벼랑 끝에 선 이들의 마지막 쉼터가 되기도 했다. 화려하게 발전한 철도와 도시의 풍경 속에서도 우리가 함께 돌아보아야 할 삶의 그늘이 여전히 남아 있음을 생각하게 했다.​백 년 전 수많은 사람들의 희망을 실어 나르던 서울역은 오늘도 여전히 사람들의 삶 한가운데 서 있다. 시대는 변하고 열차는 더욱 빨라졌지만, 사람들의 웃음과 눈물, 그리고 삶의 이야기를 품어내는 서울역의 심장은 지금도 조용히, 그리고 힘차게 뛰고 있었다.