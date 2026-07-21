빨간색일 때는 몰랐지... 이 폭락장을 견디고 있을 줄이야

<폭싹 속았수다>의 애순이처럼 요망지게(야무지게), 똘망똘망하게, 유쾌하지만 호락호락하지 않게 살아온 중년 여성들의 이야기. 7월엔 새롭게 발견한 자신의 모습에 대해 씁니다.

"엄마가 우상향을 말해?"

"엄마, 내가 알던 엄마가 아니야. ㅋㅋ"

큰사진보기 ▲경제용어가 익숙해진 나의 언어에 딸이 놀라다달라진 엄마의 말투에 재미있다는 반응을 보인 딸과의 대화. 무심코 던진 “장기적으로는 우상향”이라는 말에 유학 중인 딸에게 답장이 왔다. “엄마, 내가 알던 엄마가 아니야. ” 나도 내가 낯설다. ⓒ 이수정 관련사진보기

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'도대체 세상에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까.'

큰사진보기 ▲숫자의 언어에 눈을 뜨다.평생 나와는 거리가 먼 세계라고 생각했던 주식과 경제. 이제는 아침에 눈을 뜨면 가장 먼저 미국증시와 경제 유튜브를 켜는 것이 요즘 일상이 되었다. ⓒ 이수정 관련사진보기

"오늘은 어떨 것 같아?"

"왜 이렇게 떨어지는 거야?"

"장기적으로 보면 우상향이지."

'그래서... 오늘은 왜 떨어진 거지?'

'이 돈이면 반도체 ETF 몇 주인데.'

"엄마, 장기적으로는 우상향이지?"

"장기적으로는 우상향이지."

가족 단톡방에서 내가 무심코 "장기적으로는 우상향이지"라고 답하자 유학 중인 딸에게서 곧바로 답장이 왔다.나도 한참을 웃었다. 사실 가장 놀란 사람은 딸이 아니라 나였다. 그러게. 내가 언제부터 '우상향'을 입에 달고 사는 사람이 되었을까.지난해 하반기였다. 반도체를 중심으로 한국 증시가 뜨거워지기 시작했고, 경제 유튜브에서는 연일 코스피와 반도체, 미국 금리와 연준 이야기가 쏟아졌다. 평생 경제와 주식은 나와는 거리가 먼 세계라고 생각했다.상담실에서 아이들의 마음을 듣고 부모들과 이야기를 나누는 것이 내 일이었다. 경제 뉴스는 채널을 돌리게 만드는 프로그램이었고, 주식은 숫자에 밝은 사람들이 하는 일쯤으로 여겼다. 그런데 이상하게도 그 무렵부터 자꾸 궁금해졌다.돈을 벌겠다는 욕심보다 이해하고 싶었다. 아이들의 미래를 이야기하면서 경제를 빼놓을 수 없다는 생각이 들었고, 경제를 모르는 것이 오히려 세상을 방관하는 일이라는 생각이 들었다. 그래서 코스피와 반도체 ETF부터 아주 조금씩 투자하며 공부를 시작했다. 그렇게 시작되었다.조금씩 사 모으기 시작한 나의 주식계좌는 조금씩 채워져 가고 있었다. 나는 어느새 미국 증시를 챙겨 보고, 환율을 보고, 세계 정세를 따라가는 사람이 되어 있었다. 아침에 눈을 뜨면 가장 먼저 미국 증시부터 확인하고, 잠들기 전에는 경제 유튜브를 보며 하루를 마무리했다.특히, 생각지도 않던 미국과 이란의 전쟁 발발로 경제 공부는 지정학적 이슈와 역사까지 연결된 거대한 숙제가 되었다. 물론 거칠게 출렁이는 계좌를 보고 있으면 때로는 심리적 멀미까지 느껴졌다. 그래도 경제는 생각보다 재미있었다.새로운 언어를 배우는 기분이었다. ETF, FOMC, 점도표, 상방, 우상향… 처음에는 암호 같던 말들이 조금씩 익숙해졌다. 그러고보니 자음과 모음의 문자에 익숙한 나의 눈과 귀는 어느새 숫자의 언어에도 길들여지고 있었다.경제 유튜브에서는 한동안 매일같이 '매파'와 '비둘기파'가 등장했다. 한동안 내 머릿속에서는 양복 입은 연준 위원들 대신 진짜 매와 비둘기가 회의하는 장면이 펼쳐졌다. 생각해 보면 요즘은 사람 이름이 갈수록 잘 잊힌다. 어제 본 배우 이름도, 좋아하던 가수 이름도 얼굴은 아는데 이름이 떠오르지 않아 한참을 헤매기 일쑤다.그런데 이상하게도 뉴스에서 금리 인상을 운운하는 연준의장 '케빈 워시'라는 이름은 머릿속에 또렷하게 박혀 있다. 문득 '이 사람은 매파일까, 비둘기파일까'를 혼자 상상하는 나를 보면 웃음이 난다. 나도 내가 낯설다.가장 재미있는 변화는 우리 부부에게서 일어났다. 원래 우리 집에서 경제 담당은 남편이었다. 보험도, 예금도, 투자도 남편이 더 꼼꼼했다. 나는 늘 "당신이 더 잘 아니까 알아서 해"라고 말하며 한 발 물러나 있었다. 그런데 요즘은 반대다.주식시장의 변동성이 유난히 큰 날, 요즘같이 연일 파란 불이 켜지는 폭락장이면 어김없이 남편에게서 전화가 온다.평소보다 목소리가 조금 낮다. 가끔은 그 미세한 떨림까지 수화기 너머로 느껴진다. 그러면 이상하게 내가 더 침착해진다.나는 최대한 태연한 목소리로 말한다. 그러면 남편은 "그렇겠지" 하고 안도의 숨을 내쉰다. 그 순간만큼은 괜히 어깨가 조금 으쓱해진다. 원래 경제를 더 잘 알던 사람이 남편이었는데, 이제는 내게 먼저 시장을 묻고 내 말에 안심하는 모습이 조금 우습고, 조금은 뿌듯하다.물론 진실은 따로 있다. 전화를 끊자마자 내가 가장 먼저 하는 일은 경제 유튜브를 켜는 것이다.남편은 내 말을 믿었고, 나는 유튜브의 말을 기다렸다. 요즘 달라진 것이 또 하나 있다. 바로 나의 소비습관이다. 예쁜 그릇을 봐도, 옷을 봐도 문득 이런 생각이 먼저 든다.예전 같으면 평소 좋아하는 브랜드에서 마음에 드는 여름 원피스가 나오면 큰 고민 없이 결제했을 것이다. 그런데 얼마 전에는 장바구니에 원피스를 넣었다 뺐다 하며 몇 번이나 핸드폰을 만지작거렸다. 결국 내가 선택한 것은 원피스 대신 ETF였다.그렇다고 오해는 마시길. 주식을 시작했다고 갑자기 무소유의 삶을 실천하게 된 것은 아니다. 여전히 예쁜 옷을 보면 눈길이 가고, 맛있는 것도 먹고, 여행도 다닌다. 다만 예전에는 망설임 없이 장바구니에 세 번을 담았다면, 이제는 그중 한 번만 진짜 지갑을 연다. 그리고 남은 두 번의 기회는 조용히 ETF를 사는데 양보한다.증권앱을 열어 보니 보유 수량이 몇 주 늘어나 있었다. 새 옷이 옷장에 걸려 있는 것만큼, 아니 어쩌면 그보다 조금 더 뿌듯한 마음이 차올랐다. 나도 내가 이런 사람이 될 줄은 몰랐다.경제를 배우면서 세상을 바라보는 창이 넓어졌다. 미국의 금리 결정이 왜 한국 증시에 영향을 주는지, 중동의 긴장이 왜 반도체를 흔드는지, 환율이 왜 매일 뉴스 첫머리에 등장하는지를 조금씩 이해하게 되었다. 하지만 동시에 가장 어려운 공부도 시작되었다.평정심. 오를 때 들뜨지 않고, 내릴 때 무너지지 않는 마음. 어쩌면 주식은 숫자를 배우는 일이 아니라 마음을 배우는 일인지도 모르겠다. 가족 단톡방에서 딸은 아직도 가끔 내 말을 흉내 낸다.그 말을 들을 때마다 웃음이 난다. 나도 내가 알던 사람이 아니다. 매일 새로운 세상을 발견하는 지금의 내 일상은 어쩌면 조금 늦게 찾아 온 마법같은 시간일지도 모르겠다. 셰익스피어의 <한여름 밤의 꿈>은 밤이 지나면 끝난다. 그런데 나의 한여름 밤의 꿈은 아침 아홉 시, 장이 열리면 다시 시작된다.오늘도 나는 습관처럼 증권앱을 열고 경제 뉴스를 훑어본다. 화면 가득 물든 파란 숫자들이 마음을 무겁게 누르지만, 속으로 조용히 중얼거린다.물러서지 않고 이 폭락장을 견뎌내고 있는 나의 반도체 ETF도, 오십을 넘어 새로운 세상을 배우기 시작한 나도.