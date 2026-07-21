EU, 불법 상품 판매 못 막은 알리익스프레스에 약 9300억 과징금

큰사진보기 ▲20일(현지시간) EU 집행위원회는 알리바바 그룹의 알리익스프레스가 EU 내에서 불법 제품 판매에 이용될 위험을 줄이기 위한 충분한 조치를 취하지 못했다고 밝히며 이와 같은 과징금을 부과했다. 이는 불법 상품 및 기만적이거나 중독성 있는 마케팅 기법으로부터 소비자를 보호하기 위해 제정된 디지털서비스법(DSA)에 따른 것이다. ⓒ Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲알리익스프레스는 즉각 이번 조치가 "불균형적"이라며 비판했다. 사측은 "우리는 오늘의 결정과 이 불균형적인 과징금에 동의하지 않는다. 이는 우리가 확립한 프레임워크와 그동안 선제적으로 도입한 중요한 개선 사항들을 제대로 반영하지 못한 것"이라고 주장했다. ⓒ 알리익스프레스 관련사진보기

중국의 전자상거래 소매 플랫폼 알리익스프레스(AliExpress)가 자사 사이트를 통해 유해한 의류, 화장품, 주방 도구 등 불법 상품이 판매되는 것을 막지 못한 책임으로 유럽연합(EU)으로부터 5억 5천만 유로(약 9260억 원)라는 사상 최대 규모의 과징금을 부과받았다.20일(현지시간) EU 집행위원회는 알리바바 그룹의 알리익스프레스가 EU 내에서 불법 제품 판매에 이용될 위험을 줄이기 위한 충분한 조치를 취하지 못했다고 밝히며 이와 같은 과징금을 부과했다. 이는 불법 상품 및 기만적이거나 중독성 있는 마케팅 기법으로부터 소비자를 보호하기 위해 제정된 디지털서비스법(DSA)에 따른 것이다.알리익스프레스는 과징금 납부와 함께 오는 10월 20일까지 지적된 위반 사항을 시정하기 위한 이행 계획서를 EU 집행위원회에 제출해야 한다. EU는 이 계획서를 검토한 후, 개선 조치가 충분하지 않다고 판단될 경우 추가적인 제재를 가할 방침이다.기술 주권, 안보, 민주주의를 담당하는 헨나 비르쿠넨 EU 집행위 수석 부위원장은 "위조 의류, 안전하지 않은 장난감, 위험한 화장품 및 기타 불법적이고 유해한 제품의 확산은 온라인 쇼핑에서 어쩔 수 없이 발생하는 기회비용이 아니다. 이는 알리익스프레스가 DSA에 따른 의무를 다하지 못한 것"이라고 지적했다.그는 이어 "규모가 크다는 것이 변명이 될 수는 없다. 소비자가 온라인에서 안전하게 쇼핑할 수 있도록 위험을 체계적으로 파악하고 해결해야 한다. 오늘 우리는 알리익스프레스에 이 기준을 묻고 조치를 취할 것을 요구한다"고 덧붙였다.<가디언>은 "이번 과징금은 앞서 DSA에 따라 테무(2억 유로)와 X(1억 2천만 유로)에 부과된 금액보다 훨씬 크지만, 알리익스프레스의 모회사인 알리바바가 지난해 기록한 1220억 유로 매출의 1%에도 미치지 못하는 수준"이라고 평했다. DSA에 따르면 과징금의 최대액은 전세계 연간 매출의 최대 6%까지 부과될 수 있다.테무는 불법적이고 위험한 제품 판매를 막지 못해 지난 5월에 과징금을 부과받았고, 엑스(X)는 사용자에게 부여된 '기만적인' 블루틱 인증 배지와 플랫폼 광고의 투명성 부족 등을 이유로 과징금을 부과받았다. 테무는 다른 문제들로 여전히 EU의 조사를 받고 있어 추가 과징금을 받을 가능성도 남아 있다.알리익스프레스는 EU 내에서 1억 9300만 명의 사용자를 보유한 최대 규모의 중국 전자상거래 운영사로, 사용자 1억 5600만 명의 쉬인이나 1억 3000만 명의 테무보다 훨씬 규모가 크다.한편 EU 집행위원회는 알리익스프레스가 제품의 합법성을 평가할 직원이 부족해, 때로는 제품이 EU 기준을 충족하는지 판단하는 데 불과 수십 초밖에 주어지지 않았다는 사실을 확인했다. 또한 알리익스프레스의 추천 시스템을 통해 많은 불법 제품이 홍보되고 있었으며, 회사의 내부 위험 평가 기능이 실패했다는 점도 밝혀냈다.집행위는 "위조품부터 안전하지 않은 장난감, 위험한 화장품에 이르기까지 수많은 불법 제품이 플랫폼에 유통됐으며, 적발되더라도 몇 주 동안 온라인에 계속 방치됐다"고 꼬집었다. 집행위의 한 고위 관계자는 <가디언>에 "과징금의 규모는 플랫폼 측이 소비자가 유해하거나 위험한 상품을 제공받지 않도록 차단하는 완화 조치를 이행하지 못한 데 따른 본질과 중대성을 반영한 것"이라고 설명했다.알리익스프레스는 즉각 이번 조치가 "불균형적"이라며 비판했다. 사측은 "우리는 오늘의 결정과 이 불균형적인 과징금에 동의하지 않는다. 이는 우리가 확립한 프레임워크와 그동안 선제적으로 도입한 중요한 개선 사항들을 제대로 반영하지 못한 것"이라고 주장했다.회사는 집행위원회의 결정에 "항소할 것"이라며 이번 과징금 부과가 "우리의 건전한 위험 관리 체계와 선제적이고 긍정적인 개선 조치들을 무시했다"고 덧붙였다.하지만 이러한 알리익스프레스의 주장과 달리 EU 집행위원회는 2년 이상 지속된 조사 과정에서 회사 측에 규정 준수 및 위험 절차를 시정할 기회를 주었으나 이를 이행하지 않았다고 밝혔다.집행위의 조사 결과, 알리익스프레스는 판매자가 불법 제품을 플랫폼에 올려서는 안 된다는 내용의 EU 법률 준수 약관을 표면적으로 운영하고 있었으나, 실제로는 판매자들이 규정을 위반한 제품을 플랫폼에 쉽게 등록할 수 있었던 것으로 드러났다.회사는 안전하지 않은 제품을 신속하게 식별해 리콜하거나 금지하는 EU의 비식품 신속 경보 시스템인 '세이프티 게이트(safety gate)' 내에서 운영하고 있다고 주장했지만, 집행위는 내부 테스트를 통해 대규모 규정 위반 사실을 확인했다.또한 집행위는 수백만 개의 제품이 EU 법률상 불법으로 적발된 후에도 "온라인에 다시 등장해 때로는 한 달 이상 방치된 사례"들을 발견했다고 전했다. 특히 위조 상품의 수가 너무 많고, 판매자가 장벽을 쉽게 우회해 가짜 패션 브랜드를 '노브랜드'로 잘못 분류하는 등의 행태에 대해 깊은 우려를 표명했다.