검경, '장윤기 사건 지휘' 경찰 국수본 동시 압수수색

[기사 보강 : 21일 오전 8시 40분]
검경이 장윤기 여고생 살인 사건 당시 수사 지휘 라인에 있었던 경찰청 국가수사본부에 대한 강제 수사에 나섰다.
경찰청 '장윤기 사건 관련 진상규명' 특별수사단은 21일 오전 7시 30분부터 국가수사본부 강력범죄수사과 등을 대상으로 압수수색 영장을 집행하고 있다.
특수단은 장윤기 사건 수사 과정의 전반적인 보고·지휘 내용을 확인하기 위해 국수본 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.
장윤기 사건 당시 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등을 수사하고 있는 광주지검도 이날 오전 6시 15분부터 국수본 강력범죄 수사과장실 등에 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있다.
앞서 장윤기 사건을 수사한 광주광산경찰서 전 형사과장 박 모 경정 측은 장윤기의 이주여성 스토킹·성범죄 사건과 여고생 살인 사건을 병합 수사하겠다는 거듭된 건의를 국가수사본부가 막았다고 주장했다.
여고생 살인 사건(5월 5일)과 이틀 전 발생한 이주여성 성폭행·살인예비 사건의 피의자가 모두 장윤기인 만큼, 광산서 형사과가 두 사건을 맡아 유기적으로 수사하겠다고 광주경찰청을 통해 국수본에 수차례 건의했으나 받아들여지지 않았다는 취지다.
박 경정 측은 당시 국수본과의 소통은 모두 광주경찰청(강력계)을 통해 이뤄졌으며, 주로 카카오톡과 전화 등을 이용했다고 설명했다.
또 병합 수사를 건의한 직후 작성한 수사상황보고서에 '병합수사 예정'이라고 기록도 남겼으며, 이날 오전 11시부터 예정된 박 경정의 구속 전 피의자 심문에서 해당 보고서를 증거로 제출할 계획이라고 덧붙였다.
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