연 밭을 보며 아버지를 떠올렸다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲연밥함안 연꽃 테마파크 ⓒ 이의진 관련사진보기

AD

아라홍련을 보러 함안연꽃테마파크에 간 날. 가만히 쭈그리고 앉아 연잎 아래를 유심히 바라본다. 물 위를 가득 메운 생이가래와 개구리밥 사이로 텅 빈 연밥 하나가 눈에 띈다. 연밥은 연의 꽃턱(화탁, 花托)이라고도 불리며, 꽃잎이 떨어진 뒤 남은 중심부이자 씨앗이 맺히는 부분을 일컫는다.문득 그 연밥이 슬퍼 보였다.연밥은 아무런 대가 없이 꽃을 피워 내고, 자신의 마음에 박힌 씨앗을 품어 영글게 키워 냈다. 그 후 자신이 단단한 채로 남아 있으면 여문 씨앗들이 저 깊은 물속으로 들어갈 수 없다는 것을 아무도 가르쳐 주지 않았지만, 연둣빛 연밥은 자신도 모르게 조금씩 갈색으로 변해 갔을 터였다.쭈글해진 몸에서 자연의 순리대로 마침내 품고 있던 씨앗들이 하나둘 퐁당퐁당 소리를 내며 물속으로 떨어져 저 마다의 삶을 향해 길을 떠났다. 자신의 품을 떠나 길을 떠난 씨앗이 뿌리를 내리고 내년 여름 연이 되어 꽃을 피워 낼지, 끝내 뿌리내리지 못할지는 씨앗을 키워 낸 연밥의 몫은 아니었다.연밥의 역할은 여기에서 끝나는 거였다. 그렇게 제 할 일을 모두 마친 연밥은 쭈글쭈글해진 자신의 무게를 감당하지 못하고 바람에 흔들리다 길게 뻗은 줄기에서 툭 부러져 물가에 처박혔을 것이었다. 그런 연밥을 바라보고 있자니 자식을 품에서 모두 떠나보낸 뒤에도 떠나지 못한 둥지 같았다.기꺼이 제 몸을 모두 내어주고도 곧 생이가래와 개구리밥 사이에 파묻혀 점차 물속으로 가라앉아 물고기들의 먹이로, 새로이 뿌리를 내릴 씨앗의 영양분이 되겠지 싶었다. 부모와 자식의 관계란 영원히 만날 수 없는 평행선 같은 관계라는 것이 사무치게 다가왔다. 삶은 끊임없이 자신을 다른 생명에게 건네는 과정이었다.연들이 가득 핀 연 밭에서 나는 다시는 만날 수 없는 아버지를 떠올렸을 따름이었다.