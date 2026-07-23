아팠던 손자들도 덩실덩실, '집콕' 육아의 구원 투수

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"할머니, 윷 가져왔어요?"

"그럼, 할아버지가 말씀하셔서 챙겨 왔지."

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큰사진보기 ▲아이들의 눈높이에 맞춘 귀여운 동물 캐릭터 윷판과 나무 윷가락. 이 작은 도구가 답답해하던 아이들에게 거대한 웃음 세상을 열어주었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲윷가락이 바닥 매트 위에 흩어진 직후, 아이들의 손과 발이 분주하게 움직이며 결과를 확인하고 말을 옮길 준비를 한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들의 눈높이에 맞춘 귀여운 동물 캐릭터 윷판과 나무 윷가락. 이 작은 도구가 답답해하던 아이들에게 거대한 웃음 세상을 열어주었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

대구 집에 머물던 중, 남편에게서 전화 한 통이 걸려 왔다. 거실장 서랍에 보관해 둔 어린이 윷놀이 세트를 가져오라는 연락이었다.수족구병에 걸려 일주일째 어린이집에도 가지 못하고 온종일 집에 갇혀 지내던 첫째 손주. 할아버지와 티격태격 이런저런 놀이를 하며 답답함을 달래던 중, 문득 '윷놀이' 이야기가 나온 모양이었다. 딸아이 집으로 향하는 길, 손주가 기다릴 생각을 하며 윷놀이 세트를 가방에 챙겼다. 현관문을 열기가 무섭게 첫째 손주는 반가운 인사도 건너뛰고는 종알종알 물어댔다.챙겨 온 알록달록한 윷놀이 세트를 건네주자 아이는 뛸 듯이 기뻐했다. 그대로 할아버지에게 달려가 윷놀이를 하자고 조르는 모습에 절로 미소가 지어졌다.큰손주에게 윷놀이의 규칙을 조금씩 일러주었다. '도, 개, 걸, 윷, 모'라는 낯선 낱말의 뜻과 윷판 위의 말이 움직이는 길을 설명해 주니 눈을 반짝이며 흥미롭게 듣는다. 할아버지가 윷놀이 세트를 담아 준 작은 가방이 마음에 들었는지, 아이는 온종일 그 가방을 어깨에 메고 거실을 누볐다.돌아보면 내가 어릴 적에도 정초부터 정월대보름까지 온 동네가 윷놀이판으로 들썩였다. 드물게 어린 나이였음에도 나는 윷말을 놓을 줄 알았다. 어른들과 언니, 오빠들이 노는 것을 어깨너머로 보고 배웠는데, 제법 영리하게 말판을 쓴다며 엄마에게 칭찬을 듣곤 했다. 덕분에 온 가족이 모이면 늘 내가 말판 담당을 맡았다.아이들의 윷놀이엔 소박한 내기가 빠지지 않았다. 진 편이 장독대에서 새콤한 김장김치를 서리해 오거나 짚으로 덮인 밭구덩이에서 아삭한 겨울 무를 꺼내 오는 벌칙을 받았다. 어른들 역시 대보름 전후로 편을 나누어 추렴을 하고 음식을 장만해 동네 잔치를 벌이며 풍년을 기원하던 그 시절의 훈훈한 정경이, 아이들이 재잘거리는 거실 풍경 위로 따스하게 오버랩 되었다.수족구병은 둘째 손주가 먼저 걸려 증상이 심해서 입원하고, 이어 큰손주가 걸렸다. 그렇다 보니 병원에서, 집에서 아이들 간병하느라 다들 지쳐있었다. 하필 내가 집을 비운 사이에 일어난 일이라 마음만 바빴다. 저녁 식사를 마친 뒤, 첫째 손주는 지친 기색이 역력한 엄마에게 다시 윷놀이를 하자고 떼를 썼다. 수족구병에 걸려 갇혀 지내는 큰아이도 안쓰럽고, 겨우 퇴원해 집으로 돌아온 둘째까지 합세 하자 결국 엄마도 거실 바닥에 자리를 잡고 앉았다.아직 말도 제대로 못 하는 둘째 손주에게도 윷가락이 쥐어졌다. "던져라!" 하고 신호를 주면, 어린 손주는 거실 이쪽저쪽으로 날아가듯 온 힘을 다해 윷을 냅다 던졌다. 엄마는 아이들이 던진 결과에 맞춰 열심히 윷말을 놓아주었다. 규칙도, 순서도 엉망진창인 '오합지졸 제멋대로 윷놀이'였지만, 그 어떤 공식 경기보다 열기가 뜨거웠다.방에서 나와 보니, 거실 한복판은 이미 웃음 바다가 되어 있었다. 두 형제는 신이 나서 "하하하" 웃음을 터뜨리며 엉덩이를 흔들고 난리법석이었다. 그 모습을 흐뭇하게 바라보던 사위가 "장모님, 얘들 노는 것 좀 보세요" 하며 웃는다. 맞다. 윷놀이는 모름지기 흥이 빠지면 재미가 없는 법이다. 기분이 좋고 신이 나면 덩실덩실 어깨춤을 추는 것이 정석 아니던가. 어린 아이들이지만 윷놀이의 진정한 맛을 이미 온몸으로 깨달은 듯했다.요즘처럼 찌는 듯한 무더위에 밖에 나가지 못하고 집안에만 갇혀 있어야 하는 아이들에게 윷놀이는 더 없는 '구원투수'였다. 윷놀이는 규칙을 조금 바꾸어도 모두가 함께 즐길 수 있는 포용적인 놀이다. 아이들은 윷가락을 던지며 답답했던 에너지를 발산하고, 윷말이 나아가는 과정을 통해 자연스럽게 수와 공간 개념을 배운다. 또 상대를 잡고 잡히는 과정에서 승패를 인정하며 함께 어울리는 법을 익힌다. 디지털 화면에 갇히기 쉬운 요즘 아이들에게, 온 가족이 눈을 맞추고 살을 부비며 즐기는 윷놀이만큼 건강한 자극이 또 있을까.당분간 우리 집 저녁 거실은 윷가락 부딪히는 소리와 아이들의 앳된 웃음소리로 시끌벅적할 것 같다. 바깥 날씨는 무섭게 푹푹 삶아대고, 아이들의 병치레로 마음 한구석이 짠한 나날이지만, 윷판 위에 피어난 아이들의 어깨 춤 덕분에 우리 가족의 여름밤은 어느 때보다 시원하고 달콤하게 익어간다.