엄마 없는 시골집 대신 언니에게로... 입맛 살린 '불 없는 오이냉국'

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큰사진보기 ▲가슴속까지 시원해지는 냉국 완성, 차갑게 보관해 둔 다시마 육수를 부어 완성한 미역 오이냉국. 고소한 깨소금을 듬뿍 뿌려 보기만 해도 군침이 도는 시원한 비주얼을 자랑한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"어릴 때, 이맘때면 엄마가 오이냉국을 시원하게 만들어 주셨는데, 오이냉국 먹고 가라."

큰사진보기 ▲간이 쏙 배어들도록 채 썬 오이와 아삭한 양파, 부드러운 미역에 갖은양념을 더해 밑간을 한 모습. 육수를 붓기 전 이렇게 버무려두면 재료 속까지 새콤달콤한 맛이 깊이 배어든다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲소박하지만 확실한 여름 구원투수, 가스불 한번 쓰지 않고 만드는 '미역 오이냉국'의 간단한 재료들. 냉장고 속 오이와 양파, 찬물에 불린 미역과 감칠맛을 더해줄 다시마가 정갈하게 준비되어 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲여름철 지친 입맛을 살리는 한 상, 매콤한 김치볶음밥에 얼음처럼 차가운 미역 오이냉국 한 대접을 곁들인 밥상. 무더위와 병마에 지쳤던 온 가족의 수저를 바쁘게 만든 최고의 여름 별미다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"고마워 언니, 우리 오래오래 건강하게 함께하자."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

요즘처럼 푹푹 빠지는 더위에는 시원한 오이냉국 한 그릇이 효자다. 어릴 적 텃밭에서 갓 따온 오이를 채 썰어, 냉장고도 없던 시절 길어 온 샘물에 얼른 말아내던 냉국. 더위에 잃어버린 입맛을 언제 그랬냐는 듯 되살려주던 그 시절의 맛이다.친정엄마가 뇌졸중으로 쓰러지신 후 치매가 찾아왔고, 요양원에 들어가시면서 내게 고향 시골집은 더 이상 '친정'이 아니게 되었다. 엄마가 계시지 않는 집은 친정이라 부를 수 없었다. 그렇게 자연스레 시골집 발길은 끊겼고, 이제 하나뿐인 언니가 있는 집이 나의 새로운 친정이 되었다.대구에 들러 요양원에 계신 어머니와 언니를 함께 만나고 돌아오던 길이었다. 운전을 못 하는 언니를 데려다주고 돌아서려는데, 언니가 한사코 저녁을 먹고 가라며 잡았다. 무더위에 입맛을 잃어 핼쑥해진 내 얼굴을 본 언니는 안쓰러운 눈빛으로 싱크대 앞에 섰다.싱크대 앞에 선 언니의 좁아진 어깨와 거칠어진 손마디를 보니 가슴 한편이 아릿했다. 부모의 그늘을 벗어나 우리 자매도 어느덧 나이를 먹어가고 있었다. 엄마를 쏙 빼닮은 언니의 옆모습에서 세월의 무게가 느껴졌다.언니는 시원한 냉국으로 동생의 잃어버린 입맛을 찾아주고 싶었던 모양이다.언니의 레시피는 간단하지만 지혜로웠다. 무더위에 지쳐 마트에 장을 보러 갈 엄두조차 나지 않던 차에, 따로 장을 볼 필요 없이 냉장고 속에 늘 구비되어 있는 평범한 재료들만으로 뚝딱 만들어낼 수 있는 그야말로 '착한 레시피'였다. 큰 볼에 생수를 붓고 건다시마 몇 장을 띄워 냉장고에 넣어 두었다. 맹물 대신 찬물에 다시마를 우려내 감칠맛을 내는 것이었다.이어 껍질을 깐 오이를 채 썰고, 국간장과 매실청, 다진 마늘로 살짝 밑간을 해 절여두었다. 20분쯤 지나 냉장고에서 꺼낸 다시마물에서 건더기를 건져내고, 맑은 우린 물을 절인 오이에 부은 뒤 참기름, 식초, 통깨로 마무리를 했다.무엇보다 푹푹 찌는 날씨에 뜨거운 가스불 앞에 서서 땀을 뻘뻘 흘릴 필요가 전혀 없다는 점이 최고의 장점이었다. 가스불 한 번 켜지 않고 순식간에 완성된 시원한 오이냉국. 한 숟가락 크게 떠 입에 넣는 순간, 예전 엄마가 해주던 바로 그 맛이 입안 가득 퍼졌다. 눈물이 핑 돌았다. 엄마가 요양원에 들어간 후 내내 마음 구석에 응어리져 있던 그리움과 외로움이 그 시원한 국물 한 모금에 씻겨 내려가는 듯했다.'맏딸은 살림 밑천'이라더니, 그 말이 무슨 뜻인지 비로소 가슴에 와닿았다. 이제 언니는 내게 친정엄마고, 언니 집이 바로 나의 친정이다. 언니가 만들어준 냉국 덕분에 밥 한 그릇을 싹 비워냈다. 그제야 한시름 놓는 언니의 표정이 눈에 들어왔다.딸네 집으로 돌아오니 이곳 역시 습하고 후텁지근했다. 현관문을 열자마자 아이들의 칭얼거리는 소리에 정신이 아득해졌다. 집을 비운 사이 두 손주가 모두 수족구병에 걸려 작은 아이와 딸은 입원하고, 큰 아이와 할아버지는 집을 지키느라 온 가족이 탈진 상태였다.병원에서 상태가 심각한 둘째를 혼자 돌보느라 눈 밑이 휑해진 딸아이의 얼굴을 보니, 며칠 전 대구에서 나를 보던 언니의 안타까운 시선이 고스란히 겹쳐졌다. 나 역시 엄마이고, 또 누군가의 딸이기에 그 마음이 절절하게 와닿았다.안쓰러운 마음에 무엇을 해 먹일까 고민하다 언니의 오이냉국이 떠올랐다. 가뜩이나 간병과 육아로 지쳐 문밖으로 한 걸음도 나가기 힘든 상황이었는데, 새로 장을 보러 나가지 않고 그저 집 냉장고를 가볍게 털어 만들 수 있어 얼마나 다행이었는지 모른다. 냉장고에 늘 있는 오이와 양파 반 개, 찬장 속 건미역과 다시마만 있으면 준비는 끝이었다. 이번엔 언니의 팁대로 불린 미역을 조금 추가해 보기로 했다.1.: 찬물에 살짝 씻은 다시마를 넣고 냉장고에 넣어 우린다. (너무 오래 두면 진이 나와 국물이 탁해지므로 중간에 건져낸다.)2.: 오이와 양파를 채 썰고, 불린 미역은 조물조물 씻어 먹기 좋게 썬다.(특별히 장을 볼 필요 없이 냉장고 속 자투리 채소, 파프리카나 풋고추 등을 활용해도 좋다.)3.: 오이와 양파, 미역에 다진 마늘, 국간장, 맛술, 식초, 설탕, 매실청, 참치액, 소금을 넣어 간이 쏙 배도록 버무려둔다. (취향에 따라 청양고추나 홍고추를 채 썰어 넣으면 색과 맛이 산다.)4.: 먹기 직전 냉장고에 보관해 둔 차가운 다시마 육수를 붓고 최종 간을 본다.점심에 김치 볶음밥과 함께 내어 놓았더니 남편과 딸이 냉국을 두 그릇이나 싹 비웠다. 퇴근 후 돌아온 사위 역시 "장모님, 너무 시원하고 새콤해서 대박입니다! 다이어트 중인데 오늘만은 포기해야겠습니다"라며 한 그릇을 더 청했다무엇보다 기쁜 것은 입안이 다 헐어 음식을 거부하던 손주들이 냉국물에 말은 소면을 잘 먹어 주었다는 것이다. 손주용에는 식초를 아주 조금만 넣어 소면을 삶아 말아주었더니, 아파서 칭얼대던 녀석들이 언제 그랬냐는 듯 입을 오물거리며 잘도 받아먹었다. 숟가락으로 냉국 국물까지 떠먹으며 방긋 웃는 손주들의 얼굴을 보니 가슴을 짓누르던 걱정이 싹 내려앉는 듯했다. 역시 차가운 냉국에 아삭한 오이가 더해진 식감이 부어오른 아이들의 목구멍을 부드럽게 달래준 모양이다.예전에는 멸치다시육수를 끓여 식히는 과정이 번거로워 자주 해 먹지 않았는데, 다른 조미료 사용하지 않고 찬물에 다시마만 우려내도 충분히 깊고 진한 감칠맛이 났다. 뜨거운 가스불을 쓰지 않으니 주방 온도가 올라갈 걱정도 없고, 번거로운 장보기 없이 집안에 굴러다니는 기본 재료만으로 근사한 한 상을 차려낼 수 있으니 이보다 더 경제적이고 고마운 여름 음식이 있을까. 불 한 번 쓰지 않고, 지갑 열 일 없이 온 가족의 여름 건강과 입맛을 지켜낸 셈이다.미역오이냉국이 바닥을 보이고, 언니의 얼굴 위에 엄마의 얼굴이 겹쳐 보였다. 언니가 있어 참 다행이다.