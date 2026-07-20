산불이 할퀸 마을, 이번엔 물이 덮쳤다 "가슴 미어터져"

큰사진보기 ▲지난 18일 저녁 내린 집중호우로 피해를 입은 경북 안동시 귀미1리. 침수로 진흙탕으로 변한 집 마당에 소방관이 물을 뿌리며 복구 작업을 하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

"당시 마을 길이 도랑이 돼버렸어요. 물살이 세서 나가면 휩쓸리겠다는 생각이 들었어요. 오죽했으면 컨테이너가 물에 떠서 도로까지 떠내려갔겠어요? 집 앞 다리에 나뭇가지 등 장애물이 걸리면서 물이 마을로 덮친 게 피해를 키웠다고 봅니다."

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큰사진보기 ▲경북 안동시 일직면 귀미1리 모듈러 주택이 있던 자리. 지난 18일 내린 집중호우로 모둘러주택이 물에 떠내려가거나 한쪽으로 쏠리면서 부서지자 안동시는 지난 19일 모두 철거했다. 20일 오전 찾은 이곳은 모듈러 주택이 있었다는 흔적만 남아 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 18일부터 내린 집중호우로 경북 의성군 단촌면 구계2리 도로 일부가 유실되자 20일 굴착기를 동원해 복구작업을 벌이고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 18일 집중호우로 경북 안동시 남선면 신석리 신석교회 종탑이 무너져 기울어져 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲진나 18일 밤부터 내린 집중호우로 경북 안동시 남선면 신석리에 있는 고추밭이 쑥대밭으로 변해 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲집중호우로 경북 안동시 남선면 신석리 일대가 피해를 입으면서 비닐하우스 안에도 수마가 덮치고 간 흔적이 남아 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲집중호우로 피해를 입은 경북 안동시 남선면 신흥리 교량에 쌓여 있는 나뭇가지 등을 자원봉사자들이 치우고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲집중호우로 경북 안동시 남선면 신흥리 마을회관 바닥에 물이 차면서 전자제품 등이 고장났고 주민들은 물이 빠진 방과 주방에 신문지를 깔아두었다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

지난 18일 저녁에 내린 집중호우로 다시 집을 잃은 경북 안동시 일직면 귀미1리 주민들이 망연자실한 상태다. 지난해 봄 대형 산불로 집을 잃은 이재민들이 임시로 살고 있던 모듈러 주택(임시 주택)마저 물길에 쓸려 내려가면서 마을회관으로 대피했기 때문이다.안동시에 따르면 지난 18일부터 19일 오후까지 내린 누적 강수량은 남선면 201mm, 임하면 169mm, 남후면 130mm로 집계됐다. 길안면과 일직면 등도 70mm가 넘는 집중호우가 내리면서 피해가 극심했다.20일 오전 찾은 일직면 귀미1리에는 수마가 할퀴고 간 모습이 그대로 남아 있었다. 이미 치워진 모듈러 주택이 있던 자리에는 소방관들이 물을 뿌리고 수해 복구에 투입된 군인들이 흙탕물을 치웠다.진흙탕으로 엉망이 된 집을 치우고 있던 이동신(59)씨는 "18일 저녁 11시 30분쯤 어머니 전화를 받고 달려와 보니 물이 도랑을 넘어 마을 안쪽으로 밀려 들어와 있었다"며 "어르신들은 이미 마을회관으로 피신해 있었고 마을 길은 이미 도랑이 돼 버렸다. 건너기가 힘들 정도로 물살이 세서 휩쓸려가겠다는 생각까지 들더라"라고 말했다.이씨는 "이곳에 집을 지은 지 20년이 넘었는데 이렇게 물이 찬 경우는 처음"이라며 "지난해 산불의 영향이 크다"고 했다. 그는 "집 앞에 작은 다리가 있는데 다리 밑에 나뭇가지 등이 떠내려오면서 막아버렸다. 결국 물이 흐르지 못하고 마을을 덮친 것"이라고 지적했다.이어 "모듈러 주택에 있던 한 분은 집이 45도로 기울어져 위험한 상황에서 창문을 깨고 피신했다고 하더라"라며 "집 앞에 있는 교량의 높이가 조금만 높았어도 주민들이 이렇게 피해를 보지는 않았을 것"이라고 말했다.김아무개(39)씨는 "그날 저녁 물이 집 안으로 들어오고 사람 허리까지 찼다. 아버지가 폐암으로 수술하고 산소호흡기를 달고 있는데 전기도 다 끊어지고 위험했다"며 "구조대가 와서 구해줘 다행히 지금은 저희 집에 모시고 있다"고 말했다.김씨는 "지난해 산불로 우사가 불에 타고 농작물 피해가 상당했는데 1년 만에 이런 일이 생길 줄 어떻게 알았겠나"라며 "정부나 안동시가 피해를 회복할 수 있도록 도움을 주고 빨리 복구가 됐으면 좋겠다"고 했다.의용소방대원으로 제일 먼저 피해 현장으로 달려왔다는 피재복씨는 "소방본부에서 비상대기 명령을 내리고 의용소방대원들은 전부 다 대기하라는 문자를 받고 여기 와서 대기했다"며 "밤 12시 30분부터 1시 사이에 도착했는데 모듈러 주택이 물에 휩쓸려 담벼락 옆으로 붙어 있었고 다른 곳에 있던 컨테이너는 물에 떠내려가 도로 중간에 멈춰 있었다. 주민들의 무더위 쉼터로 쓰이던 정자도 무너져 있었다"고 당시 상황을 설명했다.안동시는 안전상의 이유로 지난 19일 이곳에 있던 모듈러 주택 10동을 모두 철거했다고 밝혔다. 대신 주민들이 거처할 수 있는 새로운 모듈러 주택을 공급하겠다고 약속했다.귀미1리에서 10여 분 거리에 있는 의성군 단촌면 구계2리도 산불 이재민을 위해 설치된 모듈러 주택 일부가 침수되는 피해를 입었다. 주민들은 의성종합체육관에 마련된 수해 대피소로 이동했지만 집으로 돌아갈 일은 막막해 보였다.구계2리 도로 일부도 집중호우로 유실돼 긴급 복구작업이 진행되고 있었다. 이곳에서 만난 한 주민은 "지난해 3월 대형 산불로 큰 피해를 입었는데 또다시 피해를 입게 돼 너무 힘들다"며 "빨리 복구 작업이 진행돼 다시 집으로 돌아갔으면 좋겠다"고 말했다.안동시 남선면 신석1리에서도 교회 종탑이 무너지고 비닐하우스와 고추밭 등이 피해를 봤다.김재수 신석교회 목사는 "토요일 저녁 11시쯤 갑자기 폭우가 쏟아져 겁이 났는데 한 10여 분 후 사택 현관문을 여니까 물이 거의 배꼽 위까지 차서 흘러내렸다"고 기억을 떠올렸다.김 목사는 "부인과 함께 산 쪽으로 피신해 119에 신고했고 약 1시간 가량 있다가 구조됐다"면서 "다음 날 아침에 교회에 오니까 종탑도 무너졌고 건물 바닥도 움푹 패 있었다"고 말했다. 그러면서 "이번 피해가 작년 산불 피해와 연관이 있다고 한다"며 "갑자기 많은 비가 내리니까 물이 땅에 스며들지 못하고 나무와 함께 쓸려 내려오면서 다리 교각을 막고 넘쳤다"고 했다.이창룡 남선면 부면장도 "신석1리 하천은 평소 물이 별로 없는 곳인데 기습 폭우로 갑자기 물이 차면서 농지와 주택이 피해를 많이 봤다"며 "산불 피해로 고생한 주민들이 이중고를 겪고 있다"고 말했다.안동시는 지난 19일 일직면 귀미리, 남선면 신석리, 임하면 추목리 등 피해 지역에 179명의 인력을 투입해 피해 조사와 복구 작업을 지원했고 20일에도 군 장병과 자원봉사자, 여성단체협의회, 새마을회 등 198명을 투입해 피해 복구와 농작물 정리 등을 지원했다고 밝혔다.귀미리에서 만난 권기창 안동시장은 "작년에 불난리가 났고 불이 난 지역에 이번에는 물난리가 났다"며 "가슴이 미어터진다"고 했다. 그러면서 "빠른 시간 안에 주민들의 삶이 원 상태로 돌아갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.권 시장은 "제일 피해가 큰 곳이 일직면 귀미리이고 남선면 신석리와 신흥리, 임하면 추목리 등이 피해를 많이 입었다"며 "안동시는 30mm 정도 비가 온다는 예보에 대비했는데 갑자기 150mm가 넘는 비가 내렸다. 피해를 본 것은 어쩔 수 없지만 빨리 복구해서 주민들이 일상으로 돌아갈 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.한편 경북도는 지난 17일부터 19일까지 내린 폭우로 안동시 일직면과 의성군 단촌면 구개리 등 산불 임시주택단지 3곳에서 모듈러 주택 20동이 피해를 입은 것으로 파악했다. 또 도로 4곳이 유실되거나 일부 무너졌고 하천 8곳도 피해를 봤다. 정전 8건, 상수도 2건, 주택 침수 18건, 농작물 41.6ha 등 피해가 발생한 것으로 잠정 집계됐다.