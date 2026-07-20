화순군의회 제281회 임시회 개회

큰사진보기 ▲화순군의회 의원들이 서남권 반도체 산단 동복댐 활용 관련 주민협의 및 상생대책 마련 촉구 건의안을 발의하고 기념촬영하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순군의회(의장 김석봉)가 20일 제281회 임시회 제1차 본회의를 열고 오는 29일까지 10일간의 회기 일정을 시작했다.김석봉 의장은 개회사를 통해 "이번 임시회는 제10대 화순군의회의 실질적인 의정 역량을 평가받는 첫 시험대"라며 "군정 주요 사업이 당초 계획과 목적에 맞게 추진됐는지, 예산 낭비와 미흡한 부분은 없었는지 면밀히 살펴야 한다"고 했다.이어 "단순한 지적과 문제 제기에 그치지 않고 군민의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 합리적이고 구체적인 대안을 제시해 달라. 제10대 화순군의회는 정쟁보다 정책을 우선하는 품격 있는 의회, 합리적인 견제와 대안으로 신뢰받는 의회, 문턱을 낮추고 현장을 지키는 의회가 되겠다"고 했다.이날 제1차 본회의에서는 2026년도 군정 주요 업무 상반기 추진 실적 및 하반기 계획 보고 요구의 건과 행정사무감사 실시 시기 및 기간 결정의 건, 윤리특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 등 9건의 안건을 처리했다.이번 임시회 기간 동안 화순군의회는 2026년도 상반기 군정 주요 업무 추진 실적을 살피고 하반기 운영 방향을 점검할 예정이다. 군정 주요 업무보고는 오는 23일부터 28일까지 각 상임위원회별로 진행되며, 29일 제2차 본회의에서 조례안과 일반안건 등을 최종 의결할 예정이다.한편 이날 류영길 의원이 대표 발의한 '서남권 반도체 산단 동복댐 활용 관련 주민협의 및 상생대책 마련 촉구 건의안'도 채택됐다.화순군의회 건의안을 통해 정부와 전남광주통합특별시에 동복댐 활용 및 증고 계획을 투명하게 공개하고, 화순군과 주민이 참여하는 공식 협의체 구성을 촉구했다.아울러 수몰 가능성과 재산권 영향, 하류지역 침수 위험에 대한 철저한 조사와 재난안전대책을 마련하고, 대체수원 검토와 정당한 보상, 주민지원 및 지역발전사업을 포함한 실질적인 상생대책을 마련할 것을 요구했다.류영길 의원은 "동복댐 문제는 단순한 산업용수 공급을 넘어 화순군민의 생활권과 재산권, 생명과 안전이 걸린 사안"이라며 "계획을 투명하게 공개하고 화순군과 주민의 목소리를 충분히 반영해야 한다"고 했다.