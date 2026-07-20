이천시, 민선9기 시정 밑그림 완성... 8대 정책과제·64개 공약 마련

큰사진보기 ▲민선9기 이천시장직 인수위원회가 40일간의 공식 활동을 마무리하고 성수석 시장에게 정책 제안과 공약 이행 방향을 담은 최종 결과보고서를 전달했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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민선9기 이천시장직 인수위원회가 40일간의 공식 활동을 마무리하고 성수석 시장에게 정책 제안과 공약 이행 방향을 담은 최종 결과보고서를 전달했다.인수위원회는 20일 보건소 대회의실에서 최종 활동보고회를 열고 성수석 시장에게 활동 결과를 보고했다고 밝혔다. 이날 보고회에는 성 시장을 비롯해 이천시 국·소장과 인수위원 등 30여 명이 참석했다.지난 6월 11일 출범한 인수위원회는 전문 분야별 3개 분과를 중심으로 부서별 주요 업무와 현안을 점검하고, 우수사례 벤치마킹과 현장 방문 등을 통해 민선9기 시정 운영 방향을 구체화하는 데 집중했다.위원회는 성수석 시장의 시정 철학인 '시민 주권주의'와 '변화와 혁신'을 바탕으로 '미래가 모이는 도시'를 민선9기 시정 비전으로 설정하고, 이를 실현하기 위한 8대 정책과제와 64개 세부 공약의 추진 방향을 마련했다.또한 공약별 이행 방향과 기대효과, 소요 예산 등을 종합적으로 검토했으며, 공약 외에도 시민 의견을 반영한 46건의 정책 제안사업을 발굴해 시에 전달했다.서학원 인수위원장은 "민선9기 시정 로드맵의 완성도를 높이기 위해 함께 노력해 준 모든 위원들에게 감사드린다"며 "위원회의 제안이 민선9기 이천시의 성공적인 출발과 지속 가능한 발전에 밑거름이 되길 기대한다"고 말했다.성수석 시장은 "인수위원회가 제안한 정책과 공약을 책임 있게 검토해 시민이 체감할 수 있는 변화로 이어가겠다"며 "위원회의 공식 활동은 마무리됐지만 앞으로도 시정 발전을 위한 다양한 의견과 조언을 부탁드린다"고 밝혔다.한편 인수위원회 활동 내용을 담은 백서는 이달 말 발간돼 시민에게 공개될 예정이며, 공약과 정책 제안은 부서 검토와 재정 분석을 거쳐 오는 8월 말까지 구체적인 실행계획으로 확정될 예정이다.