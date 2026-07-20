이천시의회, 첫 임시회... 행정사무감사·시정 점검 본격화

큰사진보기 ▲경기 이천시의회가 20일부터 27일까지 8일간 제263회 임시회를 열고 제9대 전반기 의회의 본격적인 의정활동에 돌입했다. ⓒ 이천시의회 관련사진보기

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경기 이천시의회가 20일부터 27일까지 8일간 제263회 임시회를 열고 제9대 전반기 의회의 본격적인 의정활동에 돌입했다.이번 임시회는 새롭게 출범한 제9대 이천시의회가 첫 회기에서 민선 9기 시정 운영 방향을 점검하고 행정사무감사 준비에 나서는 등 향후 의정활동의 방향을 설정하는 자리다.제1차 본회의에서는 회기 결정과 회의록 서명의원 선출에 이어 행정사무감사특별위원회와 윤리특별위원회 구성 및 위원 선임 안건을 처리했다.행정사무감사특별위원회는 제264회 제1차 정례회에서 실시될 행정사무감사를 체계적으로 준비하고 감사계획을 수립해 시정 전반을 면밀히 점검할 예정이다. 윤리특별위원회는 의원의 윤리성과 책임성을 높이고 시민에게 신뢰받는 의회 구현을 위한 역할을 맡는다.회기 중 자치행정위원회와 산업건설위원회는 2026년도 시정 주요업무보고를 청취하며 주요 사업의 추진 현황과 향후 계획을 점검한다. 의원들은 시민 생활과 밀접한 사업의 추진 상황과 예산 집행의 효율성, 정책 실효성을 살피고 개선 방안도 함께 제시할 계획이다.이와 함께 각 상임위원회에서는 조례안과 동의안 등 각종 안건을 심사하며 시민 눈높이에 맞는 제도 개선과 정책 보완 사항을 검토할 예정이다.조주환 의장은 개회사를 통해 "제9대 이천시의회는 거창한 구호보다 시민의 작은 목소리에 귀 기울이며 생활 현장에서 답을 찾는 의회가 되겠다"며 "시민들이 맡겨준 책임을 무겁게 받아들이고 신뢰받는 의회를 만들기 위해 책임 있는 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.이어 "이번 임시회에서는 시정 주요업무보고와 각종 안건 심사를 통해 주요 현안과 정책 추진 상황을 꼼꼼히 점검하고, 시민을 위한 정책이 올바른 방향으로 추진될 수 있도록 집행부와 긴밀히 소통하겠다"고 밝혔다.한편 이천시의회는 이번 임시회를 시작으로 현장 중심의 의정활동을 강화하고, 집행부에 대한 견제와 정책 대안을 함께 제시하는 생산적인 의회 운영을 이어갈 방침이다.