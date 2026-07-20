하남시, 민선 9기 미래 청사진 담았다... 미래발전위원회 백서 발간

큰사진보기 ▲경기 하남시가 민선 9기 시정 운영의 청사진과 미래 발전 전략을 담은 백서를 발간하며 향후 4년간 시정 운영의 밑그림을 완성했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 민선 9기 시정 운영의 청사진과 미래 발전 전략을 담은 백서를 발간하며 향후 4년간 시정 운영의 밑그림을 완성했다.하남시 미래발전위원회는 20일 시청에서 '민선 9기 하남시 미래발전위원회 백서'를 이현재 하남시장에게 전달했다고 밝혔다.이날 전달식에는 전홍준 미래발전위원장을 비롯한 5개 분과 위원과 자문위원들이 참석해 지난 6월 발대 이후 약 한 달간 진행한 정책 설계 활동을 마무리했다.이번 백서는 일반적인 인수위원회 백서와 달리 민선 9기 4년간 추진할 시정 비전과 핵심 정책을 담은 실행 로드맵이라는 점이 특징이다. 재선에 성공한 이현재 시장이 별도의 인수 절차 대신 미래발전위원회를 구성해 향후 시정 운영 방향을 체계적으로 설계한 결과물이다.백서는 '미래를 선도하는 수도권 최고의 도시, 하남'을 민선 9기 비전으로 제시하고, 이를 실현하기 위한 5대 목표와 101대 추진 과제를 담았다.5대 목표는 ▲ K-컬처·AI 기반 혁신도시 ▲ 원도심과 신도시가 함께 성장하는 도시 ▲ 어디든 빠르게 연결되는 교통도시 ▲ 미래인재를 키우는 교육도시 ▲ 출산부터 노후까지 든든한 복지도시 등이다.이를 바탕으로 2030년까지 10조 원 규모 투자유치, 지하철 5철 시대 실현과 광역교통망 확충, K-컬처 복합콤플렉스와 국가정원 조성, 주요 대학 합격자 1천 명 시대, 전 세대 맞춤형 복지 구현 등 민선 9기 핵심 공약의 실행 방향을 구체화했다.위원회는 선거 공약과 시민 의견을 종합 검토하는 과정에서 K-컬처 생태계 구축과 아동 돌봄 통합부서 신설 등 신규 정책을 발굴해 백서에 반영했다. 또한 경쟁 후보가 제안했던 K-한강 국가정원 조성, 창우동 H2부지 미래형 복합의료타운 조성, 서울행 광역버스 배차간격 축소, 권역별 숲속학교 운영 등도 정책 과제로 담아 협치의 의미를 더했다.전홍준 미래발전위원장은 "이번 백서는 행정의 방향을 제시하는 이정표이자 하남의 미래를 함께 설계한 결과물"이라며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영해 더욱 발전된 정책으로 이어지길 기대한다"고 말했다.이현재 하남시장은 "미래발전위원회가 시민과의 약속인 공약을 실행 가능한 정책으로 구체화하는 데 큰 역할을 했다"며 "백서에 담긴 제언을 시정에 충실히 반영해 시민이 체감하는 성과로 이어가겠다"고 밝혔다.한편 이번 백서에는 미래발전위원회 활동 경과와 시정 운영계획, 분과별 정책 제언, 101대 추진 과제 검토 내용, 민선 9기 취임사 등이 수록됐으며 조직도와 위원 명단, 예산 사용 내역 등도 함께 담겼다.