성남시, 수내교 분당방향 개통 12월로 연기... "안전 위해 불가피"

큰사진보기 ▲성남시는 20일 수내교 분당방향 교량 개통 시기를 오는 12월로 조정하고, 안전을 최우선으로 공사를 추진하고 있다고 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 전면 개축공사가 진행 중인 수내교 분당방향 교량의 개통 시기를 당초 7월에서 오는 12월로 연기했다. 공사 과정에서 예상치 못한 하수관로가 발견되면서 설계 변경과 구조 안전성 재검토가 불가피해졌기 때문이다.성남시는 20일 수내교 분당방향 교량 개통 시기를 오는 12월로 조정하고, 안전을 최우선으로 공사를 추진하고 있다고 밝혔다.총사업비 369억 원이 투입되는 수내교 전면 개축공사는 왕복 8차로 통행을 유지한 채 교량을 순차적으로 철거하고 재가설하는 방식으로 진행되고 있다.시는 지난해 2월 1단계 가설교량 설치를 완료하고 왕복 8차로 임시도로를 운영해 왔으며, 현재는기존 분당방향 교량 철거와 신설 교량 시공이 이뤄지고 있다.당초 올해 7월 분당방향 교량을 우선 개통할 계획이었으나 공사 중 예상하지 못한 하수관로가 확인되면서 설계 변경과 구조 안전성 검토가 추가로 필요해져 공사 일정이 연장됐다.시는 현재 공정 만회를 위해 인력과 장비를 추가 투입하고 있으며, 오는 12월 분당방향 교량 개통을 목표로 공사를 추진할 계획이다.신상진 성남시장은 "당초 약속한 개통 일정을 지키지 못하게 된 점에 대해 시민 여러분께 진심으로 송구스럽게 생각한다"며 "공사 속도보다 중요한 것은 시민의 안전인 만큼 안전성을 철저히 확보해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 교량을 만들겠다"고 말했다.이어 "공사 기간이 다소 늘어난 만큼 더욱 완성도 높은 시공으로 보답하겠다"며 시민들의 이해와 협조를 당부했다.현재 시는 임시도로를 통해 왕복 8차로 통행을 유지하고 있으며, 공사 기간 동안 교통안전시설 점검과 신호체계 개선을 지속해 시민 불편을 최소화할 방침이다.한편 성남시는 오는 12월 분당방향 교량 개통 이후 서울방향 교량 철거와 재가설 공사에 착수할 예정이며, 수내교 전면 개축사업은 2027년 12월 준공을 목표로 추진된다.