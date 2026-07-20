몽양 여운형 선생 79주기 추도식 열려

큰사진보기 ▲추모식에 참석한 사람들추모식에 많은 이들이 함께하고 있다. ⓒ 정영철 관련사진보기

'나에게 다른 길은 없다.

죽어도 이 길을 가야 한다.' - 제 2차 미소공동위원회 준비 메모 중

큰사진보기 ▲김태일 이사장김태일 몽ㅇ양기념사업회 이사장이 추모사를 하고 있다. ⓒ 정영철 관련사진보기

큰사진보기 ▲이수민 작가추모시를 낭송하고 있는 이수민 작가 ⓒ 정영철 관련사진보기

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놓을 수 없는 길



부끄럽지 않으셨을 그 길 위에는

차마 고백하지 못한 떨림만 남았으리라



그럼에도 그 길에는

처음 품었던 그 빛이 언제나 함께였으리라



(중략)



놓을 수 없었던 그 길의 끝에는

혁명의 정신이 영원히 남을 것을 믿고 계셨으리라



지워질 수 없는 이름, 지워져서는 안 될 이름, 몽양 여운형

더디걸을지라도, 이제는 우리가 그 발자국을 따라가리라

큰사진보기 ▲여인성 유족대표 인사말여인성 유족 대표가 인사말을 하고 있다. ⓒ 정영철 관련사진보기

몽양의 청년 정신을 생각합니다

- 몽양은 청년을 믿었습니다. 이제는 우리가 청년을 믿을 차례입니다.

우리는, 시대가 가장 어두웠을 때 한 줄기 희망이 되었던 몽양의 정신을 오늘 삶 속에서 다시 찾기 위해 이 자리에 섰습니다. 오늘 저는 '몽양의 청년 정신'을 생각해 보고자 합니다.

선생께서 활동하던 시대, 조선의 청년들은 절망 속에서 살았습니다. 식민지 청년들에게 내일은 너무 멀고 희망은 작았습니다.

그러나 몽양은 "조선의 희망은 청년에게 있다"고 말했습니다. 그래서 그는 청년들을 찾아다녔고, 청년들을 조직했으며, 청년들에게 공부를 권했고, 세계를 보게 했고, 무엇보다 스스로 역사의 주인이 되라고 일깨웠습니다. 몽양은 청년을 위로한 것이 아니라 청년을 믿었습니다. 그 믿음이야말로 몽양 정신의 가장 아름다운 모습이라고 저는 생각합니다.

몽양은 청년들과 함께 살았습니다. 항상 YMCA에서 양평 광동학교에서, 강릉 초당의숙에서 신한청년단을 결성하며, 신간회와 민족운동의 현장에서 건국준비위원회를 조직하며 청년에게 책임을 맡기고, 청년과 함께 미래를 설계했습니다. 몽양은 청년을 '동지'로 믿었습니다.

오늘 날 우리의 청년들도 쉽지 않은 시대를 살아가고 있습니다. 취업은 어렵고 집은 멀어졌고, 결혼과 출산은 선택이 아니라 포기가 되어가고 있습니다. 경쟁은 끝이 없고, 미래는 불확실하며, 많은 청년이 희망이라는 단어를 입 밖에 내기조차 힘들어합니다. 그런데 우리는 청년에게 "참아라", "버텨라", "노력하라"는 말만 해왔습니다.

몽양이라면 이렇게 말씀하셨을 것입니다. "청년들이 꿈꾸는 나라를, 청년들과 함께, 청년들을 믿고, 청년을 역사의 주인으로 세우자."

그래서 몽양여운형기념사업회와 몽양여운형기념관은 올해의 주제를 '몽양과 청년'으로 정했습니다. 몽양 정신의 출발점으로 다시 돌아가자는 다짐입니다.

우리는 청년들이 몽양의 정신으로 오늘의 대한민국을 새롭게 만들어 가는 주인이 되도록 함께하겠습니다. 몽양의 믿음은 지금도 틀리지 않았습니다.

역사는 언제나 청년들이 움직일 때 앞으로 나아갔습니다.

3.1혁명도 그러했고.

광복도 그러했고,

민주화도 그러했습니다.

분열을 넘어 하나의 공동체를 만드는 일도 그럴 것입니다.

오늘 우리는 몽양 선생님 앞에서 다시 다짐합니다.

청년이 다시 희망을 말할 수 있는 나라,

청년이 자신의 내일을 설계할 수 있는 나라,

청년이 역사의 주인으로 당당히 살아가는 나라를 만드는 것이야말로 몽양을 가장 깊이 추모하는 길임을 잊지 않겠습니다.

(청년을 가르치기보다) 청년을 믿겠습니다.

(청년을 소비하기보다) 청년과 함께하겠습니다.

몽양은 청년을 믿었습니다.

이제는 우리가 청년을 믿을 차례입니다.

19일 오전 11시 몽양 여운형 선생 서거 제 79주기 추모식이 우이동 소재 여운형 선생 묘역에서 거행되었다.민족 춤꾼 장순향 춤꾼의 추모 헌무로 시작된 추모식에는 함양 여씨 대종회 종친들, 몽양여운형 기념사업회 김태일 이사장, 황규식 부이사장, 이종찬 광복회장, 이부영 명예이사장, 천준호 국회위원, 정창수 강북구청장, 전진선 양평군수 여인성 유족 대표와 이수민 작가, 소프라노 박은미, 뮤지컬 팀 가로수 포엠 등 추모 공연팀과 많은 추모객이 자리를 함께했다.김태일 이사장(몽양여운형기념사업회)은 추모사에서 이제는 "몽양의 청년 정신으로 청년들을 믿고 청년을 역사의 주인공으로 세워, 청년들이 꿈꾸는 나라를 청년과 함께 만들어 가야 한다"고 강조했다.그는"몽양은 청년들을 믿고 청년들이 희망을 말하고 그들이 원하는 나라를 꿈꿀 수 있도록 청년들에게 책임을 맡겼으며, 청년과 함께 미래를 설계하고 동지로 대하며 믿음을 저버리지 않았다" 고 몽양의 ' 청년 정신'을 되새겼다.추모시를 낭독한 이수민 작가는 '놓을 수 없는 길'이라는 시에서 다음과 같이 노래했다.여인성 유족 대표는 인사말에서 '할아버지는 자신이 이기기 위한 정치를 하지 않으셨다. 어떤 상황에서도 사람에 대한 믿음이 먼저였고 사람을 잃지 않으려 하셨다'라며 국민이 양쪽으로 분열되어 불신하고 반목하는 정치판과 사회의 현실에 안타까움을 표했다.몽양여운형기념사업회와 몽양여운형기념관은 2026년 주제를 '몽양과 청년'으로 정했다고 한다. 몽양 정신의 출발점인 '청년 정신'으로 돌아가 청년들을 역사의 주인공으로 세워 청년들이 희망을 말하며 자신의 삶을 당당하게 설계할 수 있도록 함께 하겠다는 의지의 발현이다.다음은 김태일 몽양기념사업회 이사장의 추모사 전문이다.