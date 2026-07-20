남양주시, 민선9기 핵심사업 전면 점검... '일 잘하는 지방정부' 실행력 높인다

큰사진보기 ▲남양주시는 20일 시청 여유당에서 '중점 추진사업 점검 보고회'를 열고 민선 9기 주요 사업의 추진 방향과 실행 전략을 점검했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 민선 9기 핵심 정책의 실행력을 높이기 위한 본격적인 점검에 들어갔다.남양주시는 20일 시청 여유당에서 '중점 추진사업 점검 보고회'를 열고 민선 9기 주요 사업의 추진 방향과 실행 전략을 점검했다고 밝혔다.이번 보고회는 이날 기획조정실과 행정국, 복지국, 상하수도관리센터를 시작으로 오는 31일까지 총 7차례에 걸쳐 진행된다. 시는 전 실·국·단·소와 담당관이 추진 중인 핵심 사업을 순차적으로 점검하며 사업별 추진 방향을 재정립할 계획이다.주요 점검 대상은 민선 9기 중점 추진사업과 재정비 대상사업, 2026년도 제2회 추가경정예산 주요 투자사업이다. 시는 사업의 필요성과 추진 성과, 문제점 등을 종합적으로 분석하고 향후 추진전략과 발전 방향을 논의한다.특히 시민 삶의 질 향상과 정책 효과를 최우선 기준으로 사업을 재점검한다. 시민 체감도가 높은 사업은 추진 속도를 높이고, 효과가 낮거나 여건 변화로 필요성이 감소한 사업은 과감하게 조정해 시정 운영의 효율성을 높인다는 방침이다.또한 변화하는 정책 환경과 미래 행정 수요, 시민 요구를 종합적으로 반영해 사업 우선순위를 재설정하고, 예산의 효율적 배분과 정책 실행력을 강화할 계획이다.최현덕 남양주시장은 "사업은 추진 자체보다 시민의 삶에 어떤 변화를 만들어 내는지가 중요하다"며 "'일 잘하는 지방정부'는 시민에게 필요한 정책을 정확히 발굴하고, 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 만드는 데서 출발한다"고 말했다.이어 "남양주 대전환이라는 목표를 흔들림 없이 추진해 시민이 체감하는 성과를 만들어 가겠다"고 강조했다.시는 이번 보고회에서 논의된 내용을 토대로 사업별 추진 방향을 최종 확정하고, 향후 업무계획과 예산 편성 등 시정 운영 전반에 적극 반영할 예정이다.