[사진] 지난 주말 비 피해 입은 불광천

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큰사진보기 ▲비 피해로 뜯어진 불광천 자전거도로 위를 한 시민이 걸어가고 있다. ⓒ 김지후 관련사진보기

큰사진보기 ▲전날 비 피해로 불광천 다리 난간이 부러진 모습. 작업자들이 복구공사를 진행하고 있다. ⓒ 김지후 관련사진보기

큰사진보기 ▲불광천을 달리고 있는 기자의 모습. 뒤쪽으로 불광천을 이용 중인 시민들의 모습이 보인다. ⓒ 김지후 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 오후 시민들이 불광천에서 자전거를 타고 있다. ⓒ 김지후 관련사진보기

큰사진보기 ▲비 피해로 쓰러진 서울둘레길 표지판의 모습. 뒤쪽으로 수초 더미가 엉켜있는 다리 난간의 모습이 보인다. ⓒ 김지후 관련사진보기

큰사진보기 ▲불광천 끝 지점에 위치한 손상된 철제 울타리의 모습. 비 피해로 울타리가 휘어지고 곳곳에 수초 더미가 엉켜있다 ⓒ 김지후 관련사진보기

큰사진보기 ▲물가에 서있는 백로의 모습. 오른쪽 백로가 몸단장을 하고 있다. ⓒ 김지후 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위 위에 올라와 있는 자라의 모습. 바위 오른편에 물살에 떠밀려온 쓰레기가 보인다. ⓒ 김지후 관련사진보기

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마블 영화의 <헐크>는 평소에는 인자한 표정의 박사님이지만 화가 나면 거대한 녹색 괴물로 변한다. 지난 18일 서울의 일강수량이 119.7mm를 기록했다. 집중호우를 맞은 불광천의 자전거도로가 헐크의 옷처럼 찢어졌다. 비 피해로 하룻밤 사이 인상이 달라져버린 불광천을 달려보았다.호우가 지나간 토요일(18일) 오후의 날씨는 화창했다. 밖에 나오니 선선하고 쾌적한 날씨가 느껴졌다. 달리기를 하기에는 딱 좋은 날씨였다. 불광천에 도착하니 물소리가 심상치 않았다. 물이 불어난 탓에 하천이 매우 큰 소리를 내며 흐르고 있었다.달리기를 시작하자 이상한 모습이 눈에 들어왔다. 미역인가 싶었지만 민물에 미역이 있을 리 없었다. 눈을 비비고 자세히 바라보니 떠밀려온 수초 더미가 다리 난간에 잔뜩 엉켜있었다. 그런데 이상한 모습은 수초만이 아니었다.불광천의 보행로는 단절된 구간이 없기 때문에 멈추지 않고 계속 달릴 수 있다. 하지만 증산교에 가까워지자 자연스럽게 발을 멈추게 하는 모습이 있었다. 무너진 다리 난간과 다리에 둘러진 안전 띠가 시선을 잡았다. 다리 난간은 마치 헐크가 잡아 뜯은 것처럼 뜯겨나가 있었다. 물살이 얼마나 강했길래 저 철제 난간이 떨어진 걸까. 휘어진 난간 앞에 서니 거대한 자연의 힘이 온몸으로 느껴졌다.비 피해로 인해 다리 난간과 도로가 뜯어졌지만 다행히 불광천의 보행로 상태는 한 곳을 제외하면 전반적으로 양호했다. 중간중간 길에 나뭇가지나 흙이 쌓여있긴 했지만 도로 자체가 파손된 구간은 응암역 인근 자전거도로를 제외하고는 발견하지 못했다.대체적으로 도로상태가 양호한 탓인지 호우 뒤에도 시민들은 이곳을 이전처럼 이용하고 있었다. 달리는 동안 러너와 자전거 이용객도 자주 만날 수 있었다. 불광천이 수해를 입긴 했지만 달리기나 자전거 이용에는 큰 문제를 주지 않았다. 오히려 시설 손상보다 여름의 강한 햇빛이 달리기를 더 어렵게 만드는 듯했다.무너진 난간을 뒤로하고 불광천의 끝 지점인 마포구청역 방향으로 계속 달려갔다. 수초 더미는 계속해서 나타났다. 수초와 부유물은 벤치, 운동 기구 등 다양한 곳에 엉켜있었고 사람들은 기다란 풀이 엉켜있는 벤치에 앉아서 쉬고 있었다.뛰는 내내 마주치는 부유물이 눈에 익을 때쯤 쓰러진 표지판을 만났다. 서울둘레길 안내 표지판이 물이 흐르는 방향으로 넘어져 있었다. 어제 불어난 물살을 버티지 못하고 쓰러진 듯했다. 달리면서 쓰러진 다른 서울둘레길 표지판과 '애완동물 위생봉투함'도 발견할 수 있었다. 모두 물살 방향으로 넘어져 있었다.불광천 끝 지점인 마포구청역 인근에 도착하니 숨이 차고 땀이 많이 흘렀다. 쾌적한 날씨였지만 해가 점점 강해지고 있었다. 잠시 멈춰서 가져온 물병을 꺼내 물을 벌컥 마셨다. 잠시 숨을 돌리며 불광천과 홍제천이 맞닿은 부분을 둘러보는데 세찬 물소리가 들렸다.급류인가 싶어 흠칫했지만 수문에서 물이 쏟아지는 소리였다. 고개를 돌리니 한 부부가 비 피해로 휘어진 철제 울타리를 보며 손짓을 하고 있었다. 시민들도 수해를 입은 울타리를 보며 전날 호우의 위력을 실감하고 있는 듯했다.응암역에서 시작해 마포구청역까지 대략 4km를 뛰어왔으니 집에 돌아가려면 다시 4km를 달려가야 했다. 수문에서 들리는 강한 물소리를 뒤로 하고 다시 응암역 방향으로 달려갔다. 달리던 중 저 멀리 물가 쪽에 있는 하얀 물체가 눈에 들어왔다.가까이 가보니 휴식을 취하고 있던 백로였다. 불광천에는 다양한 생물들이 산다. 제일 눈에 많이 띄는 것은 비둘기지만 시선을 물 쪽으로 돌리면 쉽게 흰뺨검둥오리를 만날 수 있다. 운이 좋으면 백로나 왜가리도 마주칠 수 있다. 때때로 물 안을 잘 살펴보면 잉어도 발견할 수 있다.달리고 달려 처음 출발했던 응암역 인근으로 다시 돌아오니 사람들이 물 위의 바위를 가리키며 이야기하고 있었다. 바위 위를 자세히 보니 자라의 모습이 보였다. 그리고 그 옆에는 물살에 떠밀려온 쓰레기가 있었다.지난 6월 호우로 인해 물막이판이 넘어져 불광천에 오수가 유입되는 일이 있었다. 물고기 시체가 물 위로 떠오르고 물이 탁하게 변했다. 많은 비 때문에 6월에 생물들이 피해를 입었다면 7월에는 시설이 피해를 입었다.하지만 시민들은 비 피해 다음날에도 이곳을 이용하고 동물들은 물가에서 휴식을 취하고 있었다. 잠시 자라를 바라보다 벤치에 앉았다. 그 사이에도 사람들은 하나둘 불광천으로 걸어 내려왔다.