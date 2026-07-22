중1 아이들에게 '하이킥' 장면을 보여줬더니 터져나온 말

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큰사진보기 ▲폭발하는 시어머니거침없이 하이킥의 레전드로 회자된다 ⓒ MBC_거침없이 하이킥 관련사진보기

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"짜증나요."

"ㅈ같아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인sns에도 실립니다.

중고등학교 진로특강 중 하나로 비폭력대화 수업을 하기로 했다. 진로는 아니지만 아이들에게 인간관계만큼 절박한 주제도 없어서 그렇다. 그런데 이게 성인과 하기에도 애매한 화법이다. 비폭력대화에서 말하는 '나 전달법'은 "네가 늦어서 나는 서운했어. 존중받고 싶어서 그래"라고 말하는 건데, 상대가 이 문법을 모르면 되레 훈계처럼 들린다. 성인도 이런데 중1에게 "네 욕구가 뭐였니?"라고 물으면 대답이 나올 리가 없다.그래서 낡은 카드를 꺼냈다. 2006년 시트콤 <거침없이 하이킥>의 장면이다. 지금 중1이 태어나지도 않았을 때의 시트콤인데 의외로 많이 알고 있었다. 며느리 박해미가 시어머니 나문희에게 반찬 이름이 '호박고구마'인지 '고구마호박'인지를 두고 자꾸 지적을 반복하다가 결국 시어머니가 폭발해 소리를 지르는 장면이다.화가 난 진짜 이유는 반찬 이름이 아니라 그동안 쌓인 서운함이었다. 킥킥거리는 아이들을 진정시키며 할머니는 왜 이렇게 화가 났을까, 며느리는 어떻게 말하는 게 좋을까? 식의 이야기가 오갔다.슬슬 시트콤에서 빠져나와 교실로 옮겨오고 싶었다."그럼 우리도 이렇게 짜증이 쌓였던 적 있을까?"라는 질문을 통해 실제 관계로 넘어가는 순간 공기가 바뀌었다. 누군가는 책상을 내려다봤고 누군가는 옆 사람 눈치를 봤다. 나는 그제야 오판을 깨달았다. 성적 압박이 없는 자유학기제 수업이라 오히려 관계 문제가 더 날것으로 걸려 있었을 수도 있다. 이 나이엔 감정을 언어로 옮겨본 적이 없다는 것도 놓치고 있었다.전략을 바꿨다. 친구가 문자에 답 안 할 때, 좋아하는 반찬이 나왔는데 급식 줄이 너무 길 때, 좋아하는 친구가 나 말고 다른 애랑 더 친해 보일 때, 동생이랑 싸웠는데 엄마가 나만 혼낼 때, 이럴 때 기분이 어떠냐 물으니 대답이 두 가지로 통일됐다.비속어에 놀란 아이들이 서로 눈치를 주기도 했다. 나는 아무렇지도 않은 듯 그 두 개 빼고 아무도 안 쓴 단어로 말하자고 제안했다.교실은 다시 조용해졌다. 단 두 개의 단어로 세상의 모든 복잡한 갈등을 다 막아내려 했던 아이들의 방어벽이 순간 멈춰 선 듯했다. 적막이 흐르는 교실 안 아이들은 비로소 단 한 번도 자세히 들여다보지 않았던 자기 마음속 깊은 곳을 더듬기 시작했다.한참 뒤 누군가 "억울해요"를 꺼냈다. 이 한 마디를 필두로 둑이 터진 듯 말이 쏟아졌다. "속상해요", "슬퍼요", "한탄스러워요", "외로워요", "분노가 생겼어요"... 아직 안 나온 단어를 적극적으로 골라서 쏟아내는 모습이 기특했다. 아이들은 본인들이 뱉은 단어를 신기해하는 얼굴이었다.짜증과 비속어라는 딱딱한 껍질을 깨고 나오자 아이들의 서툰 감정들이 교실 공기 중으로 흩어졌다. 그것은 억울함이었고 외로움이었으며 끝내 들키고 싶지 않았던 눈물이었다. 스스로의 마음조차 어쩌지 못해 서성이던 아이들에게 감정의 제 이름을 찾아주는 게 먼저였다.학교 현장에서는 갈등 해결을 위한 온갖 매뉴얼과 통합 프로그램이 쏟아진다. 하지만 아이들에게 정작 부족했던 것은 화해의 기술이 아니라 자기 안의 슬픔 또는 화를 설명할 단어이지 않을까. 뭉뚱그려진 감정은 폭력이나 회피로 이어지기 쉽다. 교실에서 가르쳐야 할 화합은 자기 마음을 쪼개어 볼 수 있는 섬세한 돋보기를 쥐여주는 일부터 시작되어야 한다.종소리와 함께 아이들은 다시 우르르 교실 밖으로 쏟아져 나갔다. 복도 저편에서 "아, 짜증 나!" 하는 익숙한 외침이 들려왔다. 그래도 나는 안도했다. 적어도 이 교실에 있던 삼십 여 명의 아이들은 짜증 뒤에 숨은 억울함과 속상함의 실체를 한번은 들춰볼 테니까. 자기 마음의 단어를 찾아내는 친절한 연습, 그것이 교실에서 비폭력대화가 시작되는 진짜 출발점이었다.내 마음이 왜 아픈지도 모른 채 좋게 지내라며 섣불리 악수부터 청하는 것은 진짜 화해가 될 수 없다. 그에 앞서 필요한 것은 짜증으로 통합된 마음을 분열시켜 더 선명한 단어로 들여다보는 시간이다. 겉으로는 평온해 보이지만 속으로는 곪아가고 있을지도 모르는 우리 시대의 모든 중1들에게, 그리고 여전히 자기 감정에 서툰 어른들에게 물어보고 싶다. 오늘 당신의 마음에 뭉뚱그려진 그 '짜증'의 진짜 이름은 무엇이냐고.