"역사 잘 알면 혐오 안 해요"...학생-학부모가 펼친 역사 좌판

경기도 용인시 공립 처인고등학교 1층 식당 앞. 20일 오후 1시, 좌판 하나가 펼쳐졌다. 학생들에게 팔찌를 팔기 위해 마련한 자리다. 좌판대 뒤쪽에 있는 벽에는 다음과 같은 글귀가 적혀 있었다.
'일본군 위안부 역사부정 대응 프로젝트, 작은 팔찌, 큰 기억.'
학교는 재료 제공, 학부모는 팔찌 제작, 학생은 프로젝트 학습
좌판 둘레에 모여든 처인고 학생 수십 명의 틈에는 이정숙 역사 교사와 이 학교 학부모회 소속 학부모 4명도 보인다. 학생과 교사, 학부모가 힘을 모아 좌판을 펴고 역사 바로 알기 행사를 벌이고 있는 것이다. 팔찌 원재료는 학교가 학부모회에 제공했고, 팔찌를 만든 이는 학부모회였다. 이날 팔찌를 팔아 얻은 수익금은 전액 정의기억연대에 기부할 예정이다.
이지은 학부모 회장은 "학생과 교사가 함께 일본군 '위안부' 바로 알기 행사를 한다고 해서 학부모회도 함께하자는 뜻에서 팔찌를 만들게 됐다"며 "역사교육은 선생님들의 수업으로 완성된다고 생각한다. 교과서에 나온 내용을 가르친 교사를 겨냥해 학부모가 민원을 제기하는 것은 월권이라고 생각한다"고 말했다.
하지만 한국 학교의 현실은 그렇지 않다. 교사노조연맹이 지난해 11월 3일부터 9일까지 전국 초중고 교사 1916명을 대상으로 벌인 사례 조사 결과에 따르면, 응답자의 84.5%가 '정상적인 교육활동임에도 정치적 중립성 위반으로 오해받을 것을 우려해 수업을 포기하거나 축소한 경험이 있다'고 답했다.
정치적 중립 위반을 이유로 항의나 민원을 받은 경험은 20.1%, 실제 신고·고소를 당한 경험은 2.0%였다. 교과서에도 나와 있는 5·18 민주화운동과 4·19 혁명, 6월 민주항쟁을 가르쳤다는 이유만으로 "좌파 사상 주입", "공산당"이라는 민원을 받은 사례도 있었다(관련 기사: 교과서대로 '5.18' 교육하니, "공산당" 민원?...84% "지도포기"
https://omn.kr/2fzxu).
하지만 처인고는 이런 현실과는 다른 모습이었다. 이날 행사장에는 학생 2명이 서로 다른 손팻말을 들고 서 있다. 내용은 다음과 같다.
"역사 부정 OUT", "뉴라이트 OUT"
두 학생 뒤편에는 학생들이 그동안 역사 프로젝트 수업에서 만든 작품들이 내 걸려 있었다. 주제는 모두 일본군 '위안부'와 관련된 것이다. 이정숙 교사의 수업 과정에서 나온 작품들이다.
이정숙 교사는 "이번 학기에 2학년 세계사와 3학년 동아시아사를 가르쳤다. 이 교과를 선택한 학생은 모두 150명 정도"라면서 "인권에 대한 공부를 마무리하면서 오늘 일본군 '위안부' 바로 알기 프로젝트 발표 행사를 열게 됐다"고 설명했다.
"부당했던 그 시절 눈물이 헛되지 않도록 연대하겠다"
행사장 곳곳에는 위·안·부 3행시와 함께 위안부 일지, 위안부 역사 등의 조사 결과물이 전시돼 있었다.
학생들은 분임별로 다음과 같은 3행시를 써 붙였다.
위: 위대하고 강인하게 아픈 세월을 견뎌 내신 분들의 삶을 향해
안: 안일하게 있지 않고 올바른 역사를 가억하여
부: 부당했던 그 시절 눈물이 헛되지 않도록 끝까지 연대하겠습니다.
위: 위로가 너무 늦었습니다.
안: 안타까운 시간을 잊지 않겠습니다.
부: 부디 기억이 존엄을 지키는 힘이 되길.
하지만 아직도 친일 극우 세력들은 일본군 '위안부'에 대해 '매춘부'라는 비난을 서슴지 않고 있다. 다음은 이날 한 분임이 전시한 '뉴라이트 계열과 일본군 위안부 문제'라는 제목의 발표물이다.
"뉴라이트 계열 연구자들은 위안부 모집 과정에서 민간 모집업자의 역할을 강조한다. 하지만 학계의 주요 견해는 일본군이 위안소의 설치와 운영에 깊이 관여했으며 피해 여성들이 강압적인 상황에 놓였다고 보고 있다. 또한 국제 사회는 일본군 위안부 문제를 전시 성폭력과 중대한 인권 침해로 보고 있다."
이날 행사를 준비한 학생들은 일부 세력의 '매춘부' 주장과 배재고 야구부 학생들이 쏟아낸 '스타벅스 빵야, 탱크데이 콜' 발언에 대해 어떻게 생각할까.
한 학생은 "뉴스에서 일본군 '위안부'에 대해 '매춘부'라고 비방한 사람이 있었다는 얘기를 들었지만, 우리 학교에서 그렇게 말하는 학생은 없다"라면서 "역사를 제대로 배운 친구들은 이렇게 말하지 않는다"라고 잘라 말했다.
또 다른 학생은 "우리는 역사 수업 시간에 '혐오 표현 금지법'에 대해서도 배웠다"라면서 "'스타벅스 빵야'와 같은 발언도 5.18에 대한 역사교육을 제대로 받았다면 이렇게 말할 학생들은 없을 것이다. 우리는 진짜 이런 말을 하지 않는다"라고 강조했다.
또 다른 학생도 "누군가를 짓밟는 것에 기쁨을 느끼는 학생들도 있는 것 같다. 재미로 그렇게 말하기도 한다"라면서 "그런데 이 친구들이 이런 혐오 발언의 심각함을 몰라서 이러는 것 같다. 역사를 잘 알면 이런 말을 하지 못할 것"이라고 말했다.
이정숙 역사 교사 "학생들이 역사를 몸으로 배운다면..."
이번 행사를 준비한 이정숙 교사는 "요즘 배재고 야구부 사태 속에서 '역사 혐오 표현'에 대한 우려가 그 어느 때보다 크다. 역사를 제대로 배울 기회가 없는 학생들은 유튜브 등에서 얘기하는 역사 희화화에 그냥 떠밀려 흔들리기 쉽다"라면서 "그래서 저는 이번처럼 역사 수업을 할 때마다 프로젝트를 진행하며 학생들이 직접 조사, 발표하도록 한다. 그래야 학생들이 몸으로 느낄 수 있기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 이 교사는 "지역사회, 특히 학부모와 함께 역사 관련 이야기를 나누고 이번처럼 행사를 같이하면 역사교육 관련 오해와 민원은 설 자리를 잃을 것"이라고 말했다.