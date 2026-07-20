세계 상이군인체육대회 '인빅터스 게임', 2029년 대전 유치

큰사진보기 ▲2029 '인빅터스(Invictus) 게임' 개최지 선정 발표 로고 ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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세계 상이군인들의 스포츠 축제인 '2029 인빅터스(Invictus) 게임' 개최지가 한국 대전으로 최종 확정됐다.국가보훈부는 20일, 영국 인빅터스 게임 재단(IGF)이 이사회 만장일치 의결을 통해 2029년 인빅터스 게임 개최지를 대한민국 대전으로 최종 선정했다고 밝혔다.대전은 경쟁 도시였던 미국 샌디에이고, 덴마크 올보르와 치열한 경합 끝에 인빅터스 게임을 개최하게 됐다. 인빅터스 게임이 아시아에서 열리는 것은 이번이 처음이다.인빅터스 게임 재단은 대전을 2029년 개최지로 선정한 이유에 대해 "지난 2월 대회 현장 실사부터 5월에 제출한 유치신청서, 그리고 6월 런던에서의 프레젠테이션까지 대한민국이 보여준 준비 수준을 높이 평가했다"고 밝혔다.또 "중앙정부와 지방정부, 상이군인 사회가 상이군인의 회복과 재활이라는 공동의 목표 아래 긴밀한 협력체계를 바탕으로 대회 준비를 체계적으로 추진한 점을 긍정적으로 평가했다"고 설명했다.인빅터스 게임은 영국의 해리 왕자가 스포츠를 통한 상이군인의 신체적·심리적·사회적 회복과 재활을 위해 지난 2014년 창설한 대회로, 전세계인이 상이 군인의 재활과 자립을 응원하며 함께 공감하는 국제적 연대의 장으로 발전하고 있다.특히, 인빅터스 게임은 메달과 승패보다 상이군인 선수들의 재활과 새로운 삶에 대한 도전을 가장 중요한 가치로 삼는 대회로, 상이군인들이 자신감과 삶의 목적을 되찾고, 재활의 여정을 함께하는 가족에게도 희망과 용기를 전하는데 의미가 있다.2014년 영국 런던에서 첫 대회가 개최된 이후, 미국 올랜도(2016), 캐나다 토론토(2017), 호주 시드니(2018), 네덜란드 헤이그(2020), 독일 뒤셸도르프(2023), 캐나다 벤쿠버&휘슬러(2025)에서 대회가 열렸다. 대한민국 상이군인 선수단은 지난 2020년부터 참가하고 있다. 2027년 대회는 영국 버밍엄에서 개최될 예정이다.2029년 대회는 오는 10월 6일~15일까지 9박 10일간 대전컨벤션센터(DCC) 일원에서 열린다. 26개국에서 선수 550명을 비롯해 가족과 정부 대표단, 관계자 등 총 3000여 명이 참가할 예정이다.경기 종목은 역도, 실내조정, 좌식배구, 휠체어 럭비, 휠체어 농구, 수영, 육상, 양궁, 사이클 등 필수 종목 9개와 e스포츠를 포함한 선택 종목 2~3개를 더해 모두 12개 종목으로 치러진다.특히 현재 참가국 가운데 미국과 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드 등 12개국이 6·25전쟁 참전국으로 6·25전쟁 발발 80주년을 1년 앞두고 열리는 대회라는 점에서 의미를 더한다. 정부는 인빅터스 게임 재단과 협의를 통해 아시아 지역 참전국의 참가 확대도 추진할 계획이다.권오을 국가보훈부 장관은 "2029년 인빅터스 게임의 대한민국 대전 유치는 전 세계 상이군인들의 불굴의 영웅 정신을 기리는 무대가 아시아 최초로 우리 땅에서 펼쳐진다는 점에서 매우 역사적이고 뜻깊은 성과"라며 "대전시와 대한민국상이군경회 등과 긴밀히 협력해 역대 최고의 대회를 준비하겠다"고 강조했다.허태정 대전시장은 "인빅터스 게임은 스포츠를 통해 상이군인이 신체적 한계를 극복하고 새로운 삶에 도전할 수 있도록 하는 플랫폼"이라며 "상이군인에 대한 존경과 감사의 문화가 대전을 시작으로 전국으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.유을상 대한민국상이군경회 회장은 "2029년 대회 개최는 상이군인 모두에게 큰 자긍심과 희망을 주는 뜻깊은 소식"이라며 "더 많은 상이군인이 스포츠를 통해 새로운 도전에 나서고 국민들이 상이군인의 희생과 헌신을 더욱 깊이 이해하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.