'취임 20일' 추미애, 첫 교통공약 시동... '경기편하G버스' 5개 노선 확대

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 성남 판교역 동편 정류소에서 기자회견을 열고 민선 9기 첫 교통공약인 '경기편하G버스' 확대 계획을 발표하고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 성남 판교역 동편 정류소에서 기자회견을 열고 민선 9기 첫 교통공약인 '경기편하G버스' 확대 계획을 발표하고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 성남 판교역 동편 정류소에서 기자회견을 열고 민선 9기 첫 교통공약인 '경기편하G버스' 확대 계획을 발표하고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 성남 판교역 동편 정류소에서 기자회견을 열고 민선 9기 첫 교통공약인 '경기편하G버스' 확대 계획을 발표하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

'취임 20일'을 맞은 추미애 경기도지사가 민선 9기 첫 교통공약인 '경기편하G버스' 확대 계획을 발표했다. 선거 과정에서 약속한 '출퇴근 30분 교통 대전환'을 구체적인 정책으로 실행에 옮긴 첫 사례다.무엇보다 이번 발표는 신규 버스노선 확대 자체보다 도민 제안이 정책으로 이어졌다는 점에 의미를 두고 있다. 인수위원회 단계에서 접수한 도민 의견을 바탕으로 수요조사를 실시하고, 실제 신규 노선으로 연결한 첫 사례이기 때문이다.추미애 지사는 20일 성남 판교역 동편 정류소에서 기자회견을 열고 "도민이 직접 제안하고 경기도가 신속하게 실행했다"며 "도민의 목소리에서 정책이 시작되고 도민의 삶 속에서 변화가 확인되는 것이 민선 9기 도민 중심 행정"이라고 말했다.이번에 추진되는 노선은 ▲평택 화양지구~서울 교대역 ▲양주 회천·옥정신도시~서울 강변역 ▲화성 신동·목동~판교2테크노밸리 ▲화성 병점·태안3지구~판교2테크노밸리 ▲의왕 내손동~성남 서현역 등 5개다.이 가운데 평택과 양주 노선은 서울을 연결하는 광역노선이고, 화성과 의왕 노선은 도내 주요 산업·업무 거점을 잇는 노선이다. 화성과 의왕 노선은 10월부터 운행을 시작하며, 서울시 협의가 필요한 평택·양주 노선도 협의가 마무리되는 대로 개통할 예정이다.이번 발표는 교통 정책인 동시에 추미애 도정이 앞으로 어떤 방식으로 정책을 추진할 것인지를 보여주는 사례라는 점에서도 눈길을 끈다.경기도에 따르면 경기준비위원회는 지난 6월 '편하G버스 제안 게시판'을 운영해 모두 1,503건의 의견을 접수했다. 이후 시군 긴급 수요조사를 거쳐 9개 시 10개 후보 노선을 검토했고, 서울시 협의 가능성과 이용 수요 등을 종합적으로 고려해 4개 시 5개 노선을 우선 선정했다.추미애 지사는 기자들과의 질의응답에서도 "도민 제안이 많은 곳을 우선 수요조사 대상으로 삼고 객관적인 평가를 거쳐 노선을 확정할 것"이라며 "도민이 많이 참여할수록 정책 추진도 빨라질 것"이라고 말했다.이날 기자회견 장소를 판교역으로 정한 이유에 대해서도 "도민 제안에 신속히 응답한다는 것을 상징적으로 보여주기 위한 것"이라고 설명했다.이는 선거 과정에서 강조했던 '도민이 정책을 만들고 도정이 실행하는 참여형 행정'을 실제 정책으로 구현하기 시작했다는 의미로도 해석된다.추미애 지사는 이날 경기편하G버스를 현재 하루 84회에서 올해 하반기 92회, 2027년 122회, 2028년 152회를 거쳐 2030년에는 하루 184회까지 확대하겠다는 로드맵도 함께 제시했다.그는 "만원 버스와 긴 대기시간 속에서 허비하던 시간이 줄어든다면 가족과 함께하는 시간이 늘어날 것"이라며 "경기편하G버스 확대는 도민의 출퇴근 30분 대전환을 이끄는 첫걸음이며 도지사의 이름을 걸고 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.또 버스노선 확대에 그치지 않고 GTX 연장과 신설 등 광역철도망 확충도 병행 추진하겠다는 구상도 제시했다.다만 서울로 연결되는 광역노선은 서울시 협의가 필수적이라는 점은 현실적인 과제로 남아 있다. 이번 신규 노선 가운데 평택과 양주 노선도 서울시와 협의가 완료돼야 운행할 수 있다.추미애 지사는 "서울 연계 노선은 서울시와 협의가 필요하다"며 "여러 정책 수단을 통해 원만하게 협의를 끌어내겠다"고 말했다.결국 경기편하G버스 확대는 단순한 버스 증편 정책을 넘어 민선 9기 교통공약의 출발점이자 도민 참여형 정책 결정 방식을 시험하는 첫 사례가 됐다. 앞으로 추가 제안 노선이 얼마나 정책으로 이어지고, 서울시와의 협의를 통해 광역교통망을 얼마나 확대할 수 있을지가 '출퇴근 30분 대전환' 공약의 성패를 가늠하는 중요한 기준이 될 것으로 보인다.