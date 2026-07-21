폭염 속 멈춘 신도시... "영종 주민 정전 피해 전수조사하라"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

지난 7월 13일, 인천 영종하늘도시가 거대한 '암흑'에 갇혔다. 폭염이 기승을 부리던 날 발생한 대규모 정전사태로 약 2만 5천 세대의 불이 꺼졌고, 주민들과 소상공인의 일상은 통째로 마비됐다. 엘리베이터에 갇힌 주민들이 공포에 떨었고, 교차로 신호등이 꺼져 도로는 혼란에 휩싸였다.그로부터 일주일이 지난 20일, 응급 복구는 끝났지만 폭염 속에서 입은 정신적·경제적 상처는 고스란히 주민들의 몫으로 남았다. 참다못한 지역 시민단체가 행동에 나섰다.영종국제도시총연합회(아래 영종총연)는 20일 성명서를 발표하고 "영종구청은 즉각 피해조사에 착수하고, 인천경제청과 한국전력은 실질적인 피해배상과 재발방지 대책을 마련하라"고 강력히 촉구했다.이번 정전사태로 가장 직격탄을 맞은 것은 골목 상권의 소상공인들이다. 음식점, 카페, 편의점 등은 장시간 전력 공급이 끊기면서 영업을 중단해야 했다. 냉장·냉동고가 멈춰 서며 보관 중이던 식자재는 전량 폐기 처분됐고, 고가의 전기 설비가 고장 나는 등 2차 피해도 속출했다.한국전력은 중산변전소의 송전선로 이상을 정전 원인으로 밝혔고, 손화정 영종구청장 역시 원인 규명을 요구하고 나섰다. 하지만 영종총연은 정작 가장 중요한 '주민 피해 회복'에 지자체가 손을 놓고 있다고 꼬집었다.영종총연은 "사고 직후 재난안전상황실을 가동한 초기 대응은 필요했지만, 재난 대응이 응급 복구와 현장 순찰로 끝나서는 안 된다"라며 "일주일이 지난 지금까지도 구 차원의 공식적인 피해접수 창구나 소상공인 지원 계획이 구체적으로 제시되지 않고 있다"라고 비판했다. 피해 현황조차 모르는 상태에서 한전에 원인 규명만 요구하는 것은 '공허한 외침'이라는 지적이다.주민들이 가장 우려하는 것은 '보상 방식'이다. 한전을 상대로 평범한 시민들이 개별적으로 피해를 입증하고 배상을 받아내기가 현실적으로 어렵기 때문이다.영종총연은 과거 한전의 관리상 과실로 발생한 정전 피해에 대해 법원이 배상 책임을 인정한 선례들을 제시했다. 지난 2011년 전국 순환정전 당시 법원은 국가와 한전이 피해자들의 재산상 손해를 배상하고 승강기 갇힘 피해자에게 위자료를 지급하라고 판결했다. 또한 2017년 서울·경기 지역 정전사고 당시에도 한전의 책임이 인정되어 500여 건, 8억 원 이상의 손해배상이 이뤄진 바 있다.단체는 "형식적인 전기요금 감면이나 소액 보상으로 이번 사태를 덮으려 해서는 안 된다"라며 "송전선로와 변전설비 점검 기록을 독점한 한전을 상대로 주민 개인이 과실을 증명하라는 것은 배상을 안 해주겠다는 말과 같다"고 목소리를 높였다. 이에 따라 영종구청, 한전, 인천경제청, 주민대표가 참여하는 '공동 피해조사단'을 구성하고, 행정·법률적 지원을 통해 피해 입증 절차를 간소화해야 한다고 주장했다.인천경제자유구역을 담당하는 인천경제청 역시 책임론에서 자유롭지 못하게 됐다. 수만 세대와 상가가 밀집한 신도시가 단 하나의 송전선로 이상으로 장시간 마비된 것은, 도시 계획 단계부터 전력 공급망 이중화나 비상 우회 공급 체계 구축에 소홀했다는 방증이기 때문이다.영종총연은 "인천경제청은 국제도시의 개발 성과만 홍보할 것이 아니라, 급속한 인구 증가에 맞춰 전력 기반시설이 적정하게 확충되었는지 전면 조사해야 한다"고 지적했다.이들은 성명서를 통해 ▲ 영종구청 내 정전 피해신고센터 즉시 설치 ▲ 공동 피해조사단 구성 및 결과 공개 ▲ 한전의 설비 관리·복구 지연 기록 투명 공개 ▲ 실질적 손해배상 실시 ▲ 인천경제청의 전력 공급망 전면 안전진단 등 7가지 요구사항을 제시했다.영종총연 관계자는 "대한민국의 관문이자 국제공항을 품은 영종국제도시에서 일어난 이번 사태를 단순한 일회성 사고로 넘길 수 없다"라며 "정당한 손해배상이 이뤄질 때까지 주민들과 끝까지 함께할 것이며, 필요하다면 공동 피해접수와 집단 손해배상 청구 등 모든 법적·행정적 대응에 나설 것"이라고 경고했다.