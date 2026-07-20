도지사직 인수위, '충북아트센터·영상자서전·야구단 창단' 중단 권고

큰사진보기 ▲이강일 충북지사직 인수위원장이 20일 민선 9기 100대 공약과 민선 8기 주요 현안사업 종합 검토 결과를 발표하고 있다. 사진=뉴시스. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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신용한 충북지사직 인수위원회가 민선 8기(김영환) 사업 일부를 중단하고, 축소 또는 보류해야 한다고 권고했다.충북도지사직 인수위원회는 20일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선 9기 15개 분야 100대 공약과 함께 민선 8기 20개 주요 현안사업에 대한 종합 검토 결과와 정책 권고안을 발표했다.인수위는 재정 건전성과 정책 효과, 도민 체감도, 지속가능성 등을 기준으로 사업을 전면 재검토했다고 밝혔다.가장 눈에 띄는 것은 일부 역점사업에 대한 중단 권고다. 인수위는 사업비가 2500억원에 달하는 충북아트센터 건립, 기집행 예산만 61억원이 투입된 영상자서전 사업, 프로야구 퓨처스리그 구단 창단 등은 사업을 중단하는 것이 바람직하다고 제안했다.또 일부 사업은 축소 또는 보류할 것을 권고했다. 충북형 돔구장은 문화체육관광부 공모 방식에 맞춰 대형 돔구장 대신 중형 아레나를 포함한 다양한 형태를 검토하도록 했고, 오송 철도클러스터는 개발 규모를 축소하는 방안을 권고했다.당산 '생각의 벙커'는 대체 충무시설이 마련될 때까지 현행대로 유지하고, 도립파크골프장 2단계 사업(46홀 추가)은 축산기술연구소 이전이 확정될 때까지 보류해야 한다고 제시했다.청주시 가덕면 옛 자치연수원 부지와 괴산 농촌유휴시설(농소막)은 공공 활용보다는 민간 매각을 검토하도록 권고했다.김영환 전 지사의 대표 복지사업인 '일하는 밥퍼' 역시 운영 방식의 전면적인 재검토가 필요하다고 판단했다.인수위는 사업 취지에는 공감하지만 현재처럼 충북도가 직접 운영하기보다는 시·군 중심으로 운영체계를 개편하는 것이 바람직하다고 제안했다.청풍교 업사이클링 사업은 현재 진행 중인 보수공사와 정밀안전진단 결과를 확인한 뒤 안전성이 충분히 확보되면 운영 여부를 결정하도록 했다.충북인재평생교육진흥원 청사 매입과 관련해서는 이미 이전이 완료된 만큼 사업을 되돌리기보다 인재양성기금이 당초 목적에 맞게 사용됐는지 면밀한 점검이 필요하다고 밝혔다.충북개발공사 운영과 관련해서는 산업단지 개발과 위·수탁사업 중심의 구조에서 벗어나 수익사업을 확대하고 재무 건전성을 개선해야 한다고 주문했다.한편 인수위는 이날 민선 9기 도정의 청사진으로 15개 분야 100대 공약과제도 함께 발표했다.주요 공약으로는 ▲2천억원 규모 창업펀드 조성과 창업특별도 구축 ▲AI·첨단바이오 산업 육성 ▲청주공항 경제권 조성 ▲충북형 응급의료체계 구축 ▲청주 북부소방서 신설 ▲충청권 광역급행철도(CTX) 조기 착공 ▲오송역 복합환승센터 조성 ▲K-팝 공연 아레나 건립 ▲국제정원치유박람회 개최 ▲도지사 직속 청년위원회 설치 등이 제시됐다.이강일 인수위원장은 "인수위원회의 역할은 새로운 정책을 만드는 것뿐 아니라 도정 전반을 객관적으로 진단하고 도민의 눈높이에서 개선 방향을 제시하는 데 있었다"며 "공약은 선언이 아니라 실천으로 증명돼야 하고 정책은 보여주기가 아니라 성과로 평가받아야 한다"고 말했다.지난달 10일 출범한 충북도지사직 인수위원회는 이날 공약과 정책 권고안 발표를 끝으로 약 40일간의 활동을 마무리했다.