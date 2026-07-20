"당신이 왜 여기서 나와?" 야유 속에서도 꿋꿋히 시상대 고수한 트럼프

큰사진보기 ▲스페인의 로드리(등번호 16번)가 2026년 7월 19일(현지시각) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 월드컵 결승전(스페인 vs. 아르헨티나) 종료 후 시상식에서 우승 트로피를 들어 올리고 있다. 그 옆(오른쪽)으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 모습이 보인다. ⓒ 연합뉴스 = AFP 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미국 내 여론도 트럼프 대통령을 향한 비판이 다수다. NYT의 보도에 한 미국 누리꾼은 댓글로 "정말 한심한 인물(What a loser)"라며 "미국인으로서 이토록 창피했던 적은 없었다. 스페인의 축하 행사에 참여하려고 하다니, 심지어 FIFA 회장까지 말려야 했을 정도였는데도 여전히 그냥 서 있기만 했다. 이 사람은 모든 걸 자기 중심으로 생각해야만 한다"고 비판했다. ⓒ <뉴욕타임스> 댓글창 갈무리 관련사진보기

2026 북중미 월드컵에서 스페인이 아르헨티나를 꺾고 우승을 차지한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 스페인 국가대표팀이 우승을 축하하는 자리에서 비키지 않고 함께 사진을 찍어 관중들의 야유를 받았다.19일(현지시간) 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과 아르헨티나의 결승전에 대통령 전용 헬기 '마린 원'을 타고 도착한 트럼프 대통령은 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 함께 귀빈석에서 경기를 관람했다.결승전에 오른 국가의 정상인 펠리페 6세 스페인 국왕과 주최국 정상인 마크 카니 캐나다 총리, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령도 인근 좌석에서 함께 경기를 관람했다. 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 참석하지 않았다.경기가 스페인의 승리로 마치자 트럼프 대통령과 인판티노 회장은 시상을 위해 경기장에 입장했다. <가디언>은 "두 사람이 경기장에 입장하자 경기장 전체에 야유가 쏟아졌다"면서 " 백악관 취재단에 따르면 두 사람이 입장하기 전 약 78데시벨이었던 관중 소음이 트럼프 대통령이 입장하자 84데시벨까지 치솟았다"고 전했다.이후 트럼프 대통령은 인판티노 회장과 함께 스페인 국가대표팀 선수단에게 일일이 우승 메달을 목에 걸어주었다. 이후 주장인 로드리 선수에게 월드컵 우승 트로피를 전달한 트럼프 대통령은 선수들이 트로피를 들어 올리며 우승을 축하하는 순간에도 시상대에서 내려오지 않고 자리를 함께 했다.이에 당황한 인판티노 회장이 자리를 옮길 것을 권하는 듯한 장면이 포착되었고 그제서야 트럼프 대통령은 시상대에서 내려왔다. 트럼프 대통령이 우승 세리머니 순간에도 시상대에서 내려오지 않자 현장을 담은 텔레비전 실시간 중계로도 확인할 수 있을 정도로 관중들의 야유가 빗발쳤다.이를 두고 <가디언>은 "지난 여름 같은 경기장에서 열렸던 FIFA 클럽 월드컵의 재현"이라며 "당시 트럼프 대통령은 우승팀 첼시 선수단에게 우승 트로피를 수여한 후, 선수들의 당황스러운 표정 속에서도 우승 세리머니에 난입했다"고 지적했다. 지적한 대로 트럼프 대통령은 2025년 열린 FIFA 클럽 월드컵에서도 트로피를 들어 올리는 우승팀 선수단의 가운데에 자리해 박수를 보낸 바 있다.한편 <뉴욕타임스>는 트럼프 대통령이 스포츠 경기에서 이러한 야유를 받은 적이 적지 않다고 보도했다. <뉴욕타임스>는 "트럼프 대통령은 두 번의 대통령 임기 동안 또는 선거 운동 기간 동안 수많은 스포츠 경기에 참석해 다양한 반응을 얻었다"며 "취임 3주 후인 지난 2025년, 현직 대통령으로는 처음으로 슈퍼볼에 참석했을 때 그는 환호와 야유가 섞인 반응을 받았다"고 했다.이어 "공화당 성향이 강한 주들의 대학 미식축구 경기나 격투기 경기에서는 열렬한 환영을 받았으나 다른 스포츠 경기 대다수에서는 팬들이 야유를 보냈다"면서 "가장 최근에는 NBA 결승 3차전에서 뉴욕 닉스 팬들의 야유를 받았고, US 오픈 테니스 대회와 워싱턴 DC 지역의 프로 야구 및 미식축구 경기에서도 야유를 받았다"고 설명했다.미국 내 여론도 트럼프 대통령을 향한 비판이 다수다. NYT의 보도에 한 미국 누리꾼은 댓글로 "정말 한심한 인물(What a loser)"라며 "미국인으로서 이토록 창피했던 적은 없었다. 스페인의 축하 행사에 참여하려고 하다니, 심지어 FIFA 회장까지 말려야 했을 정도였는데도 여전히 그냥 서 있기만 했다. 이 사람은 모든 걸 자기 중심으로 생각해야만 한다"고 비판했다.또 다른 누리꾼은 "그는 스페인 사람들을 '끔찍한 사람들'이라고 불렀는데, 이제 와서 그들이 힘들게 얻은 영광을 가로채려 하고 있다"고 지적했다. 지난 8일 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(NATO) 정상 회의에서 스페인을 가리켜 "끔찍한 파트너이자 희망이 없는 나라"라고 비난한 점을 힐난한 것이다.