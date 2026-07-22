어마어마하게 재미있는 글 쓰려고 9년 동안 한 일

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큰사진보기 ▲웹소설을 쓰는 것은, 다른 누구도 아닌, 나의 욕망이었다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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나는 9년차 웹소설 작가다. 웹소설을 쓰는 것만으로 생활을 할 수 있게 된 지도 꽤 되었다. 작가의 70.8%가 작품 1종 당 인세 500만 원 미만을 받는다는 이 시장에서 '글먹(글로 먹고사는 일)'을 하게 된 것은 정말 운이 좋은 일이었다.그런데 어떻게 된 일일까? 나는 도저히 내 작품들에 정을 줄 수가 없었다. 사실대로 말하자면, 나는 그 꿈을 이뤄준 작품들을 오랫동안 미워해 왔다. 말초적인 자극과 대중에 천착하는 것을 목표로 쓴 글들에 내 취향과 자아라곤 들어있지 않았다.독자들이 원한다는 이유로 나는 전혀 동의하지 않는 가치관과 주장을 작품 내에서 역설한 적도 많았다. 단발적인 자극을 주는 장면만을 줄줄이 사탕처럼 이어 붙인 글에 작가로서 자아 충족을 느낄만한 것, 이를테면 그럴듯한 얼개, 개연성, 주제 의식 같은 게 있을 턱이 없었다.내 글들은 제법 잘 팔렸지만 그와 함께 보통 사람이 평생 가도 듣지 못할 정도의 조롱과 비난도 함께 들었다. 셀 수도 없이 많은 사람들이 내 욕망, 성격, 취향, 가치관을 멋대로 판단하고 결론지었다. 대중성과 작품성을 함께 거머쥔 위대한 작품들도 물론 존재한다. 그런 게 불가능하다는 게 아니라, 어쨌든 내 능력으로는 있는 힘껏 발버둥 쳐도 둘 중 하나만을 붙들기가 쉽지 않았다는 말이다.그래서 내 작품들이 부끄러웠다. 수치심을 나와 분리해내기 위해, '이런 건 내 작품이 아니'라고 합리화했다. '내가 좋아서 이런 걸 쓴 게 아니라, 그저 돈을 위해 독자들에게 아부했을 뿐이야.' 아부의 부산물로 생계를 이어가는 일은 편안했지만 가슴 밑바닥에는 배수구 물때 같은 죄의식을 쌓아갔다.웹소설이 젊은이들의 집단이기주의, 배금주의에 기여하고 있다는 주장은 잊을 만하면 들려왔다. 웹소설이 세상을 '더 나쁘게' 만드는 것인지, '더 나빠진' 세상을 반영한 것이 웹소설인지, 구분할 생각이 없어 보이는 사람들 사이에서 나는 할 말이 말라갔다. 나는 세상에 해로운 것을 만들고 있는가? 좋아하지도 않는 것을? 오직 돈을 위해서?이상한 일이다. 아는 아홉 살 때부터 이런 걸 쓰고 싶어 했으니까. 초등학생 시절 하루가 멀다 하고 도서관에 들락거렸다. 딘 쿤츠의 <베스트셀러 쓰는 법>, 오쓰카 에이지의 <캐릭터 소설 쓰는 법>을 빌려와 읽었다. 그때 벌써 소설 작법에 관심을 가지고 작법서를 탐독했다. 이미 나는 아마추어 소설가라는 자각을, 그리고 훗날 베스트셀러를 쓰겠다는 야심을 이미 가지고 있었다.소설을 구성하는 것은 아름다운 문장, 깊이 있는 주제 의식 등 많지만 그중 내가 제일 관심을 가지고 있던 것은 '재미'였다. 어마어마하게 재미있는 작품으로 평가받길 바랐다. 한 번 잡으면 페이지를 넘기는 걸 멈출 수 없는 글, 식사도 잠 자는 것도 미루고 앉은 자리에서 뚝딱 해치우지 않으면 견딜 수 없게 만드는 글, 그런 글을 쓰고 싶었다. 그토록 재미를 원했으면서, 정작 재미 하나로 승부를 보는 장르인 웹소설에 발을 들이고서는 그것을 부끄러워 했다니.부끄러워하면서도 일은 해야 했다. 팔리는 글을 쓰려면 독자가 무엇을 좋아하는지 알아야 했으므로, 나는 웹소설을 읽고 또 읽으며 연구했다. 그전까지 나는 '남의 연애담을 보는 게 뭐가 그렇게 재미있을까?'라고 생각할 만큼 독자 심리에 무지한 사람이었다.답은 생각보다 단순했다. 웹소설에서 주인공은 곧 독자 자신이다. 독자는 주인공이 잘 되면 자기가 잘된 것처럼 기뻐하고, 주인공이 부당한 일을 당하면 자기가 당한 것처럼 분노한다. 웹소설에서 농담처럼 쓰이는 조연의 과장된 칭찬("물을 한 번에 마시다니 주인공씨는 정말 대단해요!")도 그래서 존재한다. 칭찬받는 사람이 곧 독자이기 때문이다. 그러니 웹소설에 나오는 '남의 연애담'은 애초에 남의 일이 아니었다. 독자 자신의 연애담이었다.당연한 이야기로 들릴지도 모르겠다. 하지만 내게는 아홉 살부터 십수 년을 찾아 헤맨 물음의 답 한 조각이었다. 재미란 무엇인가. 사람들은 왜 완성도 높은 배드 엔딩보다 조금 엉성한 해피 엔딩을 고르는가. 왜 수많은 이야기의 도입부에는 꼭 주인공이 착한 일을 하거나 동정받을 만한 일을 겪는 장면이 나오는가.퍼즐 한 조각을 맞추자 흩어져 있던 의문들이 함께 풀렸다. 그제야 나는 내가 무엇을 해왔는지 알았다. 나는 돈을 위해 좋아하지도 않는 일을 견뎌온 것이 아니었다. 아홉 살 때부터 알고 싶었던 것을 가장 가까이서 배울 수 있는 곳에, 나는 9년 동안 붙어있었던 것이다.웹소설을 쓰는 것은, 다른 누구도 아닌, 나의 욕망이었다. 아주 어릴 적부터 대중 창작자로 살고 싶었고 끊임없이 발전하고 싶어 했던 나를 위한 일이었다. 내 작품이 조롱당했던 경험과 버리지 못한 예술가로서의 허영심이 그 사실을 인정하지 못하도록 만들었을 뿐이다.깨달았다고 해서 드라마틱한 변화가 일어나지는 않았다. 나는 여전하다. 내 작품과 웹소설이라는 장르가 마음에 차지 않고, 조금 부끄럽기도 하다. 동시에 고맙다. '재미있는 글을 쓰고 싶다'는 내 오랜 꿈을 이뤄주고 쓰는 동안 더 나은 창작자로 만들어 주었으니까.수입을 위해 쓴 장르라고 할지라도, 대중의 취향을 우선해서 썼을지라도, 내가 쓴 글은 내 작품이었다. 한 줄 한 줄, 부정할 수 없을 정도로 분명하게 내가 묻어나 있었다. 나 아닌 다른 누구도 쓸 수 없는, 나의 일부라는 사실을 깨닫고 인정하는 데 자그마치 9년의 시간이 걸렸다.나는 앞으로도 계속 웹소설을, 혹은 대중에 천착하는 글을 쓸 것이다. 불만족스러워하고, 부끄러워하면서. 고민하고, 발버둥 치고, 때로는 상처받으면서. 하지만 그보다 조금 자주 사랑을 느끼면서.