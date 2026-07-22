다이어트 할 때는 혼자 있는 것도 좋습니다

간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.

"하루 종일 누워 있었더니 그런 제가 별로라는 생각이 들면서 컨디션이 확 내려간 것 같아요. 가족이 잘못한 건 하나도 없는데, 예민해질 때는 주변의 모든 게 내 에너지를 가져가는 느낌이에요."

큰사진보기 ▲주변의 모든 상황이 다 에너지를 뺏어가는 느낌이 드는 건 방전되었다는, 내 몸의 신호입니다. ⓒ charlesdeluvio on Unsplash 관련사진보기

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"남편이 아이 데리고 좀 나가줬으면 좋겠어요."

"남편에게 아이 데리고 나가줬으면 좋겠다고 말을 한다고 상상했을 때, 몸에서 어떤 반응이 올라오시는지 한번 확인해보세요. 가슴이 답답한지, 어깨가 올라가는지, '아 그건 좀 아니지' 하는 생각이 드는지. 오늘은 그것만 한번 찾아보세요."

"2시간 정도 혼자 있는 시간을 가졌어요. 혼자 있으면서 에너지가 쌓이니 자연스럽게 움직이고 싶은 마음까지 들었어요."

여섯 살 아이를 키우며 다이어트 코칭을 받고 계신 30대 회원님이 주말 아침에 보내주신 메시지였습니다. 하루 종일 누워서 휴대폰만 보다가 하루가 끝나면 왠지 모르게 공허합니다. 몸은 쉬긴 했는데 머리는 무겁고, 하루를 그냥 날린 것 같은 느낌. 사실 이렇게 주말을 보내는 분들 많잖아요. 여기에 끼니마다 시킨 배달음식까지 겹치면 '나란 사람 왜 이렇게 한심하지' 하고 스스로에게 낙인을 찍기 쉽습니다.회원님께 어떤 이야기를 해드리면 좋을까 한참을 고민하다, 보내주신 문장을 다시 한번 뜯어봤습니다. '하루 종일 누워 있었더니 내가 별로라고 느껴진다, 그래서 컨디션이 내려갔다.' 컨디션이 내려간 이유가 하루 종일 누워 있어서라고 생각하기 쉽지만, 사실 여기 한 가지 중요한 부분이 있습니다.회원님의 문장을 다시 순서대로 놓아볼게요. '누웠다→ 컨디션 다운'이 아니었습니다. '누웠다→이런 내가 별로다→컨디션 다운'이었습니다. 컨디션을 떨어뜨린 건 누운 게 아닙니다. 몸이 방전돼서 그냥 누운 거예요. 필요한 걸 한 거죠. 정작 기운을 가져간 건, 누운 그 위에 붙인 '이런 내가 별로다'라는 태그였습니다.우리는 하루에도 수십 번 나에게 태그를 붙입니다. 회사에서 작은 실수를 놓쳤을 때도 '아, 나 또 그럴 줄 알았어. 한심해.' 아이에게 감정이 앞서 말이 나갈 때도 '엄마가 돼서 애한테 이래도 되나.' 실수했다는 사실, 짜증이 났다는 사실. 그 자체는 그냥 일어난 일이에요. 그런데 우리는 그 위에 곧바로 '나는 한심하다', '나는 나쁜 엄마다'라는 한 줄을 얹어버립니다. 하루를 무겁게 만드는 주범이 됩니다.가족이 잘못한 건 없는데 행동 하나하나가 거슬리고, 주변의 모든 상황이 다 에너지를 뺏어가는 느낌이 드는 건 방전되었다는, 내 몸의 신호입니다. 휴대폰 배터리가 얼마 안 남았을 때, 휴대폰은 절전모드가 돼서 화면이 까맣게 변합니다. 이때는 원래 밝기로 볼 수가 없고 흐린 화면 속에서 까맣게 보이죠.원래 내 시선으로 가족을 바라볼 수가 없고, 까맣게 변해버린 내 눈으로 보게 됩니다. 가족이 달라진 게 아니라 내 화면 밝기가 달라진 거예요. 이때 필요한 건 방전된 배터리를 채우는 일입니다. 사실 회원님도 알고 있었습니다. 어떻게 배터리를 채울 수 있을지. 이전에도 이렇게 이야기해주신 적이 있거든요.저는 회원님께 "남편에게 아이를 데리고 나가달라고 해보세요"라고 하지 않았습니다. 그 부탁조차 지금은 에너지가 드는 일이니까요. 대신 이렇게 부탁드렸습니다.그런데 다음 날 아침, 회원님에게 이런 연락이 왔습니다.마침 아이가 키즈카페에 가고 싶다고 해서, 남편과 둘이 나갔다고 해요. 회원님은 자연스럽게 혼자 있는 시간을 두 시간쯤 갖게 된 거죠. 애써 부탁을 꺼낼 필요도 없이 자연스럽게요.저는 회원님이 평소에 움직이는 걸 싫어하신다고만 생각했습니다. 그렇지만 그건 제 착각이었어요. 사실은 움직일 만큼의 에너지가 없었던 거예요. 그리고 저는 방향을 찾았습니다. 이 회원님이 건강한 방향으로 다이어트를 하려면, 지금 간식 하나 덜 먹는 게 중요한 게 아니라 하루에 혼자 있을 시간을 5분이라도 확보하는 것. 그게 먼저겠구나 하고요.혹시 요즘 스스로를 게으르다고, 의지가 약하다고 탓하고 계신다면. 한번 다르게 물어봐 주세요. 나는 하기 싫은 걸까, 아니면 지금 방전된 걸까. 그 질문 하나가, 나를 탓하는 대신 나를 채우는 쪽으로 데려다줄지도 모릅니다.