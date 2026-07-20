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광주전라

26.07.20 16:20최종 업데이트 26.07.20 16:20

조선대병원, '권역응급의료센터' 재지정

2016년 최초 지정 이후 연속 재지정

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조선대학교병원 권역응급의료센터
조선대학교병원 권역응급의료센터 ⓒ 조선대병원

조선대병원(병원장 최남규)은 보건복지부가 주관한 응급의료기관 재지정 평가를 거쳐 광주 권역 '권역응급의료센터'로 재지정 받았다고 20일 밝혔다.

이로써 조선대병원은 2026년 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년간 권역응급의료센터로서의 역할을 계속 수행하게 된다.

보건복지부의 이번 평가는 응급실 시설·장비·인력 기준 충족 여부 확인 작업은 물론 병원 전체 차원에서 중증응급질환군에 대한 수술과 시술 등 '최종치료'를 끝까지 제공할 수 있는 역량을 집중적으로 검증했다고 조선대병원 측은 밝혔다.

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조선대병원은 이처럼 까다로운 평가 기준 속에서도 중증응급환자를 수용하고 끝까지 책임지는 우수한 배후 진료 역량을 객관적으로 입증하며 권역응급의료센터로 재지정됐다.

특히, 조선대병원은 2016년 권역응급의료센터로 최초 지정된 이래 단 한 번도 빠짐없이 지속적으로 재지정되며, 광주 권역 중증응급환자의 최종 진료를 담당하는 역할을 수행하고 있다.

최남규 병원장은 "강화된 평가 기준을 통과하여 권역응급의료센터로 연속 지정된 것은 우리 병원의 중증응급질환 최종 치료 역량이 다시 한 번 확인된 결과"라며 "앞으로도 권역응급의료센터로서 최상의 진료를 제공하고, 지역 내 필수의료 기반을 더욱 튼튼히 다지기 위해 책임감을 가지고 임하겠다"고 말했다.

#조선대병원#조선대학교병원#권역응급의료센터

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