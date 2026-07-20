안민석 "급식실 사고 책임 영양 교사 개인에게 묻는 건 부당"

큰사진보기 ▲탄원서에 서명하는 안민석 경기도교육감 ⓒ 경기도 교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도교육청, 급식실 안전사고 영양교사 무혐의 촉구 탄원 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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경기도교육청이 20일 화성·오산 지역 중학교 급식실 안전사고와 관련해 수사를 받는 영양교사의 무혐의를 촉구하는 탄원서를 검찰에 제출했다.안민석 교육감은 탄원서에 서명하는 자리에서 "급식실 안전사고의 책임을 영양 교사 개인에게 묻는 것은 부당하다고 생각한다"고 말했다. 이어 "안전사고나 아동학대죄 고소 등 선생님들이 직면한 문제를 혼자 감당하도록 홀로 두지 않겠다 . 선생님들을 지키는 것이 제가 교육감이 된 이유이고 그래야 학교가 바로 서고 교실이 정상적으로 돌아갈 수 있다"고 강조했다.조리 종사원 손가락 절단 사고는 지난해 7월 화성 동탄의 한 중학교 급식실에서 발생했다. 경찰은 급식실 안전 관리 책임자인 영양 교사를 업무상과실치상 혐의로 검찰해 송치했다. 현재 부상을 입은 조리 종사원은 영양교사에 대한 처벌을 원하지 않는다는 처벌 불원서를 제출한 상태이며 지난주에는 무혐의 처분을 원한다고 밝혔다.교육청은 해당 영양 교사가 관계 법령 등에 따라 업무를 성실히 수행해 왔으며 학교 역시 정기 안전보건교육과 외부 전문기관의 위험성평가 결과에 따라 필요한 안전조치를 이행해 왔다고 설명했다.