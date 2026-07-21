서울 명동성당, 전주 전동성당, 그 다음은 대구에 있습니다

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큰사진보기 ▲태극기가 물결치는 3.1만세운동길(90계단). 대구의 만세 운동은 가장 큰 장날이었던 3월 8일에 일어났다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"오늘 여러분을 안내할 대구 최고의 해설사입니다!"

큰사진보기 ▲선교사들이 대구의 무더위를 이겨내기 위해 건물에 올리기 시작했다는 청라언덕 주변의 푸른 담쟁이덩굴 터널. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲은은한 조명 아래 우뚝 선 계산성당의 아름다운 은빛 스파이어와 붉은 벽돌 외관. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲따뜻한 조명이 켜진 이상화·서상돈 고택 입구. 한쪽에 놓인 인력거가 근대 골목의 분위기를 더해준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲소설 <마당깊은 집>의 배경지에 조성된 작은 박물관 한옥 마당. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲명나라 장수 두사충과 두사충을 사모한 기생 모영의 애틋한 전설 및 뽕나무밭 이야기 벽화가 입혀진 '뽕나무골목'의 조용한 밤 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲약령시 한의약박물관 마당에서 열린 근대골목 밤마실 공연과 키링 만들기 체험에 열중하고 있는 참가자들과 시민들. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구의 옛 성벽이 있던 길이자 현대의 활기가 넘치는 동성로 거리의 밤 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 7월 18일 저녁, 이번에 대구에 내려오면서 작정하고 신청해 둔 대구중구골목투어의 대표 프로그램, '근대골목 밤마실 투어'에 참가하기 위해 중구로 향했다.아침까지 내린 반가운 비 덕분일까. 대구 특유의 무더위가 살짝 기세를 꺾고 간간이 시원한 바람이 불어왔다. 집결지인 청라언덕 관광안내소에 들어서며 내심 '이 날씨에 나 혼자만 온 건 아닐까' 걱정했지만, 그건 기우였다.이날 투어에 함께한 인원은 나를 포함해 총 9명. 초등학교 3학년 자녀와 함께 온 부부, 마산에서 온 대학생 3명, 대전에서 온 부부까지 전국 각지에서 모여들었다. 해설사님은 "원래 단체 신청이 있었는데 오늘 사정이 생겨 불참하는 바람에 인원이 대폭 줄어 오붓해졌다"며 반갑게 맞아주셨다.스스로를 '최고'라 칭한 해설사님의 자신만만한 인사는 허풍이 아니었다. 마이크도 없이 시원시원하고 쟁쟁한 목소리로 귀에 쏙쏙 들어오게 대구의 역사 이야기를 풀어내셨다. 혼자 걸었다면 무심코 지나쳤을 골목길들이 해설사의 입을 거치자 수많은 이야기를 품은 생생한 현장으로 살아났다.청라언덕 위 아름다운 선교사 주택들을 보며 대구의 선교 역사를 들었다. 대구의 무더위를 이기기 위해 붉은 벽돌 건물에 담쟁이덩굴(아이비)을 올리고, 지역 사회에 자연스럽게 스며들도록 지붕에는 한옥 기와를 얹었다는 이야기가 흥미로웠다. 선교사들이 차례로 세운 최초의 교회(제일교회), 병원(동산병원), 그리고 학교(계성학교, 신명학교, 계명학교)의 역사도 새롭게 알게 되었다. 주택 가까이 정원처럼 조성된 선교사 묘지 앞에서 당시 선교사들의 헌신에 마음이 경건해졌다.다음 발걸음은 석양과 야경이 아름답기로 소문난 '3.1만세운동길'로 이어졌다. 365일 태극기가 물결치는 90계단길(실제로는 보수 과정에서 계단 1개가 땅속으로 들어가 89개라고 한다)을 걸으며 뜻밖의 사실을 배웠다.대구의 만세 운동은 3월 1일이 아니라, 대구에서 가장 큰 장이 서는 '서문장날'인 3월 8일에 일어났다는 점이다. 각 지역마다 가장 큰 장날에 맞춰 봉기했기 때문에 날짜가 달랐으며, 서울에서 봉기한 3월 1일이 상징적으로 전국적인 만세 운동의 대명사가 되었다는 해설사의 설명이었다.이어 찾은 계산성당은 밤하늘 아래 더욱 웅장하고 아름다운 자태를 뽐냈다. 서울 명동성당, 전주 전동성당과 함께 대한민국 3대 성당으로 꼽히는 이곳은 김수환 추기경이 사제 서품을 받은 곳으로도 유명하다. 출입문의 장미 문양이 성모 마리아를, 12장의 장미 잎이 12제자를 의미한다는 세밀한 설명에 성당을 바라보는 시선이 한층 깊어졌다.일제강점기 민족의 한과 기상을 품은 이상화·서상돈 고택이 고즈넉하게 자리하고 있는 골목으로 접어들었다. '빼앗긴 들에도 봄은 오는가'라며 민족의 설움을 시로 달래던 항일 시인 이상화의 마지막 삶터와, 국채보상운동을 주도하며 나라 빚을 갚기 위해 앞장섰던 민족운동가 서상돈의 집이 고택의 단아한 한옥 자태를 유지한 채 나란히 이웃하고 있었다. 마당 한쪽에 마련된 인력거와 조용히 빛나는 한옥의 은은한 조명을 마주하니, 암울했던 시절 뜨거운 애국심으로 골목을 누볐을 두 거장의 숨결이 가만히 전해져 왔다.이어 발걸음을 옮긴 곳은 6·25 전쟁 직후 피난민들의 애환을 담은 자전적 소설을 테마로 한 '김원일의 마당깊은 집' 문학체험관이었다. 옛 수돗가와 펌프가 남아있는 한옥 마당에서는 신문 가방을 멘 주인공 '길남이'가 반겨주었고, 전시실에는 어머니의 억척스러운 삯바느질 재봉틀과 주인집 및 다섯 셋방 식구들이 모여 살던 1950년대 대구의 삶터가 아기자기하게 재현되어 있었다. 작가의 친필 원고와 오밀조밀한 피난 시절 살림살이를 둘러보노라니, 힘겨운 시대를 버텨낸 부모 세대의 삶과 어린 길남이의 성장 서사가 여름밤 가슴 깊이 스며들었다.명나라 장수 두사충과 두사충을 사모한 기생 모영의 애틋한 전설 및 뽕나무밭 이야기 벽화가 입혀진 '뽕나무골목'의 조용한 밤 풍경도 즐겼다.천재 화가 이인성의 예술 세계가 담긴 문화예술체험공간 '아루스'의 운치 있는 건물을 지나 대구·경북의 옛 과거길이었던 '영남대로'를 걸었다.청사초롱을 손에 들고 밤마실을 이어가다 보니 어느덧 약령시 한의약박물관 앞 마당에 도달했다. 마침 이곳에서는 '근대골목 예술 이벤트'가 한창이었다. 고고장구 공연과 클래식 연주, 트롯이 어우러진 다채로운 무대가 펼쳐졌고, 투어 참가자뿐만 아니라 길을 지나던 시민들도 자리에 앉아 여름밤의 낭만을 즐기고 있었다.우리 일행도 음악을 들으며 나만의 문양을 새기는 키링 만들기 체험에 동참했다. 시원한 밤바람을 맞으며 손수 만든 키링을 가방에 단 뒤, 성벽이 있던 옛길(남성로, 서성로, 북성로, 동성로)의 역사를 간직한 활기찬 동성로 거리를 끝으로 투어는 마무리되었다.대구의 역사와 밤풍경을 동시에 담아낼 수 있는 '근대골목 밤마실 투어'는 여름철 강력 추천할 만한 관광 프로그램이다.: 영남대로 ➔ 약령시한의약박물관 ➔ 아루스 ➔ 마당깊은집 ➔ 뽕나무골목 ➔ 계산예가 ➔ 3.1만세운동길 ➔ 동산선교사주택 ➔ 서문야시장: 청라언덕관광센터 ➔ 3.1만세운동길 ➔ 동산선교사주택 ➔ 계산성당 ➔ 계산예가 ➔ 뽕나무골목 ➔ 마당깊은집 ➔ 아루스 ➔ 약령시한의약박물관 ➔ 동성로놀장: 계산예가, 이상화·서상돈 고택, 김원일의 마당깊은 집(금~일 18:00~22:00) / 청라언덕관광센터, 아루스(금~일 18:00~21:00): 금·토·일 야간 역사체험(탁본, 한복, 인력거 등), 약령시 마당 음악공연 및 아트체험: 대구 중구청 골목투어 홈페이지: 053-661-2625 (급하게 투어가 필요할 경우 전화로 연락하면 해설사 매칭 가능)또한, 쓰레기를 주우며 건강과 환경을 챙기는 친환경 '근대골목 쓰담(플로킹) 투어'도 연중(3/1~11/30) 운영 중이다. 정기투어(매주 수 15:00, 토 10:30)에 참여하면 해설과 함께 자원봉사활동확인서(2시간) 및 완주 기념품도 받을 수 있으니 의미 있는 여행을 계획 중이라면 참고할 만하다.무더운 여름, 집에만 있기 답답하다면 은은한 청사초롱 불빛에 의지해 대구 근대골목의 숨은 이야기를 찾아 떠나보는 것은 어떨까. 혼자 걸을 땐 보이지 않던 대구의 깊은 매력이 시원한 밤바람을 타고 가슴속으로 들어올 것이다.