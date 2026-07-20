육·해·공군 사관학교 총동창회 "통합사관학교 추진 전면 철회해야"

▲정부가 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 군사 교육·훈련시설이 밀집한 대전 자운대에 창설하기로 결정한 16일 서울 노원구 육군사관학교 인근에 사관학교 통폐합에 반대하는 내용의 현수막이 걸려있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기