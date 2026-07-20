육·해·공군 사관학교 총동창회 "통합사관학교 추진 전면 철회해야"

육·해·공군 사관학교 총동창회와 사관생도 학부모 대표가 20일 정부의 통합 사관학교 추진 방침에 반발하면서 즉각적인 전면 철회를 요구했다.
이들은 이날 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 "국방부는 인구절벽, 미래전 양상 변화, 전작권 전환, 합동성 부족을 통합의 배경으로 제시했지만 이는 모두 사관학교를 없앨 이유가 아니라 오히려 충실히 유지해야 할 이유"라고 주장했다.
총동창회는 "병력 감소 시대일수록 정예 장교 비중을 높여야 하며, 합동성은 사관학교 통합이 아니라 임관 이후 교육과 인사 운영으로 완성되는 것"이라고 강조했다.
총동창회는 각군 사관학교의 자운대 이전 계획에 대해서도 "사관학교는 일반 대학이 아닌 각 군 정체성을 형성하는 신분화 교육기관"이라면서 "화랑대를 떠난 육사, 바다를 떠난 해사, 활주로를 떠난 공사는 존재 의미 자체가 훼손된다"고 주장했다.
그러면서 "3군을 하나의 공간에 집적할 경우 정체성 붕괴와 교육의 하향평준화로 이어질 것"이라고 우려했다. 또 "대전에 국책 연구기관이 밀집해 있다는 이유만으로 정예장교 양성의 터전을 옮기겠다는 것은 편협한 관료적 발상"이라고 비판했다.
교육 체계 변화에 대해서는 "민간 교수 비율을 절반 이상으로 확대하는 것은 사관학교의 일반대학화를 초래해 정예 장교 양성 기능을 약화시킬 수 있다"고 반발했다.
아울러 이들은 통합 국군사관학교 추진 철회와 함께 안규백 국방부장관과 진성준 국회 국방위원장에 대해서도 사퇴를 요구했다.
이날 기자회견에는 임종득·한기호·이종욱 국민의힘 의원, 육·해·공사 총동창회장, 육·공군사관학교 사관생도 학부모 대표들이 참석했다.
앞서 지난 16일 정부와 여당은 현재 육·해·공군 사관학교를 하나로 통합한 '국군사관학교'를 대전 자운대 지역에 설립하는 방안을 공식 발표한 바 있다.
한편 육사 총동창회는 정부가 오는 8월 관련 공청회를 열겠다고 밝힌 것과 관련, 발표자와 토론자 등을 객관적이고 균형 있게 구성해 달라고 요구하는 요청서를 국방부에 제출했다.
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