인수위, 청주시 생활자원회수센터 "현도면 아닌 휴암동"

큰사진보기 ▲염우 청주시장직 인수위원회 생활자원회수센터 추진방안 TF팀장이 20일 청주시청 브리핑룸에서 종합 검토 결과를 발표하고 있다. 사진=뉴시스. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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청주시장직 인수위원회가 수년간 지역 갈등을 빚어온 생활자원회수센터(재활용선별센터)의 입지를 기존 현도면이 아닌 휴암동으로 변경해야 한다는 결론을 내렸다.인수위는 20일 생활자원회수센터 추진방안 TF 최종 보고를 통해 "생활폐기물 처리시설은 한 곳에 집적화하는 것이 장기적으로 가장 효율적"이라며 휴암동을 최우선 입지로 제안했다.이번 결정은 TF가 목적성, 입지적합성, 기술성, 경제성, 환경성, 주민수용성, 사회성 등 7개 부문 30개 지표를 활용한 정성적 평가를 통해 후보지별 순위를 매겼고, 그 결과 휴암동(79점)·학천리(74점)·현도면(67점) 순이었다.TF는 8차례 공식회의와 20여 차례의 현장 활동을 통해 입지별 장단점을 종합 분석했다.2022년 청주시가 생활자원회수센터를 현도면 죽전산업단지에 건설하기로 결정하면서 현도면 주민들과 극심한 갈등을 겪었다.현도면 주민들과 산업단지 입주기업들은 시설 건립 계획이 충분한 협의 없이 추진됐다며 강하게 반발했다. 주민들은 소음과 악취, 교통량 증가, 환경오염 가능성 등을 우려하며 집회를 이어갔고, 행정심판과 소송까지 제기했다.우여곡절 끝에 지난해 12월 착공했지만 공사 차량 진입을 막는 시위가 반복되면서 공사는 장기간 지연됐고, 시공사는 업무방해 고소와 손해배상 소송까지 제기했다.문제는 비용이다. TF는 입지 변경시 총 622억원의 비용이 들어간다. 그 가운데 56억원은 현도면 사업 중단에 따른 매몰비용이다. 이미 15%(공정률) 정도 진행됐다.현도면 사업을 그대로 추진하면 총사업비가 371억원인 반면, 휴암동 이전 시 622억원으로, 250억원 이상 더 들어가는 것이다.하지만 장기적인 관점에서 보면 비용이 더 들어가더라도 집적화가 필요하다는 게 인수위의 설명이다.생활자원회수센터를 기존 광역소각장과 매립장 등이 위치한 휴암동 권역에 함께 배치하면 수거와 운반 효율을 높일 수 있고, 자원순환 전 과정을 한곳에서 연계하는 미래형 자원순환 클러스터를 만들 수 있다는 것이다.또 광역소각장 주민지원기금 갈등과 향후 소각장 운영 협상, 매립장 종료 이후 부지 활용 문제까지 통합적으로 해결할 수 있는 장점이 있다고 평가했다.인수위는 입지를 변경하더라도 주민들과 충분한 협의가 반드시 선행돼야 한다고 강조했다.이를 위해 업사이클파크 조성, 주민지원 확대, 최신 환경저감기술 도입, 민관학 협의체 운영 등을 제안했다.다만 이번 발표는 인수위원회의 정책 제안인 만큼 실제 입지 변경 여부는 향후 청주시의 정책 결정과 환경부, 충북도와의 협의, 주민 의견수렴 등을 거쳐 최종 결정될 전망이다.