"CTX 청주 도심통과 지하철 대신 친환경 교통수단 도입해야"

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큰사진보기 ▲충북대학교 도시공학과 반영운 교수 (현 청주충북환경운동연합 대표) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 2025년 11월 4일, 청주 도심통과를 포함한 충청권 광역급행철도(CTX)가 총연장 64.4km, 총건설비 약 5조 1135억 원의 규모로 민간투자사업 적격성 조사를 통과했다.이는 오송역이 X자형 국가광역철도망의 중심이고, 청주공항이 중부권 거점공항 또는 신수도권 관문공항으로 자리매김하게 되어 매우 환영할 만한 일이다.그러나 CTX가 도심을 통과하게 되면, CTX 건설의 주요 목표인 청주시 대중교통체계 혁신도 청주공항까지의 교통시간 단축도 달성하기 어렵게 된다.따라서 다음과 같은 이유로 제안된 CTX의 충북노선 중 청주시 도심 지하통과 노선은 매우 신중하게 접근할 필요가 있다.첫째, 통행 시간이 길어진다.CTX는 무엇보다 충청권을 빠르게 연결하는 한편 청주시 대중교통 혁신 수단으로서 역할을 해야 한다. 그런데 청주 도심을 통과하면서 대중교통 수단이 되려면 적어도 1km마다 정차역이 하나 정도 건설되어야 하므로 다른 대안 노선보다 30분 이상 더 오래 걸린다.둘째, 건설비가 많이 든다.현재 제안되고 있는 도심 지하철 통과 노선의 경우, 대중교통으로서 기능하게 하기 위해 1km 당 정차역을 건설하게 되면, 현재 계획된 것보다 약 8개 정도 더 건설하게 되어 통상 정차역 평균 건설비용이 약 1000억 원이므로 대략 8천억 원이 더들게 된다.따라서 10km 지하철 건설 시 1조 2천억 원과 합치면 충북선을 활용하는 다른 노선에 비해 약 2조 원의 건설비가 더 소요된다. 청주시는 늘어난 공사비의 15%와 이전에 계획된 공사비(4개 정도 정차역)의 15%를 부담해야 한다.또한 공사 중 심각한 교통 불편을 고려해야 한다. 이렇게 늘어난 공사비 대신 다른 친환경 교통수단 및 운영관리 체계 도입이 필요하다.셋째, 지하철보다 친환경 교통수단을 도입해야 한다.1980년대 이후, 세계적으로 유명한 환경 도시인 브라질 꾸리찌바와 독일의 프라이부르크는 '친환경 녹색교통'을 채택하고 있다.예를 들어, 꾸리찌바는 지하철 대신 버스노선 체계를 혁신하여 100만이 넘는 인구의 도시를 운영하고 있다.프라이부르크는 노면전차와 버스, 자전거를 주요 교통수단으로 운영하면서 녹색교통수단 분담율이 약 80%에 달하고 있다.우리나라의 경우, 최근 울산광역시가 지하철을 포기하고 노면전차를 주요 교통수단으로 채택하여 운영할 예정이다.이들 도시들이 중전철을 포기하고 노면전차를 채택하는 이유는 무가선 노면전차(수소나 전기 버스) 또는 BRT가 정시성, 안전성 (무장애 접근성), 친환경성 (온실가스 감축, 미세먼지 감축 등) 등을 고루 갖추고 있기 때문이다.따라서 막대한 지하철 건설비, 운영비 대신 청주시의 시내버스 노선체계를 전면적으로 개편한 후, 노면전차나 BRT가 주요 교통축을 담당하게 하고, 지선과 마을버스가 촘촘하게 나머지 지역을 운행하게 하면, 자가용 이용률이 줄게 되어 자전거도로를 차도에 확보할 수 있게 된다.무엇보다 노면전차는 장애인, 어린이, 노인, 임산부 등의 교통약자를 위해서 최상의 조건을 갖추고 있다고 할 수 있다. 또한 무상 대중교통도 고려해 볼만하다.경제성, 환경성, 안전성 측면에서 최상의 교통수단이라고 할 수 없는 지하철이 청주시의 도심을 통과하게 하는 것은 기후위기에 대응하기 위해 청주시를 탄소중립도시로 조성한다는 대의명분에서도 최선의 대안이 아니다.오히려 노면전차나 BRT를 주 교통축에 도입하되 지선 및 마을버스를 보조 연계 교통으로 활용함으로써 대중교통체계를 개선하여 촘촘하게 광역 철도망에 연계시킨다면, 광역적인 측면에서 청주시 외곽노선을 활용하여 주요 교통인프라인 청주공항의 접근성을 향상킬 수 있는 일석다조의 효과를 얻게 될 것이다.