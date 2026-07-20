영광 한빛원전 김현주 본부장 취임... "안전이 최우선 가치"

큰사진보기 ▲김현주(54) 한빛원전 신임 본부장. ⓒ 한국수력원자력 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영광군 홍농읍 한빛원자력발전소 전경. 1986년 상업 운전에 돌입한 한빛원전 1호기부터 6호기까지 모두 6기의 원전이 밀집해 있다. 이 가운데 1호기와 2호기는 설계수명 40년이 만료돼 수명연장을 위한 허가 절차가 진행 중이다. ⓒ 한국수력원자력 관련사진보기

한국수력원자력은 한빛원자력본부(옛 영광원전) 제27대 본부장으로 김현주(54) 전 신한울 제1발전소장이 취임했다고 20일 밝혔다.신임 김 본부장은 이날 취임사에서 안전을 최우선 가치로 삼아 기본과 원칙을 철저히 준수하고, 소통과 경청으로 지역민 신뢰를 얻도록 노력하자고 직원들에게 당부했다.현안인 한빛원전 1·2호기 계속운전(수명연장), 사용후핵연료(고준위 핵폐기물) 건식저장시설 건설을 원활하게 추진해 지역과 국가 경제 발전에 기여해야 한다는 점도 강조했다.아울러 지역 지원 사업과 지역 사회 공헌 활동을 이어가며 지역사회와의 상생도 실천해 나가자고 당부했다.김 본부장은 전남광주통합특별시 완도군 출신으로 조선대학교 전기공학과를 졸업했다.한수원이 분사되기 전인 1994년 3월 한국전력공사에 입사해 월성본부 제3발전소 기술실장, 엔지니어링본부 시스템엔지니어링실장, 한울본부 신한울제1발전소장 등 주요 보직을 거쳤다.영광군에 위치한 한빛원전에는 1986년 상업 운전에 돌입한 한빛원전 1호기부터 6호기까지 모두 6기의 원전이 밀집해 있다.이 가운데 40년 설계 수명이 만료된 1·2호기를 대상으로 수명 연장 허가 절차가 추진 중이다.