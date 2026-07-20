윤종오 "진보당, 검찰의 보완수사권 완전히 폐지할 것"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 원내대표가 20일 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 대표단회의에서 "검찰의 보완수사권은 완전히 폐지하고, 국민의 권리는 더 두텁게 보호하겠다"는 진보당 입장을 밝혔다. 윤종오 대표는 이날 발언을 통해 ⓒ 진보당 관련사진보기

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윤종오 진보당 원내대표가 20일 "검찰의 보완수사권은 완전히 폐지하고, 국민의 권리는 더 두텁게 보호하겠다"는 소속당 입장을 밝혔다.윤종오 대표는 이날 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 대표단회의 발언을 통해 "최근 진보당의 검찰개혁 입장에 대해 일부 우려가 제기됐으며, 진보당의 입장이 충분히 명확하게 전달되지 못한 점에 대해 무겁게 받아들인다"며 이같이 밝혔다.윤 대표는 "진보당은 수사권과 기소권의 완전한 분리를 포함한 검찰개혁을 확고하게 추진하고 있고, 진보당 손솔 의원이 수사와 기소를 분리하고 결과로 이어질 수 있다"며 "진보당은 검찰개혁을 위한 제도 개편 과정에서 수사가 부실해지거나 사건 처리가 지연돼 국민과 범죄 피해자가 피해를 입는 일이 없도록 하겠다"고 밝혔다.특히 윤 대표는 "검찰개혁과 국민의 권리 보호는 양자택일의 문제가 아니다"라며 "검찰의 보완수사권은 폐지하되, 경찰 수사의 전문성과 책임성을 높이고 검경 간 협력체계를 정비해야 한다"고 강조했다.윤 대표는 "보완수사요구권도 신속하고 충실한 수사를 보장할 수 있도록 실효성 있게 개선해야 한다"며 "구체적인 제도는 검찰의 수사 개입 가능성을 차단하면서도 사건 지연과 기관 간 책임 떠넘기기를 막는 방향으로 충분한 논의를 거쳐 마련하겠다"고 덧붙였다.그러면서 "필요한 것은 특정 기관에 권한을 집중하는 것이 아니라, 수사기관의 역할과 책임을 명확히 하고 국민이 신뢰할 수 있는 수사체계를 만드는 것"이라며 "진보당의 검찰개혁 원칙에는 흔들림이 없다"고 천명했다.윤 대표는 끝으로 "검찰의 보완수사권은 완전히 폐지하겠다"며 "공소청은 공소의 제기와 유지에 전념하도록 하겠다"고 밝혔다. 또 "검경 협력체계와 보완수사요구권을 개선해 국민과 범죄 피해자에게 피해가 발생하지 않도록 하겠다"고 덧붙였다.이어 "진보당은 검찰개혁을 후퇴시키지 않으면서 국민의 권리를 더 두텁게 보호하는 개혁을 끝까지 추진하겠다"고 강조했다.