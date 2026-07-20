이 대통령 당무개입 논란, 법적으로는 문제 없지만...

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 16일 청와대 영빈관에서 열린 보건복지부·식약처·성평등부·권익위 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲그러자 이 대통령은 적극적인 진화에 나섰다. 그는 "급작스러운 청년 기탁금의 과도한 인상에 대해 의견을 내는 것이 법이 금한 당무개입일 수는 없다"며 공직 선거가 아닌 '당직 선거'에 대한 의견 개진은 적법함을 강조했다. 국민의힘의 비판에 대해서도 "공당이 당직 선거와 공직 선거조차 구분하지 못하면 안 된다"며 불쾌감을 드러냈다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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당무개입(黨務介入). 문자 그대로 정당의 업무에 개입하는 행위를 의미하는 이 단어가 더불어민주당의 전당대회를 앞두고 다시 뇌관으로 떠올랐다.시작은 이재명 대통령이 SNS를 통해 더불어민주당 청년 후보 기탁금 인상을 지적하면서부터다. 지난 19일 이 대통령은 자신의 X(옛 트위터)에 "돈 때문에 선거에 나갈 수 없다는 건 슬픈 일이기도 하지만, 부정부패의 유인을 키우는 일"이라며 "이번 당 지도부 선거에서 청년 후보의 기탁금이 몇 배로 늘어나 힘들어한다니 아쉽다"고 말했다.실제로 지난 2024년 전당대회 예비경선 기탁금은 당대표 후보 1500만 원, 최고위원 후보 500만 원이었으나, 이번에는 모두 2천만 원으로 대폭 상향됐다. 원외 만 39세 이하 후보자는 절반을 감면받지만 이는 지난 전당대회도 마찬가지였기에, 청년 후보자 입장에선 기탁금이 네 배나 오른 셈이다. 이에 이 대통령은 "당 재정이 어려운 것도 아니니 기탁금을 종전 수준으로 되돌리는 걸 고려해 보면 어떨까 한다"고 덧붙였다.대통령 본인도 이 발언이 불러올 파장을 예상한 듯했다. 그는 "현행법과 당헌·당규상 대통령도 당원으로서 소속 정당의 당무에 대해 의견을 낼 수 있다"며 당무개입 논란을 사전 차단하려 했다. 그러나 예상대로 야권과 여론 일각에서 '대통령과 당대표를 착각하는 것 아니냐'는 비판이 제기됐고, 과거 당무개입 논란으로 탄핵소추됐던 노무현 전 대통령이나 징역형을 선고받은 박근혜 전 대통령의 사례까지 소환됐다.그러자 이 대통령은 적극적인 진화에 나섰다. 그는 "급작스러운 청년 기탁금의 과도한 인상에 대해 의견을 내는 것이 법이 금한 당무개입일 수는 없다"며 공직 선거가 아닌 '당직 선거'에 대한 의견 개진은 적법함을 강조했다. 국민의힘의 비판에 대해서도 "공당이 당직 선거와 공직 선거조차 구분하지 못하면 안 된다"며 불쾌감을 드러냈다. 특정 후보를 편들기 위함이 아니라, 집권 세력의 청년 인식에 대한 근본적 의문을 해소하기 위함이었을 뿐이라는 설명이다.이 대통령의 항변대로 이번 발언을 법적 처벌 대상인 좁은 의미의 '당무개입'으로 규정하긴 어려워 보인다. 공직 선거에 개입한 것도, 특정 인사에게 위법한 지시를 내린 것도 아니기 때문이다. 하지만 법적으로 문제가 없다는 것이 곧 정치적으로 적절한 발언이었음을 담보하지는 않는다.현재 민주당의 내부 분위기는 전당대회를 앞두고 '분열'이라는 단어가 공공연히 나돌 정도로 뒤숭숭하다. 당대표에 출마한 김민석 전 총리조차 "이번 전대의 본질은 위장한 반명 분열주의 및 신천지와의 대회전"이라며 노골적으로 대통령을 거론하며 지지를 호소하고 있다.이처럼 당내 선거가 과열된 시점에, 제아무리 청년 후보를 향한 안타까움에서 비롯된 발언일지라도 최고 권력자인 대통령이 당내 이슈에 훈수를 두는 것은 불필요한 오해와 파열음을 낳을 수밖에 없다.더 큰 문제는 '대통령의 말의 무게'다. 이 대통령의 X 발언 직후, 민주당 소속 여러 의원이 앞다투어 기탁금을 문제 삼고 나섰고, 당 선거관리위원회는 즉각 "21일 전체회의에서 재논의하겠다"는 입장을 밝혔다. 이 대통령은 스스로 당원으로서의 의견 개진이라고 선을 그었지만, 현실 정치에서 SNS 발언 한마디로 하루아침에 당의 의사결정을 뒤집을 수 있는 당원은 존재하지 않는다. 대중의 눈에 비친 것은 당원의 소신 발언이 아니라, 대통령 말 한마디에 좌지우지되는 수직적 당정 관계일 뿐이다.이 대통령이 지적한 문제의식에는 심히 공감한다. 청년 정치인의 진입 장벽을 낮춰야 한다는 취지나, 그 발언에 담긴 진정성도 믿어 의심치 않는다. 그러나 대통령의 안타까움은 여당에게 곧 지시로 작동한다. 정당의 민주주의는 당원들의 자율적인 토론과 숙의를 통해 오류를 수정해 나갈 때 빛을 발하는 것이지, 대통령의 SNS 쓴소리를 통한 하향식(Top-down) 처방으로 완성되는 것이 아니다.때로는 선의로 포장된 개입이 당의 자생력을 해치는 독이 되기도 한다. 의도가 아무리 좋더라도, 대통령은 당내 문제에 있어서만큼은 침묵의 고독을 견뎌야 한다. 적어도 당내 선거 등이 마무리된 이후에 의견을 낼 필요가 있다. 그것이 삼권분립의 헌법 정신을 수호하고, 집권 여당을 진정한 국정 파트너로 존중하는 최고 권력자의 무거운 책임일 것이다.