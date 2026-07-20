두 차례 부결 용인 반다비체육센터 건립안, 무엇이 어떻게 바뀌었나

큰사진보기 ▲용인 반다비체육센터 위치도. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인 반다비체육센터 조감도 /용인특례시 제공 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시의회 상임위원회에서 두 차례 부결됐던 '용인 반다비체육센터 건립'에 따른 공유재산관리계획안이 7월 20일부터 열리는 시의회에 제출됐다.이상일 용인특례시장은 취임사에서 "장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 10레인 규모 수영장을 갖춘 용인반다비체육센터를 건립하겠다"고 밝힌 바 있어 통과 여부에 관심이 쏠리고 있다.지난 1·2차 관리계획안과 비교해 이번에 제출된 3차 관리계획안을 보면, 총사업비(985억 원)와 국비 지원 규모(40억 원)는 같다. 하지만 건물의 층수와 면적, 주차 시설 규모, 이에 따른 사업 기간에서 차이를 보였다.가장 눈에 띄는 변화는 지하 층수를 줄이는 대신 건축 면적과 총면적을 넓히고, 주차 전용 타워를 별도로 신설한 점이다. 지하 2층~지상 3층 규모에서 지하 1층~지상 3층 지하 1개 층을 축소했다.건축면적은 약 1.8배, 총면적은 4700㎡ 정도 증가했다. 주차 시설 규모 등도 확대됐다. 이전에는 일반 주차장 형태로 총 541대를 수용할 계획이었다. 하지만 이번에는 2층 규모 주차타워를 건립하는 계획이 추가됐다. 주차 면수도 597대로 56대 더 늘었다.시설 규모가 커지고 설계 등의 일정이 조정되면서 전체적인 사업 완료 목표 시점이 1년 연장됐다. 시는 당초 2030년 6월 완공할 계획이었지만 이번에 2031년 6월로 완공 목표를 연장했다.재원 조달과 연도별 예산 편성 계획에도 변화가 생겼다. 시는 총사업비(985억 원)와 재원별 비중(국비 40억 원, 시비 945억 원)은 같다. 하지만 사업 기간이 연장됨에 따라 예산을 투입하는 시기도 재조정됐다.3차 안에서는 이미 집행된 국비 잔여분(14억 원)을 올해 안에 마무리 하고, 본격적인 시비 투입(설계와 공사)은 2027년부터 시작해 2028년 이후에 집중할 계획이다.두 차례 시의회 부결에 따라 행정 절차와 공사 일정도 뒤로 밀렸다. 시는 2028년 6월까지 기본 및 실시설계를 마치고, 7월부터 본격 공사를 시작해 2031년 6월 완공을 목표로 했다.