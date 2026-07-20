김찬술 대덕구청장 "수사기관 조사 이미 마쳐... 국힘, 사실 왜곡 중단하라"

큰사진보기 ▲김찬술(더불어민주당) 대전 대덕구청장(자료사진). ⓒ 김찬술 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 박경호(사진 가운데) 대전 대덕구 당협위원장과 대덕구의원들이 지난 15일 대전시의회 기자실에서 김찬술 대덕구청장 선거법 위반 의혹 사건에 대한 신속 수사를 촉구하는 기자회견을 열었다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

김찬술 더불어민주당 소속 대전 대덕구청장이 자신을 둘러싼 선거법 위반 의혹과 관련해 국민의힘 대전시당과 박경호 국민의힘 대전 대덕구 당협위원장, 대덕구의회 국민의힘 의원들이 제기한 수사 촉구 주장에 대해 "사실과 다른 내용을 확산시키고 있다"며 반박 입장을 냈다.김 구청장은 20일 입장문을 내고 "국민의힘 대전시당과 박경호 대덕구 당협위원장, 대덕구의회 국민의힘 의원들이 기자회견과 성명, 현수막을 통해 사실과 다른 내용을 확산시키고 있는 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.그는 "저는 관련 사안에 대해 이미 수사기관의 소환조사를 성실히 마쳤으며, 필요한 진술과 자료 제출에도 적극 협조했다"고 밝혔다.이어 "그럼에도 박경호 위원장 등은 제가 조사를 받지 않고 미루고 있는 것처럼 기자회견과 성명, 현수막을 통해 구민을 현혹하고 있다"며 "이는 객관적인 사실을 왜곡해 구민들에게 혼란을 초래하는 무책임한 정치공세"라고 비판했다.김 구청장은 특히 국민의힘 측이 지난 15일 기자회견에서 제기한 "선거가 끝난 지 40일이 지났지만 의혹이 규명되지 않았다", "대덕구민과 대전시민은 이러한 사실을 제대로 알지 못하고 있다"는 주장에 대해 "제가 이미 수사기관의 소환조사를 마쳤다는 객관적인 사실을 감춘 채, 마치 조사조차 이루어지지 않은 것처럼 구민을 현혹하는 내용"이라고 반박했다.그러면서 "이는 수사기관이 정해진 절차에 따라 진행하고 있는 수사를 정치적 목적에 따라 부정적으로 왜곡하고, 사법기관의 공정성과 공신력마저 훼손하는 무책임한 행위"라고 주장했다.김 구청장은 국민의힘 대전시당과 박경호 위원장에게 사실과 다른 내용을 담은 성명을 즉시 철회하거나 정정하고, 관련 현수막도 철거하라고 요구했다. 또한 기자회견과 성명 배포를 통해 해당 내용이 언론 보도로 확산된 데 대해서도 책임 있는 조치를 취해야 한다고 밝혔다.그는 "이를 이행하지 않고 사실과 다른 내용을 계속 유포할 경우, 기자회견과 성명 배포, 현수막 게시, 언론 보도 확산 과정 전반에 대해 명예훼손 등 관계 법령 위반 여부를 검토하고 민·형사상 모든 법적 책임을 끝까지 묻겠다"고 경고했다.김 구청장은 대덕구의회 국민의힘 의원들을 향해서도 비판의 목소리를 냈다.그는 "대덕구의회 국민의힘 의원들은 원 구성조차 마무리하지 못한 채 의회 기능을 사실상 멈춰 세우고 있다"며 "집중호우와 장마 피해 복구, 민생 현안 해결을 위해 의회가 하루빨리 정상화되어야 할 엄중한 시기"라고 지적했다.이어 "그럼에도 원 구성은 외면한 채 정치공세와 기자회견에만 몰두하는 모습은 구민의 기대를 저버리는 처사"라며 "지금 필요한 것은 기자회견이 아니라 원 구성을 조속히 마무리하고, 장마 피해 복구와 민생 안정을 위한 책임 있는 의정활동에 나서는 것"이라고 강조했다.김 구청장은 끝으로 "저는 앞으로도 수사기관의 절차에 성실히 협조하겠다"며 "정치적 공세에 흔들리지 않고 구민과의 약속을 지키며 대덕구 발전과 민생 안정을 위해 맡은 책임을 다하겠다"고 밝혔다.앞서 국민의힘 박경호 대전 대덕구 당협위원장과 대덕구의원들은 지난 15일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 김 구청장의 선거법 위반 의혹에 대한 경찰의 신속하고 철저한 수사를 촉구했다.당시 박 위원장 등은 김 구청장과 관련해 허위사실 공표, 당내경선 이중투표 유도, 특정 교육감 후보 불법 지지선언, 개인정보 유출 의혹 등이 제기됐다며 대덕경찰서가 신속히 수사해야 한다고 주장했다.또 "제9회 전국동시지방선거가 끝난 지 40일이 지났지만, 선거 과정에서 드러난 김찬술 대덕구청장에 대한 선거법 위반 의혹은 여전히 규명되지 않은 채 당사자가 구청장직을 수행하고 있다"고 밝힌 바 있다.국민의힘 대전시당도 전날 논평을 통해 "당선이 위법 의혹의 면죄부가 될 수는 없다"며 "의혹이 사실이라면 법에 따라 엄중한 책임을 물어야 하고, 사실이 아니라면 신속한 수사를 통해 불필요한 논란을 종식시키는 것 역시 수사기관의 책임"이라고 밝혔다.