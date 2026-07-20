'장관 보좌관 허위 경력' 선관위, 사순문 장흥군수 고발

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시선거관리위원회 청사. ⓒ 전남광주통합특별시선관위 관련사진보기

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전남광주통합특별시선거관리위원회는 지난 6·3 지방선거 당시 허위 경력을 공표한 혐의로 현직인 사순문 장흥군수를 경찰에 고발했다고 20일 밝혔다.사 군수는 과거 중앙행정기관 홍보실 등에서 근무하며 소속 부서장을 보좌했으나, 선거 공보와 선거 벽보에 '통일부 장관 보좌관(전)'으로 적어 장관을 직접 보좌한 것처럼 허위 경력을 공표한 혐의다.허위 경력이 기재된 선거 공보는 선거인명부에 등재된 관내 2만여 세대로 발송됐으며, 선거 벽보는 61곳에 붙여져 다수의 선거인에게 공표된 것으로 조사됐다.공직선거법은 당선되거나 당선되게 할 목적으로 후보자의 경력 등을 허위로 공표하면 5년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.선관위 관계자는 "후보자의 경력은 유권자의 선택에 중요한 판단 기준이 되는 정보인 만큼, 이를 허위로 공표하는 행위는 선거의 공정성과 유권자의 올바른 판단을 저해하는 중대한 위법행위로 보고 엄중히 조치했다"고 말했다.이에 대해 사 군수 측은 "임명장 직책은 통일부 보좌관이었지만, 20년 전 군의원 선거에 나설 때 선관위 유권 해석을 거쳐 통일부 장관 보좌관 경력을 기재한 바 있다"며 "장관 보좌관 역을 맡은 것과 다름없다는 판단을 받은 것으로 기억한다. 허위 경력은 아니다"고 반박했다.또한 "당시 (그 경력으로) 두 번이나 낙선했다. 무슨 선거에 영향이 있다고 (장관 보좌관 경력을) 당선 목적으로 섰겠냐"라며 "선관위가 허위 경력이라고 경찰 고발하면서 그 동안의 판례나 사례를 어느 정도 검토했는지 모르겠다"고 말했다.이어 "문제가 된다고 한들 당선 무효형이 나올 일인가 싶다"며 "법적으로 충분히 다퉈볼 것"이라고 덧붙였다.