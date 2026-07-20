'파행' 대전 동구의회, 몸싸움 끝에 민주당 단독으로 원구성

큰사진보기 ▲대전 동구의회가 20일 오전 10시 본회의장에서 제293회 임시회 제10차 본회의를 열어 민주당 의원 단독으로 의장단 선거를 마쳤다. 사진은 의장 직무대행인 국민의힘 강정규 의원이 '정회'를 선포하자, 민주당 소속 성용순 의원이 회의를 속개하면서 몸싸움을 벌이는 장면(유튜브 생중계 화면 갈무리). ⓒ 대전동구의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 동구의회가 20일 오전 10시 본회의장에서 제293회 임시회 제10차 본회의를 열어 민주당 의원 단독으로 의장단 선거를 마쳤다. 사진은 의장 직무대행인 국민의힘 강정규 의원이 '정회'를 선포하자, 민주당 소속 성용순 의원이 회의를 속개하고 있는 장면(유튜브생중계 화면 갈무리). ⓒ 대전동구의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전동구의회 국민의힘 소속 4명의 구의원들이 지난 15일 오후 대전시의회에서 기자회견을 하고 있는 장면(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

출범 2주가 넘도록 전반기 원구성을 하지 못한 채 파행을 이어오던 제10대 대전 동구의회가 결국 여야 의원 간 몸싸움 끝에 더불어민주당 단독으로 의장단을 선출했다.대전 동구의회는 20일 오전 10시 본회의장에서 제293회 임시회 제10차 본회의를 열고 전반기 의장과 부의장, 상임위원장 선거를 진행했다. 그러나 회의 시작 직후 국민의힘 소속 강정규 의장직무대행이 정회를 선포하고, 이에 민주당 소속 성용순 의원이 의장석에 올라 회의 진행을 시도하면서 본회의장은 순식간에 고성과 몸싸움이 오가는 혼란에 빠졌다.결국 국민의힘 의원 4명이 모두 퇴장한 가운데 민주당 의원 6명만 참석해 표결이 진행됐고, 민주당 성용순 의원이 의장에, 같은 당 이지현 의원이 부의장에 각각 선출됐다. 의회운영위원장에는 민주당 백승자 의원, 기획행정위원장에는 민주당 정용 의원이 선출됐으며, 도시복지위원장에는 국민의힘 김영희 의원이 당선됐다.동구의회는 전체 10석 가운데 민주당이 6석, 국민의힘이 4석을 차지하고 있다. 그동안 민주당은 "후보 등록이 모두 마무리된 만큼 법과 절차에 따라 선거를 진행해야 한다"는 입장을 밝혀왔고, 국민의힘은 "의석 비율 40%를 반영해 부의장 1석과 상임위원장 1석을 배분해야 한다"며 맞서왔다. 부의장 후보로는 국민의힘 강정규 의원과 민주당 이지현 의원이 각각 등록한 상태였다.이 같은 입장 차로 지난 6일 개원 이후 열린 본회의는 의장단 선거를 표결에 부치지 못한 채 정회가 반복됐고, 15일 제8차 본회의도 시작 7분 만에 정회되면서 파행이 장기화됐다. 민주당은 강정규 직무대행이 의장단 선거를 고의로 지연시키고 있다고 주장했고, 국민의힘은 민주당이 의석수만 앞세워 의장단을 독식하려 한다고 반발해왔다.이날 충돌은 회의 시작 직후 벌어졌다. 의장직무대행을 맡고 있던 강정규 의원은 "양당의 의견 조율을 위해 정회를 선포합니다"라고 말한 뒤 회의를 정회했다. 그러자 국민의힘 의원들은 회의장을 빠져나갔고, 민주당 성용순 의원이 의장석으로 올라가 회의 속개를 시도했다.성 의원은 의장석에서 "지난 7월 6일부터 지금까지 11회차에 걸쳐 강정규 의장직무대행은 정당한 사유 없이 정회를 거듭하면서 의장단 선출을 고의로 지연시키고 있다"며 "지방자치법 제63조에 의거해 지금부터 차순위 다선인 본 의원이 회의를 진행하겠다"고 밝혔다.이어 "본회의장을 이석하신 의원께서는 조속히 자리로 돌아와 주시기 바라며, 관계 공무원은 이석하신 의원님께 연락하여 참석할 수 있도록 협조해 달라"고 말한 뒤 회의 진행을 이어가려 했다.이 소식을 듣고 국민의힘 의원들이 다시 본회의장으로 돌아오면서 충돌은 격화됐다. 강정규 의원은 의장석으로 올라가 의사봉을 빼앗고 회의 진행을 막아섰고, 민주당 의원들은 성용순 의원의 회의 진행을 보호하기 위해 의장석 주변으로 몰려들었다. 이 과정에서 양당 의원들은 서로 고성을 지르고 몸을 밀치는 등 물리적 충돌을 벌였다.성 의원은 다시 의장석에서 "현재 우리 의회는 전반기 의장단 선거라는 엄중하고 시급한 책무를 앞두고 있다"며 "그러나 의장직무대행으로서 회의를 공정하게 진행해야 할 강정규 의원께서는 7월 6일부터 정당한 사유 없이 반복적으로 무기한 정회를 선포해 회의 진행을 고의로 지연시키고 있다"고 주장했다.이어 "이것은 헌법과 법률이 부여한 지방의회의 정상적인 기능과 의무를 방해하는 행위"라며 "본 의원은 지방자치법 제63조에 의해 의장직무대행이 정당한 사유 없이 의장 등의 선거를 실시할 직무를 하지 않고 있다고 판단했다"고 말했다.성 의원은 이후 출석 의원을 확인한 뒤 강정규 의원이 정당한 사유 없이 의장 선거를 지연시키고 있다는 의견에 대한 찬반을 거수로 물었다. 당시 본회의장에는 의원 10명이 모두 출석한 상태였고, 민주당 의원 6명이 손을 들어 찬성했다. 반대는 없었다.성 의원은 "출석하신 의원님은 10분이고, 그중 찬성 6분, 반대 0분"이라며 "따라서 강정규 의장직무대행께서는 현재 정당한 사유 없이 선거를 지연시키고 있다고 과반수 이상의 의원님들이 생각하시는 것으로 결정됐다. 지방자치법 제63조에 근거하여 지금부터 차순위 다선 의원인 본 의원이 회의를 진행하도록 하겠다"고 선언했다.이에 국민의힘 의원들은 의사진행 방식에 강하게 반발하며 전원 퇴장했고, 민주당 의원들은 자리에 남아 의장단 선거 절차를 진행했다.민주당 의원 6명만 참석한 가운데 진행된 의장 선거에서는 단독 입후보한 성용순 의원이 참석 의원 전원 찬성으로 전반기 의장에 선출됐다. 이어 진행된 부의장 선거에서도 민주당 이지현 의원이 선출됐다.성용순 신임 의장은 당선 인사에서 "이번을 계기로 10명의 의원들이 소통하는 장을 만들겠다"며 "구민들과 함께하는 소통의 장을 제10대 동구의회에서 만들고 소임을 다하겠다"고 밝혔다.하지만 국민의힘은 강정규 의장직무대행이 이미 정회를 선포한 뒤 민주당이 회의를 진행했기 때문에 이날 의장단 선거는 원천무효라는 입장이다. 국민의힘 의원들은 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응을 검토하는 것으로 알려졌다.동구의회 파행은 앞서 여러 차례 예고돼 왔다. 국민의힘은 의석 비율에 따른 부의장과 상임위원장 배분을 요구했고, 민주당은 의장단 선거는 자리 보장을 위한 거래가 아니라 무기명 비밀투표로 진행해야 할 민주적 절차라고 맞서왔다. 대전참여자치시민연대도 지난 16일 논평을 내고 "동구의회는 자리다툼을 멈추고 즉시 원구성을 마무리하라"고 촉구한 바 있다.그러나 여야가 끝내 합의점을 찾지 못한 채 다수당인 민주당이 단독 표결에 나서고, 국민의힘이 법적 대응을 예고하면서 제10대 동구의회는 출범 초기부터 협치 대신 극한 대립의 길로 접어들게 됐다.