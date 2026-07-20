'통계상 빈곤층'와 '정책상 빈곤층'이 다른 사회, 기준중위소득을 주목하라

큰사진보기 ▲부양의무자기준 완전 폐지, 기준중위소득 현실화에 나서라!2026년 6월 29일 중앙생활보장위원회 회의에 앞서 기초법바로세우기공동행동 회원 등이 기자회견을 열고 있다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기준중위소득과 가계금융복지조사, 소득분배지표 비교 (2018~2025년)가계금융복지조사상 실제 중위소득과 복지기준선인 기준중위소득사이에는 상당한 차이가 난다. 이는 '통계상 빈곤층'이지만 '정책상 빈곤층'이 아닌 복지 사각지대를 만든다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲가계금융복지조사 상 실제 증가율과 기준중위소득 증가율비교중생보위는 가계금융복지조사의 3년치 평균 증가율(기본증가율)과 격차 해소를 위한 추가증가율을 반영하기로 했지만, 실제로는 매년 증가율을 임의로 낮췄다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲"기준중위소득 지금 당장 현실화하라!"기초법바로세우기공동행동의 6월 29일 기자회견 참여자가 활동지원사를 통해 피켓을 들고 있다. "실제 종위소득과 기준중위소득 차이 52만원! 기준중위소득 지금 당장 현실화하라"고 적혀 있다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

2024년 한국의 상대적 빈곤율은 15.3%. 100명 중 열다섯 명이 가난한 상태다. 상대적 빈곤율은 중위소득 50% 이하에 해당하는 가구의 비율을 뜻한다. 상대적 빈곤율의 기준이 되는 중위소득은 어떻게 측정될까? 국가데이처가 발표하는 '가계금융복지조사'에 따른다. 이에 따르면 2025년 1인 가구 중위소득은 290만 9천 원, 4인 가구는 741만 7천 원이다.같은 시간, 같은 사회, 같은 중위소득이지만 값이 다른 중위소득이 있다. 바로 '기준중위소득'이다. 기준중위소득은 80여 개 이상 각종 복지제도의 기준선으로 사용되고 있는데, 매년 보건복지부가 결정해 고시한다. 올해도 8월 1일 전까지 보건복지부는 2027년 기준중위소득을 결정해 발표해야 한다. 그런데 기준중위소득, 통계상 실제 중위소득과 꽤 차이가 난다. 2025년 기준중위소득은 1인 가구 239만 2천 원, 4인 가구 609만 8천 원으로 같은 시기 실제 중위소득과 비교할 때 각각 51만 7천 원, 131만 9천 원 차이가 난다.왜 이런 차이가 발생할까? 핵심적인 원인은 기준중위소득이 복지 지출을 결정하기 때문이다. 기준중위소득에 따라 기초생활보장제도, 장애연금과 수당, 청년내일저축계좌 등 청년지원사업, 한부모지원제도 등 다양한 복지제도의 선정기준과 보장내용이 결정된다.특히 기초생활수급자의 생계급여는 기준중위소득의 30% 이상으로 법에 정해져 있는데, 현재 32%를 한 달 생계비로 지급하고 있다. 기준중위소득이 결정되면 내년 수급자들의 수급비와 이에 소모되는 예산이 정해지는 셈이다. 복지 확대를 막으려는 재정 보수론이 힘을 얻을수록 기초생활수급자의 생계비와 전 국민 복지 기준선은 동반 하락한다.문제는 기준중위소득이 사용되는 곳이다. 현실과 달리 낮게 책정된 기준중위소득은 전 국민의 복지 기준선 자체를 하향시킨다. '통계상 빈곤층'인데 '정책상 빈곤층'이 아닌 사람들이 남겨지는 것이다. 실제 빈곤을 경험하고 있음에도 불구하고 약간의 소득 때문에 복지제도에 진입도 하지 못하는 사람들이 생긴다.이는 기준중위소득 도입 취지와도 상반된다. 2015년 7월 도입된 기준중위소득은 기존 최저생계비가 너무 낮게 결정되어 왔으며, 전 국민의 소득수준을 반영하지 못한다는 비판 아래 도입됐다. 실제 최저생계비는 1999년 도입 당시 도시근로자가구소득 40%에서 출발했으나 2015년에는 30%로 하락했다.이에 기준중위소득은 '통계청이 공표하는 통계자료의 가구 경상소득 중간값에 최근 가구 소득 평균 증가율'(법제6조의2)을 반영할 것을 명시하며 만들어졌지만, 2026년 현재 기준중위소득은 가구소득 평균 증가율을 반영하기는커녕, 2025년 실제 중위소득에도 미치지 못하는 수준에 머물러있다.이 문제는 갈수록 더 심각해지고 있다. 2020년 보건복지부가 이미 실제 중위소득과 기준중위소득 사이에 큰 차이가 난다는 사실을 인지하고, 이를 해소하기 위한 계획을 세웠으나 격차는 오히려 더 커졌기 때문이다. 2020년 12%로 추정했던 둘 사이의 차이는 6년이 지난 지금 21% 이상으로 오히려 확대되었다. 일반적인 가구소득은 증가하지만 빈곤층 가구의 소득은 점점 줄어들고, 복지선정기준이 제자리걸음을 하는 사이 '통계상 빈곤층이지만 정책상 빈곤층이 아닌' 사람들의 삶이 고달파지는 양상이다.이렇게 문제가 심각해진 데에는 정부와 보건복지부의 책임이 가장 크겠지만, 기준중위소득을 결정하는 기구인 '중앙생활보장위원회'(아래 중생보위)의 잘못 역시 크다. 실제 사람들의 삶의 변화를 반영하려는 노력이나, 복지 기준선을 개선하겠다는 의지, 혹은 원칙 없이 고무줄 산식을 반복해왔기 때문이다.우선 소득자료는 시차가 있다. 중생보위가 내년도 기준중위소득을 결정할 때 사용할 수 있는 가장 최신의 소득통계자료는 2년 전의 것이다. 2026년에는 국가데이처가 2025년 발표한 2024년의 통계자료가 가장 최신이다. 2024년까지의 소득자료를 통해 내년 기준중위소득을 결정하는 것이기 때문에 다양한 변수가 발생할 수 있다.이런 변동성을 보정하기 위해 중생보위는 '최근 3년간 평균 인상률'을 반영하기로(이를 '기본증가율'이라 부른다) 했다. 그러나 이런 원칙은 별로 지켜지지 않았다. 중생보위의 위원 중 하나인 기획예산처는 매년 더 이상 지출을 늘릴 수 없다거나 '내년엔 성장률이 낮아질 것'같다는 느낌적 느낌을 앞세워 최소한의 인상만을 결정하려고 하기 때문이다.이 때문에 2020년에는 '격차 해소를 위한 추가증가율'을 도입했다. 3년간의 평균 증가율인 기본증가율에 더해 추가증가율을 산입하기로 하였지만, '추가증가율이 있기 때문에 기본증가율을 높일 필요가 없다'는 기획예산처의 새로운 인상 반대 논리가 만들어졌을 뿐, 총 증가율은 제자리걸음을 반복했다. 그 결과 2021년에는 기본증가율이 1%에 불과했으며, 2022년에는 3년 평균 증가율의 70%만 반영, 2025년에는 물가상승률의 3년 평균을 기본 증가율로 채택하는 등 원칙 없는 결정을 지속했다.한 해에 잘못 결정된 증가율은 한 해의 문제로 끝나지 않는다. 현재 기준중위소득이 내년 기준중위소득의 기준점이 되기 때문에 한 번의 잘못된 결정은 이듬해로, 또 다음 해로 이어진다. 지난해 이재명 정부가 '역대 최대 인상률'을 자화자찬했으나 격차가 전혀 줄어들지 않은 이유도 여기 있다.'역대 최대인상률'이 아니라 '현실화'를 목표로 삼아야 하지만 보건복지부는 이렇게 벌어진 격차를 수습할 의지가 없어 보인다는 게 시민단체 등의 지적이다. 지난 6년간 계획대로 '추가증가율'을 매년 산입했으니 문제가 없다는 듯 현재 격차에 대한 언급이나 격차 해소 실패에 대한 사과 또한 없다.이 결정의 피해자는 현재 복지제도를 이용하거나 이용할 필요가 있는 모든 시민, 즉 이 사회에 살아가는 모두라고 할 수 있지만, 가장 직접적인 영향을 받는 것은 기초생활수급자다. 중생보위가 결정한 기준중위소득에 따라 이듬해 한 달 살림살이가 결정되기 때문이다.그러나 보건복지부는 수급비가 어떤 과정을 통해 어떻게 결정되는지 아무런 안내를 하지 않는다. 수급자의 급여인 최저생계비는 '건강하고 문화적인 생활을 유지하기 위하여 필요한 최소한의 비용'이라고 명시되어 있지만 '건강하고 문화적인'이라는 말은 수급권자들에게 다른 세상의 말처럼 들린다.순자산 3천만 달러, 우리 돈 약 460억을 넘는 초부유층이 금융시장의 활황을 타고 세계적으로 늘어나는 가운데, 서울의 초부유층은 1년 사이 36% 급증해 가장 빠르게 초부유층이 늘어난 도시가 됐다. 그러나 이 지표가 보편적인 삶의 개선을 의미하는 것은 결코 아니다. 청년 실업률은 팬데믹 수준인 7%로 치솟았고, 일자리 부족과 물가 상승으로 저소득가구의 적자 규모는 역대 최대 수준이다.경기가 좋을수록 고소득, 고자산가는 더 빠르게 부자가 되고, 저소득자는 지출이 늘어날 뿐 상황이 나아질 가능성이 희박해지고 있다. 사회가 사람들의 기본권을 보장하지 않는다면 사람들 또한 사회를 지킬 이유가 사라진다. 모든 복지의 기준선인 '기준중위소득' 하나를 제대로 만들지 못한다면 백 가지 복지제도를 만든들 효과는 제한된다는 사실을 보건복지부는 기억해야 할 것이다.올해 기준중위소득 결정에 앞서 중앙생활보장위원회에 띄우는 아홉 편의 편지를 띄운다. 회의를 공개하지도, 수급권자의 목소리를 직접 듣지도 않는 폐쇄적인 중앙생활보장위원회에 이 편지가 닿길 바란다.