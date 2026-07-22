한 폭의 산수화 같은 남원시립김병종미술관

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큰사진보기 ▲물과 콘크리트, 그리고 숲이 어우러진 남원시립김병종미술관 외관. 건물 앞으로 펼쳐진 수경 시설이 평온함을 더한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲자연을 품은 프레임, 통창으로 바라본 차경. 액자 형태의 커다란 창 너머로 숲과 하늘, 수면이 어우러져 한 폭의 산수화를 연출한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲기획전 <김병종의 드로잉: 그럼에도> 관람 모습. 관람객들이 따뜻한 노란빛 벽면을 배경으로 작가의 섬세한 필선과 사유가 담긴 드로잉 작품들을 감상하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"우리는 지금, 곁에 있는 존재들과 충분히 사랑하며 살아가고 있는가."

큰사진보기 ▲생태놀이터에서 올려다본 미술관 경관. 초록의 잔디와 나무 너머로 현대적 조형미의 미술관 건물이 기분 좋은 조화를 이룬다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이 및 시민을 위한 공간, 미술관 교육동 '콩'. 노출 콘크리트 건축의 정갈함과 주변 자연이 멋스럽게 어우러진다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲미술관 바로 옆에 위치한 '&K 갤러리'. 차분한 분위기 속에서 또 다른 예술적 여운을 이어갈 수 있는 문화 공간이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲&K 갤러리 내부의 정갈한 차경. 낮은 수평 창 너머로 보이는 야외 풍경과 목재 벤치가 어우러져 평온함을 안겨준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

남원 하면 흔히 춘향과 몽룡의 애틋한 사랑을 떠올린다. 연못 위 오작교가 운치를 더하는 광한루원, 조선시대 신선 사상을 담아낸 정원의 아름다움은 언제 찾아도 예스럽다. 하지만 남원의 매력은 여기에 그치지 않는다. 지리산 반야봉에서 이어져 내려오는 14km의 뱀사골 계곡은 울창한 녹음과시원한 냉기를 품고 있으며, 고즈넉한 철길이 남아있는 구서도역 영상촬영장은 초록빛 메타세쿼이아 그늘 아래 멈춰 선 시간을 선물한다. 여기에 수국이 한창인 지리산허브밸리까지, 남원은 고전과 자연, 옛 감성이 단정하게 어우러진 도시다.7월 19일, 이 풍요로운 남원 땅 한쪽에 자리한 남원시립김병종미술관으로 향했다.춘향테마파크 내 숲으로 둘러싸인 미술관에 들어서자 생각보다 많은 관람객이 눈에 띄었다. 가족 단위나 단체 나들이객들이 저마다의 속도로 공간을 즐기고 있었다. 시립 미술관에 개인의 이름을 붙인 까닭이 궁금했는데, 남원 출신의 김병종 작가가 평생의 대표작 400여 점과 도서·자료 5천여 점을 고향에 기증하며 세워진 전원형(田園形) 복합문화공간이라는 설명을 들으니 고개가 끄덕여졌다.그러나 이 미술관의 진짜 첫 인상은 '건축' 그 자체였다. 전시장 한 벽을 가득 채운, 밖으로 향해 있는 커다란 통창은 그대로 액자가 되고, 바깥의 숲과 하늘, 물이 들어차며 실시간으로 변하는 한 폭의 거대한 생진(生眞) 산수화가 완성되었다.외부의 풍경을 안으로 불러들이는 우리 옛 건축의 '차경(借景)' 미학이 현대적 콘크리트 공간 속에서 완벽하게 안착해 있었다. 솔직히 말해, 굳이 미술관 내부 전시를 보지 않더라도 이 외관과 건물 안 통창으로 바깥 풍경을 바라보는 것만으로도 남원 여행의 값어치는 충분히 하고도 남겠다는 생각이 들었다. 차경 너머로 펼쳐진 녹음은 도심에 지친 마음에 선명한 안식을 주었다.운이 좋게도 내가 방문한 날은 임시 휴관 전날이었다. 우연히 들른 길에 아무런 기대 없이 들어섰다가 가슴 깊은 곳에서 일렁이는 큰 울림을 만났다.제1전시실에서 열린 소장품전 <아침의 아이>는 작가의 호 '단아(端兒)'에서 비롯된 이름이다. "아침에 눈을 뜬 어린아이처럼 세상을 언제나 설렘과 호기심으로 바라보겠다"는 평생의 다짐이 담긴 제목이다. 1980년 대통령상 수상작인 <작업>부터, 먹 하나만으로 오색의 깊이를 구현해 낸 대작 <숲은 잠들지 않는다>, 그리고 <송화분분>, <화홍산수>, <화첩기행> 연작까지, 50여 년에 걸친 거장의 창작 여정이 파노라마처럼 펼쳐졌다.연작 <송화분분> 앞에 서자, 흩날리는 송홧가루 알갱이들이 화폭 속에서 동동 떠다니는 듯한 생동감이 전해졌다. 그 아늑하고 따뜻한 노란 기운은 보는 이의 마음 구석구석까지 환하게 밝혀주기에 충분했다. 반면, 바로 곁의 <화홍산수>는 강렬한 인상으로 마음을 흔들었다. 화폭 한가운데 대담하게 피어난 커다란 붉은 꽃잎, 그리고 그 뒤편 어둠 속에 그윽하게 숨어있는 산수의 대비는 오랫동안 잊히지 않을 진한 잔상을 남겼다.제2, 3전시실의 기획전 <김병종의 드로잉: 그럼에도>는 더욱 강렬했다. 이미지가 즉각 생산되고 소비되는 인공지능 시대를 향해, 작가는 '손의 솜씨와 사유의 시간'이 담긴 드로잉을 통해 질문을 던진다.작품 속으로 들어서자, 한국화의 새로운 지평을 열어온 화가의 선과 색이 빚어내는 아득한 사유의 세계가 펼쳐졌다.전시장에서 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 <늙은 악사와 애수의 소야곡>이었다. 미술관 외벽의 벽화 드로잉 모티프와 감미롭게 흐르는 트럼펫 연주 음향이 어우러진 공간에서 마주한 이 작품은 단숨에 관람객을 몰입시켰다. 화폭 속 늙은 악사의 붉디붉은 입술과 묘한 해학이 서린 표정은 찰나의 삶을 움켜쥐는 드로잉의 정수가 무엇인지 잘 보여주고 있었다.화가의 시선은 자연과 예술을 넘어, 그가 사랑했던 존재들과의 '관계'로 깊게 파고들었다. 작가가 애정했던 문학가 카뮈의 드로잉과 자필 초고를 담은 <까뮈>, 그리고 반려견과의 교감을 담담히 기록한 <쟈스민, 어디로 가니>는 거장의 예술이 결국 어디를 향하고 있는지를 잘 말해주고 있었다.단순한 개 한 마리의 초상이 아니라, 서로를 비추며 생명을 완성해 가는 참된 관계의 기록. 그 화폭들은 나즈막히 물어오는 듯했다.그 물음 앞에서 문득 집에 두고 온 반려견의 눈망울이 겹쳐지며, 유독 가슴 한구석이 찡하게 젖어 들었다.전시동은 외벽 보수와 내부 인테리어 공사 등으로 7월 20일부터 12월 9일까지 휴관에 들어가 12월 10일에 재개관한다고 한다. 올해 마지막 전시나 다름없는 날에 이곳을 찾은 것이 참으로 다행스러웠다. 미술관 옆 교육동 '콩'과 생태놀이터, 그리고 이웃한 &K 갤러리의 소박한 전시까지 둘러보며 무더운 여름날에 긴 여운을 이어갔다.여행은 때로 예상치 못한 곳에서 인생의 문장을 만나게 한다. 한 폭의 산수화가 되어준 미술관의 창가에서, 그리고 세상을 향해 평생 호기심 어린 눈빛을 거두지 않았던 '아침의 아이'의 화폭 앞에서, 나는 잊고 있던 내 안의 순수한 호기심과 온기를 다시금 발견할 수 있었다.자연을 품은 건축을 보러 가는 것만으로도, 그리고 그 안에서 삶을 되돌아보는 예술을 만나는 것만으로도 남원시립김병종미술관은 누구나 꼭 한 번 찾아볼 만한 가치가 충분한 곳이다.