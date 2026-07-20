전남광주 북구청장 인수위 해단…민선 9기 청사진 전달

큰사진보기 ▲민선 9기 전남광주통합특별시 북구의 성공적인 출범을 지원하고 구정의 밑그림을 그려온 북구청장직 인수위원회가 20일 해단식을 끝으로 40여 일간의 공식 일정을 마무리하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 전남광주 북구 관련사진보기

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민선 9기 전남광주통합특별시 북구의 성공적인 출범을 지원하고 구정의 밑그림을 그려온 북구청장직 인수위원회가 20일 해단식을 끝으로 40여 일간의 공식 일정을 마무리했다.인수위원회는 이날 오전 11시 행복어울림센터 2층 회의실에서 신수정 북구청장, 인수위원, 자문위원장단, 미래전략기획단 등이 참석한 가운데 해단식을 갖고 민선 9기 구정 운영을 위한 공약사항과 정책 제안을 신 청장에게 전달했다.지난 6월 9일 출범한 인수위원회는 주권기획, 안전경제, 문화생태, 보건복지 등 4개 분과로 구성돼 부서별 업무보고와 주요 현안 점검, 현장 방문, 분과별 상시회의를 통해 공약 이행 방안 등을 점검했다.인수위는 '주민과 현장 중심의 소통'을 최우선 가치로 삼고, 소상공인·사회복지·체육·교육·경제 분야 간담회와 청년타운홀 미팅을 비롯해 상습 침수구역 등 민생 현장을 직접 찾아 발로 뛰는 소통 행보를 이어갔다.또 주민소통 플랫폼인 '북구톡톡'을 통해 8300여 명의 방문과 530여 건의 제안을 접수하며 주민참여형 정책 소통 창구 역할을 했다.인수위는 이러한 소통과 진단 결과를 집약해 민선 9기 구정 목표인 '내 삶이 행복한 주민주권도시 으뜸 북구'와 5대 구정 방침을 구체화하고, 주요 공약과 추가 정책 제안의 핵심 내용을 정리해 신 구청장에게 전달했다.또한 해단 후 30일 이내에 운영 과정, 분과별 활동 결과, 주요 정책 제언, 향후 과제 등을 담은 백서를 발간해 공식 기록으로 남길 계획이다. 백서는 민선 9기 공약 실행계획 수립과 구정 운영의 기초자료로 활용된다.조호권 인수위원장은 "짧은 기간이었지만 북구의 주요 현안과 공약을 점검하고 민선 9기 구정 방향을 고민한 뜻깊은 시간이었다"며 "인수위가 제안한 정책 제안이 주민주권도시 으뜸북구 실현의 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.이에 대해 신수정 북구청장은 "인수위원회가 40여 일 동안 현장과 주민의 목소리를 바탕으로 마련한 공약과 정책 제안은 민선 9기 북구 구정의 소중한 출발점"이라며 "전달받은 과제들을 면밀히 검토해 구민이 체감할 수 있는 변화로 이어가겠다"고 밝혔다.